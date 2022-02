Übergangslösung In Lupsingen springt der Vizepräsident ein Weil Gemeindepräsidentin Sibylle Wanner auf Ende Februar zurücktritt und bei der Ersatzwahl vor zwei Wochen keine Wahl zu Stande gekommen ist, leitet nun Vizepräsident Sascha Schob vorläufig die Exekutive. 25.02.2022, 17.00 Uhr

Lupsingens Gemeindepräsidentin Sibylle Wanner ist nur noch bis kommenden Montag im Amt. zvg

Der Gemeinderat von Lupsingen muss ab 1. März in Unterzahl agieren. Gemeindepräsidentin Sibylle Wanner gibt auf Ende dieses Monats ihr Amt ab, und bei der Ersatzwahl von Mitte Februar hat niemand der drei Kandidaten das absolute Mehr erreicht. Fürs Präsidium gibt's nun eine Interimslösung: Vizepräsident Sascha Schob wird ab nächstem Dienstag die Lupsinger Exekutive vorübergehend führen.

Am 15. Mai wird in einer Nachwahl bestimmt, wer auf Wanner folgt. Der Jungsozialist Jonas Bischofberger und Marcel Staudt (parteilos) treten erneut an, nachdem sie sich bereits für die Ersatzwahl zur Verfügung gestellt haben. Ob auch Urs Zimmermann, der schon früher dem Gemeinderat angehört hat, sich wieder bewirbt, ist noch offen. Dies bestätigt der 67-Jährige auf Anfrage.

Sobald die Lupsinger Behörde wieder komplett ist, kann das neue Gemeindepräsidium gewählt werden. Dafür bringt sich schon jetzt Peter Bürki in Position. Der Parteilose ist 63-jährig und seit Dezember 2020 Mitglied des Gemeinderats.