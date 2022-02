Treibstoff Wo Schnäppchenjäger den Tank füllen: Hier gibt es im Baselbiet das günstigste Benzin Die Treibstoffpreise steigen seit Monaten stark an. Doch die Preise variieren je nach Tankstelle. Auf einer Autofahrt durch den Kanton Baselland haben wir nach den günstigsten Tankstellen gesucht. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Das günstigste Benzin, das auf einer nicht vollständigen Fahrt durch das Baselbiet entdeckt wurde, ist in Läufelfingen zu finden. Kenneth Nars

Autofahrerinnen und Autofahrer dürften das Gefühl derzeit nur zu gut kennen: Die Nadel der Benzinanzeige rutscht immer weiter nach links, doch fährt man an die nächstgelegene Tankstelle, leuchtet einem in roten Zahlen entgegen, dass die Treibstoffpreise schon wieder gestiegen sind. Während ein Liter Bleifrei 95 in der Schweiz vor einem Jahr noch durchschnittlich 1.54 Franken gekostet hatte, stieg der Preis bis Ende Jahr auf 1.78 Franken. Mittlerweile – Stand 9. Februar – zahlt man für einen Liter Bleifrei 95 durchschnittlich einen Franken und neunzig Rappen. Grund ist unter anderem der steigende Rohölpreis.

Auch das Baselbiet ist vor den höheren Benzintarifen nicht gefeit. Doch wie eine Fahrt durch den Kanton zeigt: In den aktuell hohen Preissegmenten gibt es grosse Unterschiede.

In der Agglomeration wird der Treibstoff teurer

Was schnell auffällt: je ländlicher die Gegend, desto günstiger das Benzin. In ländlicheren Gebieten wurden denn auch auf der Tour durchs Baselbiet vom Dienstag die niedrigsten Preise gefunden. Bei der Tankstelle Ruedi Strub in Läufelgingen kostet das Benzin 1.74 Franken pro Liter Bleifrei 95 und 1.79 je Liter Diesel. Man orientiere sich an den Preisen der Konkurrenz in Buckten und Rümlingen, erklärt Ruedi Strub auf Anfrage. Die günstigeren Preise seien auch möglich, weil er das Benzin einkaufen könne, wo er wolle, und seine Preise dementsprechend anpasse.

Etwas weiter nördlich an derselben Strasse gibt es Bleifrei 95 und Diesel bei der Voegtlin-Meyer-Garage in Buckten zum gleichen Preis. Für Bleifrei 98 müssen Autofahrerinnen und Autofahrer 1.81 Franken zahlen. Dieselben Preise gelten an der Tankstelle Ruedi Rüssel in Rümlingen. Ebenfalls günstig ist das Benzin bei der Carxpert-Garage in Ormalingen: Mit 1.74 für einen Liter Bleifrei und 1.80 für einen Liter Diesel liegen die Preise der Garagentankstelle unter dem Baselbieter Durchschnitt.

Doch nicht nur im Oberbaselbiet, auch im Laufental sind ähnlich günstige Tankstellen zu finden, so etwa die Socar-Tankstelle in Laufen. Teurer wird es hingegen in der Agglomeration: Bei Avia in Augst kostet ein Liter Bleifrei 95 mit 1.90 Franken ganze 16 Rappen mehr als in Läufelfingen, Buckten oder Rümlingen. Einen Liter Diesel gibt es für 1.92 Franken, für Super Plus muss man 1.98 hinblättern. Letzteres kostet an der BP-Tankstelle in Pratteln sogar 2 Franken. Bleifrei gibt es dort für 1.85 Franken, Diesel für 1.86.

Liegenschaftspreise und Verkehr haben Einfluss

Die Tankstelle BP ist eines der Beispiele, das zeigt: Nicht nur geografisch gibt es Unterschiede. Auch die verschiedenen Tank-Unternehmen sind unterschiedlich teuer – dies einerseits untereinander, andererseits kann das Benzin desselben Verkäufers aber an unterschiedlichen Orten auch mehr oder weniger kosten.

In Frenkendorf kostet das Benzin an der BP-Tankstelle mehr als anderswo. Kenneth Nars

Beim Beispiel BP heisst das konkret: In Frenkendorf kostet Benzin 1.85 Franken (Bleifrei), 2.02 (Super Plus) oder 1.89 (Diesel) pro Liter. Damit gehört die Tankstelle zu den teureren Adressen im Kanton. Im Mittelfeld befinden sich beispielsweise Shell, Socar oder Coop: In Füllinsdorf gibt es an der Coop-Tankstelle Benzin für 1.83 Franken (Bleifrei 95), 1.90 (Bleifrei 98) oder 1.87 (Diesel). Günstiger ist es bei Coop in Zwingen, wo die Preise 1.78 Franken, 1.85 Franken sowie 1.81 Franken betragen. In Pratteln ist das Benzin hingegen wieder etwas teurer: Bleifrei 95 kostet 1.85 Franken, Bleifrei 98 gibt es für 1.92 Franken pro Liter, und Diesel kostet 1.86 Franken.

Man strebe schweizweit möglichst einheitliche, attraktive Benzin- und Dieselpreise an, schreibt Sandra Jann, Mediensprecherin der Coop Mineralöl AG, auf Anfrage. Aber: «Durch den lokalen Wettbewerb kommt es jedoch zu unterschiedlichen Treibstoffpreisen.»

Bei Migrol werden weitere Faktoren genannt: Auch die Verkehrsströme und die Liegenschaftspreise könnten den Preis je nach Region verändern. In Pratteln kostet ein Liter Bleifrei 95 bei Migrol 1.85 Franken, Bleifrei 98 kostet 1.92 und Diesel 1.86 Franken.

Eine Tankstelle ist überall günstig

Trotz regionaler Unterschiede fallen auch Tankstellenketten auf, die in fast jeder Region günstiger sind als die Konkurrenz. Dazu zählt beispielsweise Ruedi Rüssel. Mit den günstigsten Treibstoffpreisen kann aber Ecostop punkten. Die besuchten Tankstellen des Unternehmens in Ormalingen, Lausen, Liestal und Laufen verkaufen Bleifrei 95 für 1.74 Franken pro Liter, Bleifrei 98 für 1.79 pro Liter und Diesel für 1.81 Franken. Auch auf Vergleichsplattformen im Internet ist Ecostop bei den günstigsten Preisen im Baselbiet weit vorne dabei.

Ist überall günstig: Ecostop, hier in Lausen. Bild: Kenneth Nars

Ob es sich für Bewohnende der Agglomeration lohnt, für günstigeres Benzin ins Laufental oder Oberbaselbiet zu fahren, ist fraglich. Doch klar ist: Wer sich informiert, kann in jeder Region die richtige Zapfsäule für den günstigsten Treibstoff finden. Grundsätzlich gilt im Baselbiet: Kleinere Ketten oder private Tankstellen haben meist tiefere Preise als grosse Namen. Und wer doch mal im Oberbaselbiet ist, kann die Reise gleich mit einem Besuch an der Tankstelle verbinden.

