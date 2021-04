Überbauung Die neue Studentenfalle zu Muttenz: Neubauten sollen den Weg zwischen FHNW und Bahnhof attraktiver machen Heute ist der Weg zwischen dem neuen FHNW-Hochhaus und dem Bahnhof wenig attraktiv. Die meisten Studis wollen nach Unterrichtsende so schnell wie möglich heim. Ein Architekturbüro will das jetzt ändern. Benjamin Wieland 20.04.2021, 05.00 Uhr

Rund 370 neue Wohnungen, aber auch Cafés für die Studis, Co-Working-Spaces und eine neue Form von Wohngemeinschaft – das alles verspricht das Projekt Co-Next. Visualisierung: Oppenheim Architecture

Das neue Bildungsquartier Polyfeld in Muttenz ist bald um eine Attraktion reicher. Erst zweieinhalb Jahre sind vergangen, als das FHNW-Hochhaus eingeweiht wurde, schon sind beim angrenzenden Park wieder Bauprofile ausgesteckt. Der Kanton Baselland, die Gemeinde Muttenz und Private wollen ihre Areale verkaufen, damit sie zusammengelegt und neu überbaut werden können.

Beim Bieterverfahren am meisten überzeugen konnte das Projekt Co-Next. Es verspricht nicht weniger als «die nächste Generation des Zusammenlebens» – abgesehen hat man es auch auf die Tausenden von Fachhochschul-Studierenden, die Tag für Tag am Areal vorbeigehen. Das Planungsteam unter der Leitung von Oppenheim Architecture sieht vier bis zu siebengeschossige Gebäude vor, rund 140 Wohnungen sollen bis 2023 entstehen, ebenso 1800 Quadratmeter Gewerbefläche. Die Fassade ist verspielt, und auch im Innern soll es pulsieren im Co-Next. Es handle sich um das erste Urban Living Lab der Schweiz, heisst es in einem Beschrieb. Die Idee: konsequente Mischnutzung, also Co-Working-Plätze und Co-Living-Möglichkeiten, ähnlich einer Wohngemeinschaft, aber auch öffentliche Flächen im Erdgeschoss, etwa Cafés, damit die FHNW-Studierenden, anders als heute, nach Unterrichtsende nicht mehr schleunigst zu den Zügen eilen, sondern einen Grund haben, zu verweilen.

Beliebter Weg entfällt – doch die Planer versprechen Ersatz

Ganz freiwillig ist die konsequente Offenheit des Projekts nicht. Die Arealeigentümer stellten als Bedingung, dass die Neubauten sich ins Quartier integrieren und ein Manko beheben: Der Weg vom Bahnhof Muttenz zum FHNW-Hochhaus ist heute ziemlich öde. Durchmischung lautete also die Vorgabe für die Bauherren, nicht Abschottung.

Die Voraussetzungen zum Erfüllen dieser Scharnierfunktion sind nicht ganz einfach. Das längliche Areal liegt an einem Hang und ist eingeklemmt von zwei Strassen und einem Gewerbebau. Am westlichen Ende schliesst es an den FHNW-Park an.

Blau: das Areal, das neu überbaut wird. Rot: die bisherige Verbindungsstrasse für den Langsamverkehr. Bild: bwi

Für Irritation sorgten in Muttenz die Position der Bauprofile. Sie erstrecken sich über ein bestehendes Strässchen, über das man entweder zum Bahnhof gelangt oder zur Brücke, die über die SBB-Gleise in den Hardwald führt. Auch einige Bäume stehen den Neubauten im Weg, ebenso ein Spielplatz.

Die Gemeinde gibt aber Entwarnung. Der Abschnitt, der die Grenzacherstrasse und die Hofackerstrasse verbinde, sei schon vor Jahren aus dem Strassennetzplan gestrichen worden, heisst es auf Anfrage der bz. Deshalb sei nur Zweiradverkehr erlaubt gewesen. Mit dem Co-Next-Areal würde für den Langsamverkehr Ersatz geschaffen.

Gemeinde war die direkte Verbindung ein Anliegen

Oppenheim Architecture bestätigt: Es gibt einen neuen Veloweg am östlichen Rand des Geländes. Er sei «wichtiger Bestandteil der Durchwegung». Die Verlegung habe auch einen grossen Vorteil: Der neue Weg sei weniger steil. Die FHNW schreibt, sie sei in die Planungen zwar nicht involviert gewesen. «Wir sind aber natürlich daran interessiert, dass der FHNW-Campus Muttenz möglichst optimal erreicht werden kann.»

Der für die Planung zuständige Muttenzer Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP) sagt zur bz, der Gemeinde sei vor allem wichtig gewesen, dass die Studierenden nicht einen Umweg machen müssten. Mit der neuen öffentlichen Nutzung werde die Achse FHNW–Bahnhof aufgewertet. «Ich freue mich auf diese Überbauung», sagt Jourdan. «Das kommt wirklich gut.»