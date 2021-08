Tunnelsanierung Sanierung des Hauenstein-Basistunnels: In dieses Loch werden 140 Millionen Franken gesteckt Der Hauenstein-Basistunnel zwischen Tecknau und Olten wird von 2023 bis 2027 komplett saniert. Welche Folgen hat das für den Bahnverkehr? Simon Tschopp 30.08.2021, 05.00 Uhr

Zugskomposition beim nördlichen Tunnelportal in Tecknau. Kenneth Nars



Im 8134 Meter langen, zweispurigen Eisenbahntunnel zwischen Tecknau und Olten, der zwischen 1912 und 1916 erbaut worden ist, stehen grosse Bauarbeiten an: Er erhält laut SBB eine «Grundinstandsetzung». Die Vorarbeiten dazu sind schon seit mehreren Jahren in Gang.

Derzeit läuft das Bewilligungsverfahren gemäss Eisenbahngesetz, das sogenannte Plangenehmigungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung (siehe Box unten). Vom 30. August bis 28. September 2021 liegen Pläne und Dossiers in den betroffenen Gemeinden Tecknau, Zeglingen, Trimbach und Olten öffentlich auf. Die vollumfängliche Sanierung des Hauenstein-Basistunnels erfolgt von 2023 bis 2027. Das Vorhaben verschlingt rund 140 Millionen Franken, finanziert aufgrund der Leistungsvereinbarung zwischen Bund und SBB.

Bei beiden Portalen entstehen neue Störfallbecken

Dabei werden das Tunnelgewölbe umfassend instand gestellt, die Gleise – Schienen, Schwellen und Schotter – erneuert und ersetzt sowie sämtliche Kabel neu verlegt. Auch die Gleisentwässerung wird punktuell angepasst und optimiert. Die SBB erneuern und modernisieren zudem die Vorrichtungen der Tunnelselbstrettung und passen diverse technische Anlagen an, unter anderem den 134 Meter hohen Lüftungsschacht in Zeglingen. Bei den Tunnelportalen in Tecknau und Trimbach wird je ein neues Störfallbecken erstellt; damit kann bei Zwischenfällen im Tunnel mehr Schmutzwasser zurückgehalten werden als mit den bestehenden Schachtlösungen.

Noch nicht am Ende der Lebensdauer und deshalb nicht Teil des Projekts sind Fahrleitungsanlage und Signale. Unverändert bleibt auch die Tunnelsohle, die bei der letzten Sanierung zwischen 1980 und 1987 bereits ausgebaut und wegen des drückenden Gipskeupers abgesenkt werden musste.

Zugausfälle und Umleitungen

In Tecknau, Zeglingen und Trimbach werden Installationsplätze für die Baulogistik eingerichtet. Dafür sind in Tecknau der Platz bei den Abstellgleisen südlich und nördlich des Bahnhofs vorgesehen sowie der Raum nahe dem neuen Störfallbecken. In Zeglingen befindet sich der Installationsplatz auf dem Areal beim Lüftungsschacht.

Die SBB wollen die Auswirkungen der Arbeiten auf den Personen- und Güterverkehr «möglichst klein halten».

Geplant ist, dass der zweispurige Hauenstein-Basistunnel während der Bauphase bloss in dem Abschnitt einspurig befahrbar ist, in welchem nachts gearbeitet wird. Im restlichen Tunnel stehen beide Spuren zur Verfügung; die Züge umfahren das gesperrte Gleis via die vier Spurwechsel im Tunnel.

Manche Personen- und Güterzüge werden während der Nacht allenfalls über Läufelfingen und durchs Fricktal (Bözberg) umgeleitet. «Sofern erforderlich, werden anstelle der späten S9-Züge Busse verkehren», so die SBB. Während einiger Wochenenden seien Totalsperren des Tunnels «unvermeidbar». Die Folge: ebenfalls Zugausfälle und Umleitungen.

«Der Baulärm bleibt primär im Tunnel. Die Arbeiten selbst sind bloss um den Portalbereich hörbar, wenn das Bauteam dort im Einsatz ist. Allenfalls hör- und sichtbar sind die Fahrten der Bauzüge»,

hält das Unternehmen in seiner Dokumentation fest. Der Materialumschlag könne dagegen für Anwohnerinnen und Anwohner lauter sein. Er müsse teils auch nachts vorgenommen werden.

Nun ist wieder ein «grosser Service» nötig

Die letzten umfassenden Sanierungsarbeiten im über 100-jährigen Hauenstein-Basistunnel wurden in den 80er-Jahren ausgeführt. Seither haben die SBB regelmässig punktuelle Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten getätigt. Um einen sicheren, störungsfreien Bahnbetrieb für die kommenden 25 Jahre gewährleisten zu können, sei nun wieder ein «grosser Service» nötig.

Der Hauenstein-Basistunnel ist Teil der Bahnlinie Basel–Olten, einer der Hauptachsen des Schweizer Personen- und Güterverkehrs. Er durchquert zwischen Tecknau und Olten die Jura-Gebirgskette. Auf dieser Linie verkehren S-Bahn-Züge ins Wirtschaftszentrum Basel, Fernverkehrszüge von und nach den grössten Schweizer Zentren, der internationale Personenverkehr sowie der nationale und internationale Güterverkehr via Lötschberg-Basistunnel. 2019 nutzten täglich im Durchschnitt 100 Güter- und 320 Personenzüge den Tunnel.