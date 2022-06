Tour de Suisse: Als Stefan Mutter mitten durch Basel fuhr

Tour de Suisse Ein Ex-Radprofi erinnert sich: Lästige Tramschienen und grosse Siege Die Tour de Suisse kommt für zwei Etappen in die Nordwestschweiz. Für den ehemaligen Basler Radrennprofi Stefan Mutter (65) waren die Rennen in der Region immer etwas ganz Besonderes – auch wenn es ihm nie zuoberst aufs Siegertreppchen reichte. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Sefan Mutter wird von Zuschauern angefeuert, aufgenommen im Juni 1982 bei einer Etappe der Tour de Suisse, Ort unbekannt. Keystone

Wenn am Montag der Tour-de-Suisse-Tross in Aesch ankommt, fiebert Stefan Mutter als Gast beim Schweizer Radio und Fernsehen (ab 15.25 Uhr auf SRF zwei) vor Ort mit. Der ehemalige Radprofi, der in Basel aufgewachsen ist und heute mit seiner Familie in Beinwil im Solothurner Bezirk Thierstein wohnt, verfolgt den Radsport noch immer intensiv. Der Etappe am Montag von Küssnacht nach Aesch fiebere er ganz besonders entgegen, sagt der 65-Jährige. Auf den letzten 80 Kilometern kenne er jeden Quadratzentimeter.

Stefan Mutter spricht von einem «happigen Finale», das ihn an den Frühjahrsklassiker Lüttich–Bastogne–Lüttich erinnert. «Neben den giftigen Anstiegen kommen schwierige Abfahrten, die gerade bei Regen entscheidend sein könnten.» Der Ex-Radprofi freut sich auch deshalb, weil heute im Radsport von «A bis Z Vollgas» gefahren werde und die Rennen so attraktiver seien als zu seiner Zeit, als vor allem zu Beginn eines Rennens lange abgewartet wurde.

Siege über das eigene Ego und das gute Gefühl danach

Mit dem Schweizer-Meister-Titel und je einem Etappensieg bei der Tour de France und dem Giro d’Italia hat der Basler in den 1980er-Jahren einen beachtlichen Palmarès erreicht. Ein Etappensieg an der Heimrundfahrt blieb ihm aber verwehrt. Im Gesamtklassement wurde er einmal Fünfter und einmal Siebter. Zudem gewann er, wie an der Spanienrundfahrt, das Punktetrikot.

Stefan Mutter heute, hier auf dem Motocross-Töff seines Sohnes. zvg

Begeisterung und Leidenschaft für den Radsport sind noch immer ungebrochen. Nach der Profikarriere Anfang der 1990er-Jahre hielt sich Stefan Mutter mit Duathlon, der Kombination aus Radfahren und Laufen, fit. Doch es war immer das klassische Rennvelo, das ihn als Sportgerät am meisten faszinierte. Nach der Pensionierung vor einem halben Jahr, nach 30 Jahren als Sozialarbeiter, hat er sich vorgenommen, wieder täglich zu trainieren, um auf ein gutes sportliches Level zu kommen.

Das Trainieren sei auch immer ein Überwinden und ein Sieg über das eigene Ego. «Danach fühle ich mich zu Hause immer super, wenn ich den Körper vom Training spüre.» Den Challpass als Haupthindernis der übermorgigen Etappe kennt Stefan Mutter von seinen eigenen Ausfahrten bestens.

Das Radfahren hat für den 65-Jährigen auch meditativen Charakter. Er sei aber froh, müsse er keine Rennen mehr bestreiten, auch wenn ein gewisser sportlicher Ehrgeiz noch immer vorhanden sei. «Wenn mich an einem Anstieg ein anderer Fahrer überholt, versuche ich schon mal, ihm nachzukommen. Das macht noch immer Spass.»

«Kläglicher» Einbruch in der Freien Strasse

Für ihn als Schweizer Fahrer sei die Tour de Suisse immer etwas Besonderes gewesen. Auch in seiner Aktivzeit, als die Trikots noch aus Wolle waren und die Pedale Riemen hatten, kam die viertgrösste Landesrundfahrt der Welt mehrfach in die Region Basel. An die Zielankunft 1987 kann sich Stefan Mutter ganz besonders erinnern. «Damals war das Ziel in der Freien Strasse in meiner Heimatstadt und wir mussten über mehrere Tramgleise fahren. Das war mit den dünnen Reifen natürlich eine Katastrophe.» Die Zusatzschlaufe führte damals quer durch die Basler Innenstadt, was vielen Fahrern sauer aufstiess.

Radsportfieber habe ihn nie losgelassen

Die Tramschienen waren für Stefan Mutter an diesem Tag aber nicht die einzige Schwierigkeit:

«Ich nahm mir wohl zu viel vor, weil ich zu Hause unbedingt ein tolles Resultat erzielen wollte. Aber ich verkrampfte und ging kläglich ein.»

Im Gespräch kommt Stefan Mutter ins Erzählen. Geblieben ist ihm unter anderem der Moment, der in ihm das Radsportfieber geweckt hatte. «Ich fuhr mit einem Freund von Flüh nach Mariastein. Er hatte ein gutes Rennrad, ich ein normales Velo. Als ich nicht mehr konnte, fuhr er sogar freihändig den Berg hoch. Es war unglaublich zu sehen, was er alles kann und ich nicht. Da hat es mich gepackt.»

Losgelassen hat ihn das Radsportfieber nie, auch wenn er mit Familie und Beruf lange vielseitig engagiert war. Am Montag sitzt Stefan Mutter bei SRF vor Ort in Aesch im mobilen Studio. Am Vormittag wird er wohl selber nochmals in die Pedale treten, um anschliessend den heutigen Stars mit einem guten Körpergefühl zuschauen zu können.

Für die Herausforderung beim SRF, bei der Prominente jeden Tag jeweils auf den letzten Kilometern auf einem Ergometer gegen das Tour-de-Suisse-Feld antreten, sieht er sich noch nicht bereit. Wenn man dem Neupensionär aber zuhört und sich an seine Kämpferqualitäten in den 1980er-Jahren erinnert, kann man davon ausgehen, dass die heutigen Cracks gegen den Altmeister auf wenigen Kilometern schon zu beissen hätten. Auf dem Ergometer kämen Stefan Mutter wenigstens keine Tramschienen in den Weg.

