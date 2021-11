Tragödie In Liesberg wurde ein Chauffeur in seinem Lastwagen von einer Stange gepfählt – der Unfallverursacher steht bald vor Gericht Im Januar 2020 starb ein Lastwagenfahrer, als sich ein Profil in seine Brust bohrte. Dem Verantwortlichen für den Horrorcrash im hinteren Laufental wird der Prozess gemacht. Die Anklageschrift legt die Details des tragischen Unfalls offen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Bilder, welche die Region erschütterten: Im Januar 2020 wurde ein Chauffeur bei einem Unfall in Liesberg getötet. Polizei Basel-Landschaft

Wenigstens lange leiden musste der Fahrer des Sattelschleppers aus der Ostschweiz nicht. Das Opfer sei, «in Folge dieser, durch die Pfählung erlittenen Verletzungen» wenige Sekunden später an der Unfallstelle verstorben. Er kam in Liesberg in seinem Fahrzeug ums Leben.