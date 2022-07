In Zunzgen erinnert kaum noch etwas an das Hochwasser

Überschwemmungen Ein Jahr danach: In Zunzgen sind die Hochwasser-Schäden behoben – geblieben ist die Sorge vor neuen extremen Unwettern Sowohl Gemeinde, Kanton als auch Private haben viel Geld in die Hand genommen, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Wer mit Zunzger Gemeindevertretern spricht, merkt dennoch: Gegen Starkregen-Ereignisse ist man letztlich machtlos. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Bei der Lasmatt wurden ganze Strassenabschnitte von den Fluten mitgerissen. Juri Junkov Als das Wasser am höchsten stand, ragte es bis über die Geländer auf dieser Brücke über den Diegterbach am Holdenweg. Besonders aus dem Hefleten- und dem Nestelbach flossen enorme Wassermassen durchs Dorf und in den Diegterbach. Kenneth Nars Bei einer Überbauung am Diegterbach soll der Innenhof mit den Garagen in Zukunft durch ein Fluttor geschützt werden. Kenneth Nars Ein Jahr danach: Wie sieht es heute nach dem Hochwasser vom vergangenen Sommer in Zunzgen aus? Der Diegterbach bei der Lasmatt. Kenneth Nars Die Wassermassen, die sich ihren Weg durch den Hefletenbach ins Tal hinunterbahnten und über dessen Ufer traten, haben die Strasse hinauf zum Schiessplatz komplett zerstört. zvg Inzwischen ist die Strasse komplett saniert worden. Kenneth Nars Der Hefletenbach wurde vom Kanton aufwendig ausgegraben und mit Rückhaltebecken versehen, um ein erneutes Über-die-Ufer-Treten zu verhindern. Hier zeigt Gemeindepräsident Hansruedi Wüthrich das Resultat. Kenneth Nars Dieser Grobrechen am Nestelbach oberhalb der Ortschaft soll verhindern, dass in Zukunft noch einmal Baumstämme, Äste und Geröll von Wassermassen bis ins Dorf mitgerissen werden. Kenneth Nars Was manchem wie moderne Kunst oder Architektur vorkommen könnte, ist in Tat und Wahrheit ein neu angelegter Hochwasserschutz ein paar hundert Meter unter dem neuen Grobrechen. Kenneth Nars Hier fliesst der Nestelbach in einer Röhre unterirdisch weiter durchs Dorf. Vergangenen Sommer zeigte sich, dass sie zu klein dimensioniert ist. Es kam so viel Wasser, dass es vom Rohr nicht mehr bewältigt werden konnte und die Fluten darum mitten durchs Dorf flossen. Kenneth Nars Eine rampenartige Einfahrt soll in Zukunft Wassermassen fernhalten. Kenneth Nars

«Ich habe hier auch schon grosse Unwetter erlebt. So schlimm wie dieses Mal war es aber noch nie», sagte der Zunzger Gemeindepräsident Hansruedi Wüthrich am 25. Juni 2021 zur bz. Gemeint hatte er damit das Unwetter, welches das Baselbieter Dorf am Tag zuvor heimgesucht hatte. Geröll und selbst Autos wurden von den Wassermassen des Hefleten-, Nestel- und Diegterbachs mitgerissen, zahlreiche Gebäude überflutet. Wie geht es den Zunzgerinnen und Zunzgern ein Jahr später? Die bz hat sich im Dorf umgeschaut.

Fast so, als ob nichts gewesen wäre

Wer heute durch Zunzgen fährt, merkt nichts mehr davon, dass vor einem Jahr ein grosser Teil des Dorfes unter Wasser stand. Darauf angesprochen, bestätigt Wüthrich:

«Im Grossen und Ganzen hat sich das Dorf erholt. Die Folgen des Hochwassers sind nicht mehr sichtbar.»

650'000 Franken betrug die Schadenssumme laut Wüthrich alleine bei der Gemeinde. Besonders Infrastruktur wie Strassen war betroffen. Das sei an der Gemeinde nicht spurlos vorbeigegangen: «Ich habe letzten Sommer zahlreiche Gespräche geführt. Es gibt durchaus Leute, die besorgt sind und Angst haben, besonders die Älteren.»

Um für ein nächstes Hochwasser besser gewappnet zu sein, haben sowohl die Gemeinde als auch Hauseigentümer Vorkehrungen getroffen. An zahlreichen Einfahrten und Gärten wurden Schutzvorrichtungen installiert. Während manche wie moderne Architektur anmuten und auf den ersten Blick nicht den Eindruck machen, als Hochwasserschutz gedacht zu sein, ist der Zweck der anderen sofort ersichtlich.

Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen

Am Nestelbach oberhalb der Ortschaft hat die Gemeinde einen Grobrechen installiert (siehe Bildstrecke), der in Zukunft von Wassermassen mitgerissenes Holz und Geröll vom Dorf fernhalten soll. «Das war nicht ganz einfach, weil die Gegend ein Naturschutzgebiet ist», erklärt Gemeindeverwalter Cristiano Santoro.

Abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch nicht. Aktuell ist die Verbreiterung der unterirdischen Führung des Nestelbachs durchs Dorf ein Thema. Vor einem Jahr kam so viel Wasser den Bach herunter, dass die Leitung das Wasser nicht zu bewältigen vermochte und die Wassermassen mitten durchs Dorf flossen. «Sofern die Gemeindeversammlung an der nächsten Zusammenkunft der Finanzierung zustimmt, wird diese als Nächstes in Angriff genommen», sagt Wüthrich.

Zusammen mit den anderen Gemeinden des Diegtertals hat Zunzgen ausserdem mit dem Kanton Kontakt aufgenommen. Mit diesem seien Ideen und Massnahmen für die Verbesserung des Hochwasserschutzes diskutiert sowie Zuständigkeiten aufgezeigt worden, sagt Gemeindeverwalter Santoro. Das Thema sei aber nicht ganz einfach, denn der Kanton habe andere Prioritäten, sagt Santoro und fügt an: «Primär fokussierte sich der Kanton beim Diegterbach auf Sofortmassnahmen und Instandstellungsarbeiten sowie punktuelle Situationsverbesserungen.»

Der Kanton verbessere den Hochwasserschutz in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden kontinuierlich, betont Andrea Bürki, Mediensprecherin der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion. Dazu gehört, mit baulichen Massnahmen die Fliessgeschwindigkeit von Gewässern zu verringern und deren Kapazität zu erhöhen. Massnahmen, die etwa am Hefleten- und am Nestelbach bereits umgesetzt wurden.

Grenzen des Machbaren

Bürki gibt aber auch zu bedenken: «Ein Starkregenereignis, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt hatten, hat nicht zwingend ein grösseres 100-jähriges Hochwasser zur Folge.» Bereits Tage vor dem Hochwasser habe es sehr intensive Niederschläge gegeben, wodurch die Bäche bereits stark gefüllt und die Böden mit Wasser gesättigt gewesen seien.

Eine Tatsache, die Gemeindepräsident Wüthrich durchaus bewusst ist. Letztlich müsse man leider feststellen, dass es Grenzen der Machbarkeit gibt. «Eine gewisse Entschärfung dürften die bereits getroffenen und zusätzlich geplanten Massnahmen aber durchaus bieten», ist er überzeugt.

Auch im Baselbiet sind Extremhochwasser möglich Nach dem Extremunwetter, das im Sommer 2021 in Deutschland zahlreiche Menschenleben forderte und enorme Verwüstungen hinterliess, erinnerte der damalige Aescher Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr in einem Vorstoss an die ähnliche Topografie des Birstals. Dazu sagt Andrea Bürki, Sprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion: Niederschlagsereignisse mit katastrophalen Auswirkungen könnten auch in unserer Region nicht ausgeschlossen werden. Das Fassungsvermögen der Birs ist an vielen Stellen zu klein. Im August 2007 führte ein Hochwasser im Laufental zu hohen Schäden. Diese Defizite korrigiert der Kanton nun mit einem 62 Millionen Franken teuren Hochwasserschutzprojekt.

