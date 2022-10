Pfeffinger Forum: Bundesrätin Viola Amherd zu Besuch in Baselland

Traditionsanlass Paul Schär kann es noch immer: Bundesrätin Viola Amherd zu Besuch am Pfeffinger Forum Am Donnerstagabend traf die Verteidigungsministerin im Gemeindehaus von Pfeffingen ein. Die erste Ausgabe des Politprominenz-Anlasses seit 2019 war gleichzeitig die letzte unter der Leitung des 81-jährigen Gründers Paul Schär. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 27.10.2022, 20.38 Uhr

Paul Schär begrüsst Viola Amherd am Pfeffinger Forum. Nicole Nars-Zimmer

Zweimal musste das Pfeffinger Forum wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Schon 2020 hätte Bundesrätin Viola Amherd teilnehmen wollen, nun hat es endlich geklappt. Die Mitte-Politikerin wurde im Pfeffinger Gemeindehaus von Forumsgründer und alt FDP-Landrat Paul Schär begrüsst.

Für ihn war die diesjährige Ausgabe eine ganz spezielle: Nach 31 Jahren und 32 Ausgaben gibt der 81-Jährige die Leitung ab und rückt organisatorisch ins zweite Glied. Schär hatte es geschafft, seit 1991 insgesamt 19 verschiedene Bundesrätinnen und Bundesräte in die kleine Baselbieter Gemeinde zu locken. Das Pfeffinger Forum darf getrost als sein Lebenswerk bezeichnet werden.

Verteidigungsministerin Amherd referiert am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle Pfeffingens zum Thema «Sichere Schweiz – Erfolgreiche Schweiz». Danach folgt eine Podiumsdiskussion, an der unter anderem der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart und der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann teilnehmen. Salzmann, der bekanntlich für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer kandidiert, könnte also je nachdem später einmal als Bundesrat nach Pfeffingen zurückkehren.

