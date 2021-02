Trotz Absage Gibt es wieder Chaos an der Liestaler Fasnacht? «Ich weiss nur, dass ich am Sonntag nicht Polizistin sein möchte» Der Liestaler Stadträtin Regula Nebiker blutet das Herz: Erneut findet kein Chienbäse-Umzug statt. Gleichzeitig kritisiert sie die Baselbieter Regierung, Alkoholausschank zuzulassen. Der Kanton wage mit der Bevölkerung ein heikles Experiment. Michael Nittnaus 20.02.2021, 05.00 Uhr

Letztmals vor drei Jahren fand der Chienbäse-Umzug im Liestaler Stedtli in voller Pracht statt. 2019 blies der Wind zu stark, 2020 kam Corona.

Bild: Juri Junkov (18.2.2018)

Frau Nebiker, blutet Ihr Liestaler Fasnachtsherz, wenn Sie an morgen Sonntag denken?

Regula Nebiker, Stadträtin Liestal. Bild: Juri Junkov (9.2.2020)

Regula Nebiker: Ja, es ist wirklich sehr schade, dass die Fasnacht wieder nicht stattfinden kann. Dieses Jahr geschah es wenigstens mit Ankündigung. Schon im vergangenen Herbst sahen wir, dass es so kommen wird.

2020 wurde die Liestaler Fasnacht ganz kurzfristig abgesagt. Was ist schlimmer zu ertragen?

Letztes Jahr war es viel härter. In voller Fahrt wurde alles abgebrochen. Es war brutal, weil alle Vorbereitungen schon gemacht waren, ein Feuerwerk an Kreativität. Und dann kam die Absage. Dieses Mal hat sich das OK schon früh damit beschäftigt, wie es wenigstens ein bisschen Fasnacht aufrechterhalten kann. Das Resultat ist die «stille Fasnacht» mit dem Höhenfeuer ohne Zuschauer und den dekorierten Schaufenstern.

Mit einer normalen Fasnacht ist das aber nicht zu vergleichen, oder?

Das kann man gar nicht Fasnacht nennen. Es ist bloss eine Markierung. Ich meine, so etwas wie eine kleine Fasnacht gibt es gar nicht. Das Original ist nicht zu ersetzen. Es ist ja gerade das Besondere, dass Fasnacht immer aufs Ganze geht. Die echten Fasnächtler werden dieses Jahr darum gar nichts machen. Das ist meine Beobachtung.

Glauben Sie nicht, dass am Sonntag doch einige Angefressene durchs Stedtli ziehen, es sich nicht nehmen lassen wollen? Vielleicht sogar mit angezündeten Chienbäse?

Das ist eine schwierige Frage. Das Erlebnis vor einem Jahr, als es wirklich aus dem Ruder lief, empfand ich als sehr unangenehm. Es war bedauerlich, dass die Polizei mit Härte durchgreifen musste. Mit unserer stillen Fasnacht wollten wir das dieses Jahr verhindern. Deshalb sind wir jetzt schon etwas überrascht vom Regierungsrat ...

Was meinen Sie genau?

Dass der Kanton den Ausschank von Alkohol auf der Gasse erlaubt hat und auch Fasnacht mit Musik in kleinen Gruppen. Wir als Stadt Liestal können da nur sagen, dass dies in der Verantwortung der Regierung liegt. Aber es ist gewagt nach den Erfahrungen von 2020. Ich hoffe, dass die Polizei nicht eingreifen muss, sondern dass die Menschen vernünftig genug sind und sich an die BAG-Regeln halten.

Wissen Sie denn von Beizen, die am Sonntag ausschenken werden oder von Essensständen?

Dass Beizen über die Gasse Alkohol ausschenken, davon gehe ich aus. Schliesslich dürfen sie es dank des Segens der Regierung. Stände wird es im Stedtli aber keine geben.

Zieht denn der Getränkeausschank nicht sofort viel Volk an?

Das ist auch meine Sorge, aber offensichtlich nicht die Sorge der Regierung. Der Stadtrat wurde vom Kanton auch nicht vorgängig konsultiert. Wir machten die Regierung aber darauf aufmerksam, dass spontane Ansammlungen dadurch wahrscheinlicher sind.

Was hätte die Regierung denn entscheiden sollen?

Wir hätten ein Alkoholausschankverbot begrüsst. Das würde vielleicht die Dynamik etwas bremsen. Die Signale der Regierung haben nun etwas Zwiespältiges und Doppelbödiges: Einerseits gibt man sich liberal und andererseits bereitet man ein Polizeiaufgebot vor und kündigt an, scharf zu kontrollieren. Das finde ich persönlich schwierig. Der Kanton wagt mit unserer Bevölkerung ein Experiment. Zuckerbrot und Peitsche gefällt mir als Stil nicht so sehr.

Zu was könnte das am Sonntag führen?

Ich weiss nur, dass ich morgen sicher nicht Polizistin sein möchte. Ich weiss nicht, wie man das umsetzen kann. Die Regierung überträgt der Kantonspolizei einen extrem schwierigen Job.

Erwarten Sie also wieder so ein Chaos wie 2020?

Es gibt zwar Gerüchte, was die Fasnächtler vorhaben, doch für mich gibt es einen grossen Unterschied zu letztem Jahr: Damals hat die Coronaregeln noch niemand wirklich verstanden. Mittlerweile sind wir schlauer, halten viel besser Distanz.

2019 verhinderte der starke Wind, dass die Feuerwagen durchs Stedtli fuhren, 2020 bodigte Corona den Chienbäse komplett, wie auch dieses Jahr. Übersteht die Liestaler Fasnacht diese Dürreperiode?

Die Fasnacht lebt sowieso, egal, was ist. Der Chienbäse ist Kulturgut, da können ihm die paar fehlenden Jahre nicht schaden. Er existiert einfach. Umso grösser ist die Vorfreude aufs nächste Jahr. Etwas, das man vermisst, schätzt man umso mehr, wenn es zurückkehrt.

2022 erlebt Liestal also den grössten Chienbäse-Umzug aller Zeiten ...

Den schönsten würde ich sagen. Wir wollen Liestal schliesslich nicht abfackeln. (lacht)