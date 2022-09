Übernahme Garage Keigel übernimmt Böhi AG – und sorgt für Erleichterung: «Mir fällt ein Stein vom Herzen» Die Garage Keigel aus Frenkendorf hat die Liestaler Böhi AG übernommen. Nach schwierigen Jahren ist Ex-Geschäftsführer Alex Böhi «ein riesiger Stein vom Herzen gefallen». Simon Tschopp Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Keigel von der Garage Keigel (links) und Alex Böhi, früherer Geschäftsführer und Mitbesitzer des Autocenters Böhi AG. Nicole Nars-Zimmer (Liestal, 19. September 2022)

Alex Böhi wirkt gelöst. Er ist erleichtert und befreit. Logisch – nach einer derart emotionalen Achterbahnfahrt in den vergangenen Jahren. Der 75-Jährige führte das familieneigene Autocenter Böhi AG in Liestal in dritter Generation. Mitte Mai hat der Betrieb seine Kundschaft mit einem Schreiben informiert, dass er die «Geschäftstätigkeit nach 97 Jahren per Ende Juli» auflösen werde.

Plötzlich ging alles schnell

Neun, teils langgediente Mitarbeitende standen vor einer unsicheren Zukunft. Einer davon stellte sich nach erfolgter Kündigung bei der Garage Keigel in Frenkendorf vor und bewarb sich für einen neuen Job. Christoph Keigel, Mitinhaber und Verwaltungsratspräsident der Keigel AG, und sein Bruder Urs Keigel erkannten sofort die Chance. Sie kontaktierten Alex Böhi. Es folgten Gespräche zwischen Böhis und Keigels und Verhandlungen mit Anwälten und einer Bank.

Im Juli wurde mit Unterschriften vertraglich besiegelt, dass die Garage Keigel die Böhi AG übernimmt. Dies teilten die beiden Firmen den etwa 1500 Stammkunden von Böhi in einem gemeinsamen Brief Anfang dieses Monats mit. Der ursprünglich gefällte Entscheid des Böhi-Verwaltungsrats, die Firma aufzulösen, hob dieser wieder auf. Die Garage Keigel erwarb sämtliche Aktien der vier Parteien.

Nachfolgeregelungen scheiterten immer wieder

Eine wundersame Wende. Und Alex Böhis berufliche Laufbahn im Familienbetrieb, die 52 Jahre gedauert hatte, mündete in einem Happy End. Alex Böhi freut sich:

«Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Unsere Garage trete ich mit einem guten Gefühl an die Familie Keigel ab. Denn ich habe die Gewissheit, dass der Garagenbetrieb weiterläuft und unsere treue Stammkundschaft weiterhin bestens bedient werden kann.»

Nicht zu denken, hätte er den Betrieb schliessen müssen. Die Böhi AG hatte während fast sieben Jahrzehnten bis 2017 die Vertretung von Opel – eine Marke, die im nationalen Automarkt einst einen Anteil von fast einem Fünftel aufwies. Während der Blütezeit zählte Böhi über 30 Angestellte.

Die letzten fünf Jahre setzte die Garage auf den Verkauf von Direktimportfahrzeugen mit Fokus auf Service und Unterhalt, konnte aber resultatmässig nie mehr an die Glanzzeiten des Unternehmens anknüpfen. Die Coronasituation war dann der Tropfen zu viel im Fass, und so war der Entscheid, den Betrieb aufzugeben, die naheliegendste Option. Denn in der Vergangenheit scheiterten Nachfolgeregelungen immer wieder an unterschiedlichen Vorstellungen der Aktionäre.

Derzeit arbeiten zwei frühere Böhi-Angestellte für Keigel

Was geschieht nun mit der Infrastruktur auf dem fast 5300 Quadratmeter grossen Areal beim Altmarkt an der Peripherie Liestals? Dazu der 64-jährige Christoph Keigel:

«Vorläufig bieten wir dieselben Dienstleistungen an wie bisher. Wir sind aber intensiv daran, neue, langfristig tragfähige Konzepte rund um die Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft zu entwickeln.»

Urs Keigel amtet als Geschäftsführer und ist halbtags vor Ort. Noch offen ist, ob der Name «Böhi» langfristig weitergeführt wird und welche Automarken dort vermarktet werden.

Die Garage Keigel hat sechs früheren Mitarbeitenden der Böhi AG neue Verträge angeboten; derzeit sind zwei tätig, davon ein Lehrling, möglicherweise stossen noch zwei weitere dazu. Für das Gelände besteht weiterhin ein langfristiger Baurechtsvertrag. Keigels Wunsch ist, auch die Parzelle mittelfristig erwerben zu können.

Synergien mit Automarkt Liestal

Die Garage Keigel ist auch Hauptaktionärin des Automarkts Liestal (AML), der sich in Gehdistanz zur Böhi AG befindet. Sie verkauft jährlich via AML 400 Autos. Christoph Keigel verrät:

«Dieses Volumen wollen wir steigern.»

Die dort präsentierten Occasionen werden künftig in der Böhi-Werkstatt zum Verkauf aufbereitet. Sie müssen deswegen nicht mehr – wie jetzt ein Grossteil – zuerst zu anderen Keigel-Standorten gefahren werden.

Zur Keigel-Gruppe gehören Garagen an nunmehr sechs Standorten sowie der Veloladen «Cycling Emotion Bike Shop Radag» in Liestal und die Carrosserie Babbi in Pratteln. Mit Böhi werde ihre Standort-Strategie bestens ergänzt, so Christoph Keigel. Dessen Gruppe beschäftigt gegen 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit zählt sie in der Region Basel zu den grossen Playern im Autohandel. Keigel erklärt:

«Hier beträgt unser Marktanteil im Neuwagenbereich 15 Prozent.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen