Übernahme Gastronom Raphael Wyniger stellt Pläne für sein neues «Waldhaus» in Muttenz vor Letzten Dezember schloss das Restaurant Waldhaus in Muttenz seine Türen. Der neue Pächter, der stadtbekannte Gastronom und Hotelier Raphael Wyniger, hat grosse Pläne für das Traditionslokal. Tomasz Sikora 31.07.2021, 05.00 Uhr

Das «Waldhaus» in Muttenz steht neu unter der Leitung von Raphael Wyniger. Visualisierung: zvg

Letzten November war bekanntgeworden, dass das bekannte Restaurant Waldhaus in Muttenz seine Tore schliesst. Weil die Besitzerin, die Bürgergemeinde Basel-Stadt, keine direkte Nachfolgelösung anbieten konnte, verloren 25 Personen im «Waldhaus» ihre Stelle. Der Pächter Gilbert Stähli ging 75-jährig in Pension.

Wie im Mai bekannt geworden war, übernimmt der stadtbekannte Basler Gastronom und Hotelier Raphael Wyniger mit seiner Wyniger-Gruppe den Betrieb im Muttenzer Hardwald. Für insgesamt 7,7 Millionen Franken renoviert die Bürgergemeinde das in die Jahre gekommene Haus.

Nun ist auch klar, was Wyniger konkret vor hat. Geplant sind neben einer Buvette eine bediente Terrasse und eine bespielbare Veranda. Eröffnet werden soll das neue «Waldhaus» etappenweise ab Frühling 2022. Wyniger sagt auf Anfrage der bz, er freue sich auf die Eröffnung: «Das ‹Waldhaus› hat als Teil des Naherholungsraums Hardwald besonders im Sommer ein grosses Potenzial.»

Haus mit langer Geschichte

1897 vom Baselbieter Regierungsrat bewilligt, wurde das Gebäude 1905 von der Bürgergemeinde Basel-Stadt, der auch der umgebende Hardwald gehört, für 139'000 Franken gebaut. Das Haus verfügte lange über eine eigene Schiffanlegestelle am Rhein. Nach dem Bau des Kraftwerks Augst 1912 wurde es zu einem beliebten Ziel für Ausflügler, die mit dem Schiff kamen. Heute besteht kein Zugang zum Rhein mehr.

«Ist das nicht ein riskantes Unterfangen?», wird sich so mancher fragen. Schliesslich herrscht seit anderthalb Jahren eine Pandemie, die Gastronomen und Hoteliers das Leben schwer macht. Kommt hinzu, dass der Hardwald zu den Wäldern gehörte, welche unter der Trockenheit der letzten Jahre schweizweit am meisten gelitten haben.

Im Sommer 2019 wurde er gar für mehrere Monate für die Bevölkerung gesperrt. Viele Bäume waren in einem so ausgetrockneten Zustand, dass immer wieder Äste auf Waldwege stürzten. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels scheint es nicht ausgeschlossen, dass sich ein solches Szenario wiederholen könnte. Raphael Wyniger gibt sich trotz der Risiken furchtlos und sagt bestimmt:

«Wenn ich Angst hätte, wäre ich ein schlechter Unternehmer.»

Mit der Rekrutierung beginne man je nach Zeitplan des Umbaus der Bürgergemeinde voraussichtlich im Herbst, so Wyniger. Möglicherweise könnte dann auch das eine oder andere bekannte Gesicht wieder im «Waldhaus» zu sehen sein.

Auf die Frage, ob jemand aus dem ehemaligen «Waldhaus»-Team zurückkehrt, sagt Wyniger: «Sollten Mitarbeiter des ehemaligen Teams Interesse haben, sind wir selbstverständlich gerne offen für Bewerbungen.»

Neuer Rheinzugang und neue Anlegestelle?

Auch in anderer Hinsicht könnte ein Rückgriff zu Altbewährtem bevorstehen, denn Wyniger ist angetan von der Idee einer Reaktivierung des direkten Rheinzugangs samt Anlegestelle, wie er sagt: «Eine funktionierende Anlegestelle und ein guter Zugang zum Rhein würden die Attraktivität natürlich erhöhen. Es liegt aber nicht an mir, Forderungen zu stellen und mir sind leider auch keine Pläne in diese Richtung bekannt. Vielleicht können wir jedoch einen Diskussionsanstoss geben.»