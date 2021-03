Übernachten im Wohnmobil Ormalingen wird zur Baselbieter Pioniergemeinde Ab kommendem Monat bietet Ormalingen zwei Stellplätze für Wohnmobile an. Das Dorf folgt einem Aufruf des Vereins Wohnmobilland Schweiz. Wie funktioniert das Modell? Simon Tschopp 29.03.2021, 05.00 Uhr

Wohnmobil-Stellplatz in Bennwil. Bild: zvg

Besitzer oder Mieterinnen von Campern können ab April legal auf dem Parkplatz hinter der Ormalinger Gemeindeverwaltung in ihren Häusern auf vier Rädern übernachten. Zwei Stellplätze – ohne jegliche Infrastruktur – stehen zur Verfügung. Die Gebühr pro Nacht beträgt fünf Franken; dafür ist ein Parkingmeter installiert.

Ormalingen reagierte auf die Anfrage von Wohnmobilland Schweiz

Der im vergangenen Mai gegründete Verein Wohnmobilland Schweiz hat laut Präsident Rolf Järmann 1800 Gemeinden in der deutschen und französischen Schweiz angeschrieben. Davon sind Kontakte zu 35 Kommunen entstanden, darunter Ormalingen. Dessen Gemeindeverwalter Felix Beyeler ist selbst Camper und findet das eine «gute Sache». Wenn die beiden Standplätze im Oberbaselbieter Dorf markiert sind, reicht die Gemeinde Fotos und Infos an den Verein Wohnmobilland Schweiz ein, damit sie dann auf dieser Plattform angepriesen werden können.

Solche Stellplätze sind eine Ergänzung zu kommerziellen Campingplätzen oder gar ein Ersatz, wenn diese – wie während des ersten Lockdowns vor Jahresfrist – schliessen müssen. Auch können sie dem Wildwuchs vorbeugen. Wildes Campieren sei im Oberbaselbiet kein Problem oder noch nicht, erklärt Beyeler.

«Es ist eine Grauzone. An einigen Orten in der Schweiz ist es verboten, andernorts, wo es keine Campingplätze gibt, wird es in einem gewissen Rahmen toleriert»,

weiss er aus eigener Erfahrung.

Eine klare Bedingung für die Benutzer der Standplätze in Ormalingen ist, dass sie diese sauber wieder verlassen. Der Gemeindeverwalter sagt: «Wir wollen nun erst mal schauen, wie das anläuft.» Während der Sommerzeit habe es schon bisher hin und wieder Leute gegeben, die auf ihrem Platz im Camper übernachtet hätten.

Bennwiler macht «super» Erfahrungen

In der hiesigen Region bestehen bereits Wohnmobil-Abstellplätze. In Bennwil bietet Georges Wenger seit vergangenem Sommer bis vier Einheiten an. Jedes Wochenende kann er Gäste begrüssen, die sich auf der Durchreise befinden. Auch über andere Onlineplattformen gingen beim Bennwiler Reservationen ein. Die bisherigen Erfahrungen seien «super», sagt er. Pro Wohnmobil und Nacht verlangt Wenger, ebenfalls ein aktiver Camper, zwölf Franken. Weiter stehen auch an der Bäumlihofstrasse in Basel Stellplätze zur Verfügung, von der öffentlichen Hand.

Der erst vor zehn Monaten aus der Taufe gehobene Verein Wohnmobilland Schweiz sei ein «Coronaprojekt», sagt Präsident Rolf Järmann. Er und seine Frau hätten sich aber schon länger für mehr Standplätze in der Schweiz eingesetzt.

Der Verein mit Sitz im sankt-gallischen Sevelen zählte bei seiner Gründung gut 100 Mitglieder. Inzwischen ist er auf über 1000 angewachsen. Die Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag und stammen aus allen Landesteilen.

«Wir werden überrannt,

vor allem jetzt»,

berichtet der in den 1990er-Jahren äusserst erfolgreiche Radprofi.

Kompetenzzentrum und Helfer

Auf dem Portal des Vereins sind momentan 225 Stellplätze aufgeführt, eingeteilt in vier Kategorien – je nach vorhandener Infrastruktur. Um einen zu mieten, ist keine Mitgliedschaft bei Wohnmobilland Schweiz erforderlich. Die Platzbesitzer müssen dem Verein nichts bezahlen. «Wir verstehen uns als Kompetenzzentrum für Wohnmobilisten und bieten den Stellplatzbetreibern Hilfe an», formuliert der 55-jährige Järmann das längerfristige Ziel. Sie strebten ein Verzeichnis mit allen Plätzen in der Schweiz an. «Wir hoffen, dass die Zahlen weiter steigen.»

Der Verein hat auf seiner Homepage unter anderem Verhaltensregeln für Wohnmobilisten aufgeschaltet. Bis jetzt hätten sie von Standplatzeigentümern «sehr wenige» Reklamationen erhalten. Camper seien «sehr diszipliniert», betont Rolf Järmann und meint weiter: «Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, schliesst der Platz. Dann wird es wieder schwieriger, einen Übernachtungsplatz zu finden.» Er verhehlt jedoch nicht, dass es auch unter Wohnmobilisten Leute gibt, die sich um Regeln foutieren.