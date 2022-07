Im Baselbiet wird das Trinkwasser wegen Trockenheit knapp

Trockenheit «Die Lage wird sich weiter zuspitzen» – im Baselbiet wird das Trinkwasser knapp Einzelne Gemeinden rufen bereits zum sparsamen Gebrauch von Wasser auf. Die Situation dürfte sich aber weiter verschärfen. So könnte sich die Trinkwasserknappheit im Baselbiet weiterentwickeln. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Trockenheit setzt nicht nur der Vegetation zu, sondern lässt auch den Grundwasserspiegel sinken. Georgios Kefalas/Keystone

Die Trockenheit der vergangenen Wochen hatte bereits einige Auswirkungen. So mussten Bäche ausgefischt werden und es wurden Feuer- und Badeverbote erlassen. Nun folgt ein nächster Schritt: Mittlerweile haben über zehn Gemeinden im Baselbiet Appelle an die Bevölkerung gerichtet und zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen.

Diese Gemeinden rufen zum sparsamen Umgang mit Wasser auf: Arlesheim, Buus, Hersberg, Kleinlützel, Liedertswil, Magden, Maisprach, Ormalingen, Reigoldswil, Rickenbach, Sissach, Titterten und Ziefen.

Damit soll ein Engpass verhindert werden. Die aktuelle Trockenheit ist ein Stresstest für die Wasserversorgung im Kanton. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Achim Benthaus, Leiter der Fachstelle für Wasserversorgung beim Kanton Baselland, sagt:

«Wenn es nicht zu ausserordentlichen Niederschlägen kommt, wird sich die Lage bis etwa Ende August weiter zuspitzen.»

Bis dann sei der Wasserverbrauch sehr hoch und die Grundwasserspiegel, die seit dem Frühling sinken, auf einem Tiefststand. Das sei aber keine aussergewöhnliche Situation, relativiert Benthaus. Es handle sich dabei um eine ähnliche Situation, wie sie bereits in den vergangenen Hitzejahren vorkam, also zum Beispiel 2018.

Seither haben die Gemeinden in Koordination mit dem Kanton den Ausbau des Wassernetzes weiter vorangetrieben. Damit sind die Wasserversorgungen gut miteinander vernetzt und es ist mittlerweile besser möglich, Trinkwasser aus dem Zentrum des Kantons in die Peripherie zu leiten.

Quellwasser geht schneller zurück als Grundwasser

Konkret werde es in Zukunft wohl nötig, bei Wasserengpässen Trinkwasser von der IWB aus den Langen Erlen und von der Hardwasser AG aus dem Hardwald in Muttenz ins Oberbaselbiet zu pumpen. Doch warum ist das Oberbaselbiet so anfällig auf Wasserknappheit in Trockenperioden? Das habe mit seiner Geologie zu tun, sagt Benthaus:

«Das Oberbaselbiet hat einen karstigen Untergrund, wo das Wasser schnell versickert. Der Untergrund kann das Wasser nicht gut speichern.»

Zudem nutzen kleine Gemeinden vor allem Quellwasser. Diese gehen aber bei Trockenheit schneller zurück als das Grundwasser. Entsprechend haben bislang vor allem Gemeinden im Oberbaselbiet ihre Bewohner zum Wassersparen aufgerufen. Damit kann der Verbrauch um etwa 20 Prozent gesenkt werden. Reicht das nicht aus, müssen die Behörden weitere Massnahmen ergreifen. «Eine nächste Stufe wäre ein Verbot», sagt Benthaus. Dann würden das Wässern der Gärten sowie das Füllen von privaten Schwimmbädern untersagt. Vor allem die Gärten würden sehr viel Wasser verbrauchen.

In den vergangenen Jahren haben sich die extremen Wettersituationen gehäuft. Von einer neuen Normalität will Wasserversorgungsexperte Benthaus aber nicht sprechen. Trotzdem müsse man sich daran gewöhnen, dass es in Zukunft immer wieder zu starken Trockenphasen kommt.

Bevölkerungswachstum könnte Probleme auslösen

Benthaus, der in Absprache mit den Baselbieter Gemeinden auch die Versorgungspläne für die Zukunft erstellt, macht sich für die kommenden Jahre noch keine grossen Sorgen. Es wurde bereits viel in die Infrastruktur investiert und den Gemeinden sei der Ernst der Lage bewusst. «Die betroffenen Gemeinden haben in den vergangenen Jahren Engpässe erlebt», sagt Achim Benthaus.

Trotzdem müsse man weiter dranbleiben, da die Herausforderungen nicht weniger werden. Zwar konnte der Pro-Kopf-Verbrauch für Trinkwasser in der Vergangenheit reduziert werden. Seit etwa fünf Jahren ist er aber auf gleichem Niveau geblieben. Wenn in Zukunft die Bevölkerungszahl zunimmt, dann steigt proportional auch der Wasserverbrauch.

Für Benthaus sei aber noch immer Sparpotenzial vorhanden. Es stelle sich einfach die Frage, wie dies ausgeschöpft werden soll. Einerseits könne man weiter die Effizienz der Verbrauchsgeräte vorantreiben, wobei hier schon einiges gemacht wurde. Andererseits könnte die Bevölkerung auch angehalten werden, sparsamer mit Wasser umzugehen. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass Wasser in Zukunft teurer wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen