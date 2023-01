Widerstand gegen neue Tramwendeschlaufe im Bottminger Zentrum

Tramverkehr «Kein Gewinn für das Dorf»: Wendeschlaufe des 17ers bedroht das Herzstück von Bottmingen Neben einem Busbahnhof soll auch eine Wendeschlaufe für das geplante Expresstram in Bottmingens Dorfkern erstellt werden. Die Informationen werden noch zurückgehalten, zum Unmut der lokalen Bevölkerung, die wissen möchte, wie das Projekt genau aussieht. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 04.01.2023, 18.15 Uhr

Wo genau an der Haltestelle Bottmingen Schloss in Zukunft Trams wenden können, ist noch nicht klar. Archivbild: Kenneth Nars

Der Tramverkehr zwischen Basel und den Leimentaler Gemeinden soll erweitert und beschleunigt werden. Dazu soll die Linie 17 zukünftig auch ausserhalb der Hauptverkehrszeiten als «Expresstram» fahren. Jede zweite Fahrt soll bereits in Bottmingen enden. «Dafür braucht es eine Wendemöglichkeit», erklärt Andrea Bürki, Mediensprecherin der Baselbieter Baudirektion. Die Fahrgäste können dann einfach auf eine der fünf Buslinien umsteigen, betont der Kanton.

Das Leimentaler Dorf ist und bleibt damit ein stark frequentierter Verkehrsknotenpunkt der Region. «Das Projekt ÖV-Drehscheibe ist für Bottmingen auch eine Chance, den gesamten Bahnhofsplatz aufzuwerten und attraktiver zu gestalten», schreibt Bottmingens Sprecher Andreas Jahn. Denn die heutige Situation sei nicht zufriedenstellend. Daher begrüsse es die Gemeinde, dass gemeinsam mit der Baselland Transport (BLT) und dem Kanton nach einer Lösung gesucht werde, die «sowohl verkehrstechnische als auch städtebauliche Ansprüche erfüllt».

Eine Schlaufe für mehr Sicherheit

«Das Expresstram wird nicht überholen müssen», erklärt BLT-Vizedirektor Fredi Schödler. Die Taktspanne reiche aus, wenn das Expresstram kurz vor dem «Bummler-Tram» in Ettingen losfahre, so wird es erst an der Station Dorenbach auf das nächste normale Tram aufschliessen. Die geplante Wendeschlaufe solle primär dazu dienen, dass das angedachte Expresstram aus der Stadt kommend ausserhalb der Stosszeiten in Bottmingen wenden kann. «Die Distanz zwischen Bottmingen und Hüslimatt ist sehr gross.»

Eine Schlaufe mehr bringe zudem betriebliche Sicherheit bei Störungen und Unterhalt. «Dies würde die Anzahl Verbindungen und damit eine sensationelle ÖV-Erschliessung für Bottmingen bedeuten», so erklärt Schödler die Vorteile für Bottmingen.

«Das ist kein Gewinn für das Dorf», kontert Hanspeter Weibel. Als SVP-Landrat und Mitglied der Gemeindekommission hat er an der Gemeindeversammlung im Dezember Auskunft vom Gemeinderat verlangt. «Es kam keine Information oder Stellungnahme», bemängelt Weibel. Das Dorf sei bereits durch den vielen Verkehr, der Bottmingen quert, belastet.

Neben der Verkehrslast durch den Individualverkehr und dem bestehenden Busbahnhof soll jetzt noch zusätzlich eine Wendeschlaufe für den Tramverkehr kommen, zählt er auf und fügt an, dass dies nicht wenig kosten würde. Zudem diene sie nicht den Bottmingern selbst. Weibel hat die Dorfbevölkerung vor der zusätzlichen Belastung gewarnt und möchte sie aufrütteln, sich zu wehren. Weiter findet es Weibel bedenklich, dass der Gemeinderat nicht rechtzeitig Farbe bekenne.

Ein weiterer massiver Einschnitt in den Dorfkern

Ebenfalls keine Freude am Projekt hat Gemeinderat Ernst Bringold, der sich als Privatperson bereits öffentlich geäussert hat. Als solche mahnt er vor einem weiteren massiven Einschnitt in den Dorfkern. «Das Zentrum geht noch mehr kaputt», befürchtet er. Zudem verstehe er den Sinn der Wendeschlaufe nicht, da die BLT ja in Oberwil bereits eine habe. Der Gemeinderat wird sich noch eine Meinung bilden, sagt er und bestätigt, dass die Bevölkerung noch nicht durch die Gemeinde informiert worden ist.

Das geschieht aber spätestens nach Abschluss des Vorprojektes, wie Gemeindesprecher Jahn in Aussicht stellt. Es sei wichtig, dass «alle Einwohnerinnen und Einwohner transparent und ausführlich über das Projekt informiert werden – geht es hier doch um das Herzstück der Gemeinde».

Zwischen Frühling und Sommer dieses Jahres werde es eine formelle Mitwirkung geben, schreibt seitens Kanton Andrea Bürki. «Betroffene und Interessierte können sich zum Vorprojekt äussern.» Das dürfte rege genutzt werden, denn es wird höchstwahrscheinlich zu Enteignungen im Dorfkern kommen. «Derzeit finden Gespräche dazu statt, wann und wie es zum Verkauf der betroffenen Parzellen an den Kanton kommen könnte», erklärt die Sprecherin der Baudirektion.

Ende dieses Jahres dürfte der Regierungsrat eine Vorlage in den Landrat geben. Stimmt dieser zu, werden ab 2024 die konkreten Bauprojekte für Tramhaltestelle, Bushof und Tramwendeschlaufe erarbeitet. Frühestens 2026 könnten die Bagger auffahren.

