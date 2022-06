Forderungen von «Pro Spital Laufen» von Baselland abgeschmettert

Trotz Gerichtsurteil «Pro Spital Laufen» gibt nicht auf: Laufentaler Gemeinden, Kanton und Kantonsspital haben die Nase voll «Sehr, sehr skeptisch», «Bärendienst», «nicht legitimiert»: Dass die Kämpfer für die Wiederbelebung eines stationären Angebots im alten Spital Laufen mit Klagen und einem neuen Bezirksrat drohen, kommt gar nicht gut an. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Aus dem Grundversorgerspital Laufen ist ein ambulantes Zentrum mit 24-Stunden-Notfall geworden. Geplant ist, dass es 2023 ins Birs Center am Bahnhof umzieht. Kenneth Nars

Für das Kantonsspital Baselland (KSBL) war es eine bittersüsse Mitteilung, die der Verein «Pro Spital Laufen» kürzlich publizierte: Die Kämpfer für den Erhalt eines stationären Angebots am alten Spitalstandort an der Lochbruggstrasse verzichten darauf, ihre vom Kantonsgericht abgewiesene Beschwerde ans Bundesgericht weiterzuziehen. «Man erachtet es nicht als chancenreich», hiess es kurz und knapp.

«Pro Spital» will einen Zusatz zum Laufentalvertrag

In derselben Mitteilung hielt der Verein aber auch fest, dass er sich «gute Chancen ausrechnet, die geschuldeten Spitalleistungen mittels einer verwaltungsrechtlichen Klage einzufordern». Dies, da das Kantonsgericht die Gültigkeit des Laufentalvertrags grundsätzlich bestätigt habe - auch wenn er aus heutiger Sicht zu interpretieren sei. Für Remo Oser, Röschenzer Gemeinderat und Mitglied von «Pro Spital Laufen», bedeutet das konkret:

«Ein ambulantes Gesundheitszentrum im Birs Center am Bahnhof ist aus unserer Sicht eine Sackgasse. Die Weiternutzung des Spitalareals hingegen bietet Raum für eine zukunftsgerichtete Entwicklung des Gesundheitsangebotes. Dort kann auch die 2018 noch vom Kanton und Volk zugesprochene Akutgeriatrie und Innere Medizin reaktiviert werden.»

Das soll aber nur im Notfall auf juristischem Weg erreicht werden. Oser sagt offen: «Wir würden gerne darauf verzichten, zu klagen.» Erfolg bringen sollen stattdessen neuerliche Verhandlungen mit dem Kanton und dem KSBL. Dafür will Pro Spital Laufen extra einen neuen Verein schaffen, den Bezirksrat Gesundheit. Analog zum Bezirksrat Laufental, der ab 1984 die Wirrungen bis zum Kantonswechsel des Laufentals von Bern zu Baselland begleitete, soll er 26 Mitglieder umfassen.

«Die Leute dafür haben wir praktisch beisammen», so Oser. Nun würde man an den 13 Laufentaler Gemeindeversammlungen die Unterstützung des Souveräns beantragen. Danach soll der Bezirksrat einen verwaltungsrechtlichen Vertrag als Zusatz zum bestehenden Laufentalvertrag vorbereiten. Oser: «Wir möchten eine verbindliche Regelung, wie der Vertrag neu zu interpretieren ist, welche Leistungen am Standort Laufen erbracht werden und wollen nicht mehr von der ‹Gnade› des Landrates abhängig sein.»

Für Kanton und KSBL kommen neue Verhandlungen nicht infrage

Oser ist zuversichtlich, dass man wieder an den Verhandlungstisch zurückfindet. Er verweist darauf, dass KSBL-CEO Norbert Schnitzler nach dem Urteil des Kantonsgerichtes ein Gesprächsangebot an Pro Spital Laufen gerichtet hatte. Gegenüber der bz stellt KSBL-Sprecherin Anita Kuoni nun aber klar: «Das Gesprächsangebot im Januar wurde nicht erwidert. Die Vertreter von Pro Spital Laufen haben mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass sie an Gesprächen mit uns zum ambulanten Gesundheitszentrum nicht interessiert sind.»

Das Birs Center am Laufner Bahnhof wird – sollten die hängigen Einsprachen abgewiesen werden – 2023 die neue Heimat des ambulanten Gesundheitszentrums. Kenneth Nars

Auf die Frage, ob das KSBL die Wiederbelebung des alten Spitalgebäudes mit gewissen stationären Angeboten ausschliesst, gibt es ein unmissverständliches: «Ja.» Das Kantonsgericht habe bestätigt, dass der Laufentalvertrag mit einer ambulanten Gesundheitsversorgung erfüllt ist. Auch seien die Planungen im Birs Center schon sehr weit fortgeschritten, die Eröffnung für Mitte 2023 vorgesehen.

Mit dieser klaren Haltung steht das Spital nicht alleine da. Auch bei der Baselbieter Volkswirtschafts - und Gesundheitsdirektion (VGD) heisst es auf Anfrage:

«Wir sehen keinen Spielraum für weitere Verhandlungen, weil der Landrat entschieden hat, Laufen per Ende 2020 als stationären Betriebsstandort des KSBL aus dem Dekret zu streichen und dies wurde gestützt durch das Kantonsgericht. Der Regierungsrat hat also keine Legitimation, über stationäre Angebote in Laufen zu verhandeln.»

Zweifel, ob der neue Bezirksrat überhaupt legitimiert wäre

Die Legitimation der Regierung ist das eine. Es kommen aber auch Zweifel am geplanten Bezirksrat auf. So sagt Volker Papenburg, Präsident des Vereins Region Laufental und Vizegemeindepräsident von Liesberg: «Der Bezirksrat Gesundheit wäre eine neue politische Ebene. Der alte Bezirksrat war gesetzlich verankert und zeitlich beschränkt. Das aktuelle Gemeindegesetz sieht so ein Gremium nicht mehr vor. Ich bin sehr, sehr skeptisch, dass es durch GV-Beschlüsse rechtlich legitimiert werden kann.»

Papenburg, der auch Mitglied der aus Gemeindevertretern und Laufentaler Landräten zusammengesetzten Begleitgruppe des Regionalen Gesundheitszentrums Laufen ist, stört sich daran, dass Pro Spital Laufen so auftrete, als ob der Verein die Mehrheit der Laufentaler Bevölkerung vertrete: «Wir vom Verein Region Laufental vertreten offiziell alle 13 Gemeinden. Pro Spital ist nur eine kleine Gruppierung und repräsentiert nicht unsere Bevölkerung. Die Gegenwehr behindert eine moderne Gesundheitsversorgung im Laufental.»

In dieselbe Kerbe schlägt auch Urs Roth. Der SP-Landrat aus Niederdorf ist zwar kein Laufentaler, aber Gesundheitsökonom. «Vollkommen unverständlich» sei die Kritik am Gerichtsurteil oder die Ankündigung der Klagen. Auch Einsprachen gegen das geplante ambulante Gesundheitszentrum im Birs Center – deren vier wurden eingereicht – seien äusserst kontraproduktiv, da sie zukunftsweisende Schritte zur Weiterentwicklung der regionalen Gesundheitsversorgung behinderten. Roths Fazit:

«‹Pro Spital Laufen› erweist der Laufentaler Bevölkerung einen Bärendienst.»

