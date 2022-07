Francine Jordi präsentiert ihren Song fürs Eidgenössische 2022

Auftritt am Basel Tattoo Bandleader der Red Hot Chilli Pipers: «Rückblickend würde ich mich für einen anderen Namen entscheiden»

Bereits zum dritten Mal tritt die Band aus Schottland am Basel Tattoo auf. Im Interview spricht Bandleader Willie Armstrong über die Erkenntnisse aus der 20-jährigen Bandgeschichte, wechselnde Mitglieder und wieso eine Teilnahme am Edinburgh Tattoo für ihn an Folter grenzt.