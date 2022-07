Trockenheit Feuerwerksverbot nun auch in der Region Liestal – Birsfelden verzichtet auf 1. August-Feier Nach verschiedenen Baselbieter Gemeinden gilt nun auch in der Hauptstadt Liestal und zehn umliegenden Gemeinden ein sofortiges Feuerwerksverbot. Insgesamt sind es nun 21. Salomé Lang 27.07.2022, 14.44 Uhr

Nach dem bereits geltenden Feuerverbot im Wald und an Waldrändern, ist in der Region Liestal nun auch das Abbrennen von Feuerwerk und Feuerwerkskörpern untersagt. KEY

Nachdem bereits Duggingen, Pfeffingen, Sissach und Aesch, Grellingen, Lauwil, Rothenfluh, Nenzlingen, Laufen und Riehen ein Feuerwerksverbot aufgrund der anhaltenden Trockenheit verhängt haben, zieht nun die Region Liestal nach: Per heute Mittwoch ist in den Gemeinden Arisdorf, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Hersberg, Itingen, Lausen, Lupsingen, Seltisberg und Ziefen sowie in der Stadt Liestal das Abbrennen von Feuerwerk ebenfalls verboten. Somit sind es nun 21 Baselbieter Ortschaften. Ausserdem verkündet Birsfelden, auf sein diesjähriges 1.-August-Feuerwerk zu verzichten.

Das Feuerwerksverbot in der Region Liestal gilt zusätzlich zum bereits geltenden Feuerverbot im Wald und an Waldrändern, wie die Stadt Liestal mitteilt. Auch das Steigenlassen von Himmelslaternen ist in den Gemeindegebieten untersagt. Zudem wird die Bevölkerung gebeten, beim Grillieren wegen der fliegenden Funken achtsam zu sein.