Basel: Feuerverbot im Wald und Badeverbote in Birs und Wiese

Trockenheit Kantone reagieren auf die Hitzewelle – Bade- und Feuerverbote in beiden Basel Ab Dienstag gelten in den beiden Basel verschärfte Massnahmen. Damit wollen die Behörden einem Fischsterben so wie Waldbränden vorbeugen. Für gewisse Fischarten wird es trotzdem gefährlich. Nicolas Blust 18.07.2022, 19.37 Uhr

Der Wasserstand der Wiese ist so tief wie zuletzt im Jahr 2018. Archivbild: Kenneth Nars

Eine Hitzewelle rollt über Europa und verstärkt die ohnehin starke Trockenheit in der Region. Nun reagieren die beiden Basel und verschärfen die Massnahmen. Ab Dienstag gilt ein Bade- und Betretungsverbot in gewissen Abschnitten der Wiese und der Birs sowie ein absolutes Feuerverbot im Wald.

Aufgrund der hohen Gewässer-Temperaturen ziehen sich die Fische in die im Vergleich zum Rhein etwas kühlere Birs zurück. Das bestätigt Matthias Nabholz, Chef des Amts für Umwelt und Energie Basel (AUE):

«Die Fische suchen die tiefste Wassertemperatur. Das ist momentan die Birs.»

Dabei nisten sich die Fische in kühlen Wasserlöchern ein. Diese tiefen Stellen sind aber auch besonders beliebt zum Baden. Um den Stress für die Fische zu minimieren und damit einem Fischsterben vorzubeugen, hat das Amt für Wald beider Basel in enger Abstimmung mit den Behörden von Basel-Stadt am Unterlauf der Birs ein Bade- und Betretungsverbot für Mensch und Tier verfügt. Dieses Verbot deckt bei der Birs den Abschnitt zwischen der Redingbrücke und der Mündung in den Rhein ab, bei der Wiese den Abschnitt zwischen der Landesgrenze und der Mündung in den Rhein.

Gewisse Fischarten sind akut bedroht

Einzelne Bäche würden zudem so trocken ausfallen, dass Abfischungen zur Rettung der Fische notwendig seien, meint Holger Stockhaus, stellvertretender Chef des Amts für Wald beider Basel. Und Stockhaus ergänzt:

«Der Diegterbach wurde bereits ausgefischt, der Eibach und der Homburgerbach werden noch ausgefischt»

Akut bedroht seien bei hohen Wassertemperaturen um die 25 Grad Celsius der Äschenbestand, sowie Bachforellen und Junglachse, die in der Vergangenheit in Wiese und Birs ausgesetzt wurden. Aufgrund der tiefen Grundwasserstände und des fehlenden Niederschlags sei damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen diverse weitere Gewässer teilweise oder ganz austrocknen würden und Fische in tiefere Stellen anderer Gewässer umgesiedelt werden müssten, teilt der Kanton Baselland am Montagnachmittag mit.

Zudem seien auch Wasserentnahmen für den Gemeingebrauch aktuell nicht mehr erlaubt. Momentan sind nur noch bewilligte Wasserentnahmen in der Birs und im Rhein möglich. In den übrigen Gewässern ist der Wasserspiegel bereits zu tief.

Die Waldbrandgefahr ist neu auf Stufe vier. Damit ist das Entfachen von Feuer im Wald und an Waldrändern verboten. Das gilt auch für offizielle Feuerstellen.