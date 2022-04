Tradition Die Baselbieter lassen das Mausen nicht: Für einen Schwanz gibt es noch immer einen Franken In Bauerndörfern ist die Schwanzprämie auch heute noch populär. 2021 wurden so viele Mäuseschwänze gesammelt wie lange nicht mehr. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Mäuse können in der Landwirtschaft zu einem Problem werden. Keystone

Heute schreiben wir den ersten April, aber bei den folgenden Schilderungen handelt es sich garantiert um keinen Aprilscherz: In gewissen Gegenden im Baselbiet erfreut sich die Tradition der Schwanzprämie noch immer grosser Beliebtheit. In vielen bäuerlich geprägten Ortschaften im oberen Kantonsteil gehen Rentner und Kinder auf die Jagd nach Mäusen. Für die Schwänze der Nager erhalten sie von der Gemeinde ein Entgelt.

Geschichten darüber, dass man für Mäuseschwänze einst Geld kriegte, haben wohl viele schon einmal gehört. Diese Zeitung wollte wissen, ob die skurrile Tradition in der Region noch existiert und wie hoch die Nachfrage ist. Anfragen an alle Gemeinden in Baselland, Basel-Stadt und im Schwarzbubenland zeigen: Vor allem in der Agglomeration kennen viele Ortschaften die Schwanzprämie nicht oder haben sie irgendwann mangels Rücklauf oder aus Kostengründen aufgegeben. Vor allem im Oberbaselbiet ist die Tradition aber vielerorts lebendiger als in früheren Jahren.

Kinder verdienen Sackgeld mit Mäuseschwänzen

Gemeinsam ist den Gemeinden, in denen noch viele Mäuseschwänze abgegeben werden, ihre landwirtschaftliche Prägung. Dort war die Prämie eingeführt worden, um Mäuseplagen zu bekämpfen. Die Arboldswiler Gemeindeverwalterin Maja Scherrer-Brechbühl erklärt, man halte an der Schwanzprämie fest, da es sich um eine Tradition handle und Mäuse Schädlinge sein können. Rolf Schweizer, Gemeindeverwalter in Bretzwil, sagt über die Prämie:

«Sie trägt bis zu einem gewissen Grad zur Eindämmung der relativ grossen Mäusepopulation bei und bietet den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit, ein kleines Sackgeld zu verdienen.»

Allgemein fällt auf, dass es in den befragten Gemeinden vor allem die jüngere Generation, aber auch Rentnerinnen und Rentner sind, die Mäuse den Garaus machen und deren Schwänze gegen einen kleinen Lohn eintauschen. Meist zahlen die Ortschaften einen Franken pro Mäuseschwanz.

In Arboldswil, Bennwil, Blauen, Böckten, Bretzwil, Himmelried, Wenslingen und Ziefen berichten die Gemeindeverantwortlichen sogar davon, dass im vergangenen Jahr besonders viele Mäuseschwänze abgegeben wurden. «Letztes Jahr wurden durch die Gemeinde 7927 Franken für Mäuseschwänze ausbezahlt», sagt der Ziefner Gemeindeverwalter Lars Silfverberg. Drei Personen, allesamt über 70 Jahre alt, seien für schätzungsweise 90 Prozent der Mäuseschwänze verantwortlich.

«Sie halten sich mit ihrem Hobby fit.»

In Wenslingen können Mäuseschwänze regelmässig abgegeben werden. Gemeindeanzeiger Wenslingen

Seit diesem Jahr würden die Mäuseschwänze im Ziefner Werkhof abgegeben und dort entsorgt.

Der Regen sorgte für viele Mäuse in den Feldern

Im Jahr 2021 war die Mäusepopulation tatsächlich höher als in den Jahren zuvor. «Es gab extrem viele Mäuse», sagt Marc Brodbeck, Präsident des Bauernverbands beider Basel. Die vergleichsweise hohe Niederschlagsmenge habe es den Mäusen erlaubt, zu graben und sich in den Nestern zu vermehren. Das trockene Wetter der vergangenen Wochen sei hingegen eher hinderlich für die Mäuse gewesen, um Gänge anzulegen.

Das hält die Mauserinnen und Mauser aber keineswegs davon ab, auch jetzt die Jagd zu gehen. In einigen Ortschaften ist den Einwohnenden die Tradition derart wichtig, dass sie sich gegen eine Abschaffung zur Wehr setzen. In Blauen wollte der Gemeinderat die Schwanzprämie im Jahr 2013 aufheben. Die Gemeindeversammlung entschied sich dagegen. In der Laufentaler Gemeinde nehme der Rücklauf in den vergangenen Jahren zu, berichtet Gemeindeverwalterin Daniela Wey. Durchschnittlich würden jährlich 700 Mäuseschwänze abgegeben. Wie in anderen Gemeinden enthält auch das Blauner Budget eigens einen Betrag für die Schwänze.

Am anderen Ende des Baselbiets kennt übrigens mit Tecknau ein anderes landwirtschaftlich geprägtes Dorf keine Schwanzprämie. Gemeindeverwalterin Colette Scheidegger scheint den Grund dafür gefunden zu haben:

«Diese Tradition hat in den vergangenen 30 Jahren auch nie bestanden. Scheinbar hatten wir immer ausreichend aktive Katzen.»

