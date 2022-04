Zuerst Wettkampf, dann Eiersalat - der Eierläset steht bevor

Tradition Zuerst Wettkampf, dann Eiersalat – die Region Basel bereitet sich auf den Eierläset vor Der Brauch nach Ostern hält sich in der Region Basel hartnäckig. Der Turnverein von Seewen klappert in dieser Woche die Haushalte nach Eiern ab. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Benjamin Halbauer und Larissa Trösch erhalten von einer Seewnerin einige rohe Eier für den Eierläset. Kenneth Nars

Die meisten Seewnerinnen und Seewner legen eine kleine Geldspende in den Holzkorb. Langsam werden Larissa Trösch und Benjamin Halbauer ein wenig ungeduldig. Zwar ist ein finanzieller Zustupf in die Vereinskasse nicht zu verachten, aber eigentlich sind sie wegen Eiern gekommen.

Die beiden Mitglieder des Turnvereins Seewen gehen in der Schwarzbuben-Gemeinde von Haus zu Haus. Ihre schwarz-weissen Trainer-Oberteile zeigen von weitem, dass sie an diesem Dienstagabend für ihren Verein unterwegs sind. Endlich erbarmt sich eine ältere Einwohnerin:

«Ich habe aber nur gekaufte Eier.»

Das sei überhaupt kein Problem, entgegnen ihr die Eier-Sammler. Nach diesem ersten Erfolg läuft es auf einmal wie am Schnürchen. Nach und nach gesellen sich immer mehr Eier – rohe und gekochte, unbemalte und farbige – dazu.

Wie in Seewen erhalten in der Woche nach Ostern die Menschen in vielen Ortschaften im Raum Basel Besuch. Mitglieder von Turnvereinen verlangen nach Eiern für den traditionellen Eierläset. Der Brauch ist noch immer in rund 50 Gemeinden im Baselbiet, Aargau und im Schwarzbubenland verbreitet. Im Kanton Baselland wird die Tradition in ländlichen Gebieten wie dem Oberbaselbiet und dem Laufental, aber auch in Agglo-Gemeinden wie in Pratteln und Muttenz zelebriert. Teilweise existieren Rivalitäten zwischen Ortschaften. So treten die Turnvereine von Sissach und Gelterkinden gegeneinander an.

Der Turnverein misst sich mit der Lokalfeuerwehr

In Seewen treffen am kommenden Sonntagnachmittag bei der Primarschule der Turnverein und die Feuerwehr aufeinander. «Hier, fangt auf», sagt ein gutgelaunter Seewner im weissen Puma-Shirt an der Türe, und tut so, als ob er die drei rohen Eier schmeissen würde. Auch wenn neben ihm einige andere Eier sponsern, fällt auf, dass viele keine Eier zu Hause haben. Mehrere entschuldigen dies damit, dass sie keine Hühner mehr hätten. Diesen Eindruck bestätigt Larissa Trösch, die trotz ihres jungen Alters eine erfahrene Eier-Sammlerin ist:

«Die Anzahl der Eier, die wir erhalten, nimmt leicht ab.»

Damit man trotzdem genug Eier zur Verfügung hat, kauft der Turnverein rund 1100 Eier hinzu. Wie überall handelt es sich auch beim Eierläset in Seewen um einen Brauch, der dazu dient, den Winter zu vertreiben. Erste Zeugnisse des Eierläsets in der Schweiz seien gemäss eines vom Bundesamt für Kultur verfassten Berichtes über lebendige Traditionen bereits aus dem 16. Jahrhunderts überliefert. Darin heisst es zum Ablauf:

«Zwei Bahnen mit je achtzig bis hundert Sägemehlhaufen werden ausgelegt und in jeden Haufen ein Ei gebettet.»

Die beiden Eier-Sammler klingelten an vielen Häusern. Oft gab es statt Eiern eine Geldspende. Kenneth Nars / BLZ

Es gilt für die beiden Teams, die Eier nacheinander zum Fänger zu bringen, wobei einige Spezialaufgaben zu erfüllen sind.

Eiersalat und Spiegeleier für das ganze Dorf

Während in anderen Gemeinden die eine Gruppe den Winter und die andere den Frühling verkörpert, wird darauf in Seewen verzichtet. Die kulinarische Komponente das Anlasses, der häufig wie ein kleines Volksfest daherkommt, hält man jedoch auch hier hoch.

Nach erfolgreichen eineinhalb Stunden, 175 Franken und 22 Eiern fährt Benjamin Halbauer zum Restaurant Rössli. «Sie unterstützen uns immer», sagt er. Im grossen Kühlschrank warten die Eier nun darauf, dass am Sonntag mit ihnen gespielt wird. Und sie anschliessend zu Eiersalat und Spiegeleiern werden.

