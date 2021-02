Transparenz Baugesuche online: Ein Häkchen auf einem Formular entscheidet, was man sehen darf Das Bauinspektorat führt eine Webseite mit allen hängigen Baugesuchen im Baselbiet. Das soll einem den Gang auf die Gemeindeverwaltung ersparen. Der Bauherr darf aber online die exakten Baupläne verheimlichen. Michel Ecklin 23.02.2021, 05.01 Uhr

Für die geplante Wasserstofffabrik in Birsfelden veröffentlichten die IWB zwar Visualisierungen. Die Baupläne sind aber nicht öffentlich. Visualisierung zvg

Im vergangenen Frühling richtete das Baselbieter Bauinspektorat eine Webseite ein, auf der alle aktuell hängigen Baugesuche im Kanton aufgelistet sind. Hintergrund war, dass damals wegen Corona die Einsicht von Papierplänen auf den Gemeindeverwaltungen gewissen Einschränkungen unterlag, was auch jetzt wieder der Fall ist.

Nur: Für mehr Transparenz sorgt das kaum. Zwar findet man jetzt zu jedem Gesuch einen Link auf den Standort auf Geoview. Aber nur bei etwa einem Viertel kommt man per Link zu den exakten Bauplänen in elektronischer Form. Bei den übrigen Bauvorhaben gilt weiterhin: Wer sich fundiert damit auseinandersetzen will, muss auf der Gemeinde die Pläne ansehen, Corona hin oder her.

Wohlwollen der Bauherren ist entscheidend

Und es ist nicht etwa so, dass wenigstens für die gewichtigen Bauvorhaben die Pläne online wären – es scheint vielmehr dem Zufall zu unterliegen, was der Bürger auf seinem Computer sehen darf und was nicht.

Dabei wäre das Bauinspektorat in den allermeisten Fällen im Besitz der Pläne in digitaler Form, dank der elektronischen Einreichung von Gesuchen, die das Bauinspektorat den Bauherren beliebt macht.

Doch die Publikation der Pläne online hängt vom Wohlwollen der Bauherren ab. Denn diese müssen ihr ausdrückliches Einverständnis dazu geben. Die kantonale Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) schrieb im vergangenen August in ihrem Mitteilungsblatt:

«Aus urheber- und datenschutzrechtlichen Gründen wird bis zur Schaffung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage noch das individuelle Einverständnis des Projektverfassers oder der Projektverfasserin eingeholt, damit die Pläne im Internet publiziert werden können.»



Das führt zu einer unbefriedigenden Situation: Über ein Cheminée oder den Dachausbau eines Einfamilienhauses kann man sich genaustens informieren. Wenn aber zum Beispiel ein Unternehmen expandiert, erfährt man oft nicht viel.

Vergessen, das Kästchen anzukreuzen

So war das Anfang Februar, als das Gesuch der Industriellen Werke Basel (IWB) vorlag, die in Birsfelden eine Wasserstofffabrik erstellen wollen. Kritiker des Projekts waren überzeugt, hier wolle man der Öffentlichkeit die ganze Wahrheit über das Bauvorhaben verheimlichen.

Die IWB haben eine andere Erklärung: Es sei ein formeller Fehler passiert, denn man habe die Pläne öffentlich machen wollen, sagt Sprecherin Jasmin Gianferrari. Schliesslich gebe es keine Argumente, es nicht zu tun.

«Wir haben schlicht übersehen, das entsprechende Häkchen auf dem Formular zu setzen.»

Tatsächlich muss man bei einem Baugesuch aktiv das Einverständnis für die Aufschaltung auf der Kantonsfreigabe angeben. Tut man es nicht, hat der Kanton die Rechte nicht. Das Baselbieter Pendant zur IWB, Primeo Energie, hat die Kästchen zum Abhaken jedenfalls gefunden. Denn derzeit hat das Unternehmen zwei Baugesuche hängig - beide mit vollständig einsehbaren Plänen in digitaler Form. Allerdings handelt es sich wohl auch um weniger brisante Projekte als eine Wasserstofffabrik, nämlich um den Umbau des Museums und des Besucherzentrums in Münchenstein.

Basel-Stadt hat noch gar keine elektronischen Pläne

In der Zwischenzeit lösten die Blogger von Birsfälder.li das Problem der IWB auf unkonventionelle Art: Sie fotografierten auf der Gemeindeverwaltung die Papierpläne der Wasserstofffabrik und stellten sie selber online – was wohl rechtlich nicht ganz einwandfrei ist.



Immerhin ist die BUD derzeit daran, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um alle Pläne auf der Webseite zu veröffentlichen zu dürfen und dafür nicht mehr vom Goodwill der Bauherren abhängig zu sein. Und bereits jetzt ist der Landkanton in Sachen elektronische Baugesuche den Nachbarn in Basel-Stadt einen Schritt voraus. Dort soll eine elektronische Einsicht in die Pläne erst ab 2022 überhaupt möglich sein.