Überschlagen Ettingen: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Selbstunfall Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte am Samstagabend in Ettingen einen Selbstunfall. Dabei verletzte sie sich leicht. 09.10.2022, 11.26 Uhr

Das Auto kam auf dem Dach zu liegen. zvg

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 68-jährige Autofahrerin aus Richtung Ettingen kommend, in der Hofstettenstrasse Richtung Hofstetten. Aus nicht restlos geklärten Gründen geriet sie in einer Links- / Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinaus. In der Folge kollidierte sie mit der Leitplanke.