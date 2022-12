Baselland: Mehrere Fünflibervereine werden dieses Jahr aufgelöst

Tradition Die Fünflibervereine im Baselbiet schwinden weiter – doch ist es wirklich das Ende? Ende Jahr lösen sich mehrere Baselbieter Fünflibervereine auf. Die Tradition, über fünf Jahre monatlich Geld einzuzahlen, wird immer weniger gelebt. Doch im Oberbaselbiet gibt es Lichtblicke. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Fünf Jahre wird eingezahlt, anschliessend erhalten die Mitglieder ihr Geld. Manuela Jans-Koch

Am Dienstag trafen sich die Mitglieder des Liestaler Fünflibervereins zur Generalversammlung. Die fünf Jahre dauernde Beitragsperiode, nach welcher den Mitgliedern das angesparte Geld – monatlich zahlt jeder mindestens zehn Franken ein – ausbezahlt wird, endet mit diesem Jahr. Doch das geschieht zum letzten Mal. Denn ebenfalls auf der Traktandenliste steht die Auflösung des Fünflibervereins Liestal.

Ende dieses Jahres gibt es voraussichtlich noch 25 Fünflibervereine im Kanton. Neben Liestal lösen sich Biel-Benken, Birseck, Eptingen, Frenkendorf und Gelterkinden auf. «Es ist kein Müssen, sondern ein bewusstes Wollen», betont Ralph Jeitziner, Präsident des Liestaler Vereins. Schon seit zwei Jahren gebe es im Vorstand Diskussionen. Im Sommer habe man sich schliesslich entschieden, mit dem Ende der laufenden Beitragsperiode auch das Ende des Vereins zu beschliessen.

Flexibel und online geht nicht

Hauptgründe dafür gebe es drei, so Jeitziner. So sei die Software, die vom Verband zur Verfügung gestellt werde, veraltet und nur mit grossem Aufwand zu betreuen. «Für den Kassier ist es enorm viel Arbeit, jedem Mitglied die korrekten Beträge auszuzahlen», erklärt der Präsident. Den Vorstand bilden Freiwillige – dafür sei die Arbeitslast zu hoch. Ein weiterer Grund sei die Zinssituation: Während es früher rund drei bis fünf Prozent gegeben habe, erhalte man heute noch zurück, was man eingezahlt habe.

Letztlich fehlt der Nachwuchs. Rund zwei Drittel der Vereinsmitglieder seien über 65 Jahre alt. Jeitziner:

«Wir haben gemerkt, dass der Solidargedanke des gemeinsamen Beitragssparens in einem Verein bei den Jungen nicht mehr attraktiv ist.»

Beim Sparen sei jungen Leuten wichtig, dass es flexibel und online machbar sei. Dies können Fünflibervereine nicht erfüllen – und mit den Angeboten von Banken und Versicherungen nicht mithalten.

Was die Arbeit nicht einfacher gemacht habe, sei auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma und das Schweizerische Bankengesetz gewesen, die «je länger, je mehr Vorschriften» vorgegeben haben. Die Finma sei, zusammen mit dem Bankengesetz, zum Damoklesschwert geworden – es sei unklar gewesen, wie lange der Verein überhaupt noch hätte bestehen dürfen.

Dieser Entscheidung ist der Vorstand nun zuvorgekommen. «Wir bedauern die Auflösung natürlich», sagt Jeitziner. «Aber wir sind auch Realisten und sehen, dass der Fünfliberverein ein Auslaufmodell ist.»

Nicht jede Tradition soll enden

Anders sieht das Rudolf Bolliger, Verbandspräsident der Baselbieter Fünflibervereine. «Ja, die Anzahl Vereine und Mitglieder nimmt ab», sagt er, «aber von einem Auslaufmodell muss man nicht reden.» Der Bestand der Vereine habe sich in den letzten 18 Jahren ungefähr halbiert. «Das angesparte Vermögen hat sich aber nicht gross verändert», so Bolliger. Diejenigen Vereine, die sich auflösen, seien hauptsächlich im unteren Kantonsteil zu finden. Im Oberbaselbiet werde die Tradition jedoch noch gelebt.

Und diese Tradition schätzt Rudolf Bolliger. «Sie ist im vergangenen Jahrhundert entstanden, in Zeiten von Krisen und Kriegen.» Und sie mache auch heute Sinn: «Wenn man jeden Monat einen Batzen auf die Seite legt, der nicht wehtut, hat man in fünf Jahren doch einen rechten Betrag gespart.» Diesen könne man für Ferien oder eine Anschaffung nutzen. «Man muss nicht mit jeder Tradition brechen», findet der Ziefner.

Er wisse aber um die Probleme, welche die Vereine hätten – etwa, dass die Jungen fehlen. «Der Altersdurchschnitt ist höher als in anderen Vereinen. Die Jungen wollen nicht fünf Jahre auf ihr Geld warten.» Auch könne man die sozialen Medien nicht nutzen, da die Finma es nicht erlaubt, öffentlich die Entgegennahme von Geldern zu bewerben.

Es gibt noch Lichtblicke

Doch er ist sicher, dass auch die Vereine nicht ganz unschuldig sind an den vielen Auflösungen: «Wenn ein ganzer Vorstand zusammen zurücktritt, ist es schwierig, genügend Freiwillige für einen kompletten, neuen Vorstand zu finden», konstatiert er. Gegen das Problem, Ehrenamtliche für die Vorstände zu finden, gehe man derzeit aber vor. «Wir sind dabei, ein Konzept auszuarbeiten und in dieser Hinsicht Lösungen zu finden.»

Wie es in zehn Jahren aussehen werde, wisse er noch nicht. Aber Bolliger ist überzeugt: In naher Zukunft sterben die Fünflibervereine nicht aus. Ein Lichtblick: Bei Auflösungen einzelner Ortsvereine gebe es immer wieder Anfragen von Mitgliedern, die sich einem anderen Verein anschliessen wollen. In Sissach wurde deshalb sogar ein zweiter Fünfliberverein gegründet – mit einer Sparperiode von vier statt fünf Jahren.

