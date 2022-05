Tradition Banntag ohne Geböller? Nicht in Liestal und Sissach Aus Rücksicht auf traumatisierte Geflüchtete fordert ein Sissacher Pfarrer, diese Personen im Vorfeld zu informieren und zu warnen. Idealerweise würde man gar auf Schiesslärm verzichten. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 10.05.2022, 18.09 Uhr

In Liestal wird es auch dieses Jahr wieder laut. Kenneth Nars (Liestal, 22.5.2017)

Ohne Frauen, aber mit viel Geböller: So wird der Sissacher Banntag auf der Website der Gemeinde angepriesen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet «der für die traditionsbewussten Sissacher Männer ‹höchste› Feiertag» am 21. Mai wieder statt. So auch andernorts im Baselbiet – und während das nicht in allen Gemeinden der Fall ist, tun es einige Sissach gleich und feiern den Brauch mit Schiesslärm.

Das kritisiert nun der Sissacher Pfarrer Matthias Plattner. In den vergangenen Wochen seien mehrere Personen mit derselben Sorge auf ihn zugekommen:

«Unter uns leben von Woche zu Woche mehr traumatisierte Kinder und Frauen aus der Ukraine. Die wissen nichts von unserem Brauchtum.»

Gerade für Kinder könne es schwierig sein, zum Schiesslärm aufzuwachen und nicht zu wissen, was geschieht, ist Plattner sicher. Er habe sich zuvor noch keine Gedanken darüber gemacht, «es ist aber durchaus berechtigt, sich zu überlegen, wie wir damit umgehen wollen.»

In Sissach wird informiert und geschossen

Wichtig sei ihm, dass Geflüchtete in allen Dörfern über den Brauch informiert und vorgewarnt werden, sagt der Pfarrer. Behörden, Sozialdienste, Betreuende, Nachbarn und Gastfamilien sollen ihnen erklären, dass es eines Morgens ein Geknalle im Dorf geben wird – dies aber kein Grund zur Sorge ist. «Die Mütter können es dann ihren Kindern auf Ukrainisch erklären», so Plattner: «Nicht Krieg, sondern ein Freudenfest.» Noch schöner fände er, wenn in den Dörfern, in denen Banntage Familienfeste sind, die Geflüchteten zum Umgang eingeladen werden.

Oder man könnte gar ganz auf den Waffengebrauch und Schiesslärm verzichten. «Man kann und soll trotzdem feiern, wandern, essen und trinken», sagt Plattner, «und sich darüber freuen, dass unsere Gemeinde- und Landesgrenzen von niemandem in Frage gestellt sind.»

In Sissach ist ein Banntag ohne Schiessen nicht geplant, wie es auf Anfrage heisst. Sozialdienst und Private würden die Geflüchteten über den Brauch aufklären. «Mit dieser vorgängigen Information sollte der Banntag für diese Menschen kein grösseres Problem darstellen», sagt Bürgerratspräsident Christoph Tschan.

Feuerwerk am 1. August steht ebenfalls in der Kritik

Auch in Liestal wird am 23. Mai geschossen. Domenic Schneider, Rottenchef und Bürgerrat, hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt: «Ich wurde persönlich angeschrieben von besorgten Personen», berichtet er, bei der Sitzung der Rottenchefs habe er das Thema eingebracht.

Man habe gemeinsam entschieden, dass man die Geflüchteten via Stadt Liestal oder Kanton informieren lassen wolle. «Und zwar nicht nur über den Liestaler Banntag vom Montag, sondern auch die vom Donnerstag in den anderen Gemeinden», so Schneider. Bei der Stadt sei dies gut angekommen, man habe ihm mitgeteilt, dass man die Geflüchteten informieren würde.

Schneider ergänzt, dass der Schiessbetrieb in Liestal vorbildlich geregelt sei. So ist es nur zu bestimmten Zeiten und in definierten Gebieten erlaubt, zu schiessen, jeder Schütze muss ausserdem seine Waffe am Samstag vor dem Banntag von einem Waffenmechaniker überprüfen lassen­­. Über die Schützenmeister in der Rotte sei auch die Verantwortung für die Schützen klar geregelt.

Gefragt, ob ein Banntag ohne Schiessen überhaupt in Frage käme, sagt Schneider:

«Auch Traditionen verändern sich mit dem Lauf der Zeit. Ob in zwanzig Jahren noch in diesem Umfang geschossen wird, wissen wir nicht. Das hängt von vielen Faktoren ab.»

Nicht nur der Banntag führt zu Sorgen. In Reinach forderte Einwohnerrätin Farideh Eghbali (Grüne) jüngst mit derselben Begründung ein Feuerwerksverbot für den diesjährigen 1. August.

