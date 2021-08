Überschwemmungen Baselbiet soll aus deutschem Hochwasser-Desaster lernen Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr will die Erkenntnisse aus den Extremunwettern in Deutschland für die Hochwasservorsorge im Baselbiet nutzen. Der Kanton zeigt sich zumindest teilweise interessiert. Tomasz Sikora 30.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fordert eine Aktualisierung der Hochwasservorsorge aufgrund neuester Erkenntnisse aus Deutschland: Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr.

Sebastian Schanzer

Die Bilanz ist tragisch: Neben enormen materiellen Schäden haben die Überflutungen in Westdeutschland vor mehreren Wochen 160 Menschenleben gefordert. Erste Analysen deuten darauf hin, dass die Katastrophenvorsorge auf die Wassermassen, die das Extremunwetter mit sich brachte, schlicht nicht ausgelegt war. Die Erkenntnisse wurden auch im politischen Baselbiet zur Kenntnis genommen – und haben nun zu ersten Reaktionen geführt.

Frappante Ähnlichkeiten zum Birstal

«Dass in einem hoch entwickelten Land mit besten Katastrophenschutz-Strukturen 160 Menschen sterben mussten, muss auch uns in der Schweiz zu denken geben»,

schreibt Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr in einem Postulat, das er verfasst hat. Als Aescher hat ihn ein Aspekt der Ereignisse in Deutschland besonders zu aufgeschreckt: «Das Birstal ist der Katastrophengegend in Deutschland topografisch, meteorologisch und von der Besiedlung her sehr ähnlich.»

Um Ähnliches auch hierzulande zu verhindern, fordert Kirchmayr deshalb eine Überprüfung der Annahmen, auf denen die aktuellen Risikobeurteilungen, Schutzmassnahmen und Planungen beruhen: «Die Hochwasservorsorge im Kanton Baselland geht von Annahmen aus, die gemäss den neuesten Erkenntnissen veraltet sind. Mit Niederschlagsmengen, die früher nicht für möglich gehalten wurden, muss heute gerechnet und die Normen entsprechend angepasst werden.»

Das betreffe, so der Grüne, nicht zuletzt Pegelmessungen, Karten mit roten Zonen und Informationssysteme. Besonders bei Letzteren sieht er denn auch das grösste Verbesserungspotenzial, wenn es darum geht, die Menschen in einem betroffenen Gebiet vor Extremunwettern möglichst schnell und flächendeckend zu warnen.

In einem zweiten Postulat fordert er die Regierung deshalb auf, zu prüfen, wie die direkte Alarmierung der Bevölkerung über «Cell Broadcast» möglichst schnell realisiert werden kann. Es handle sich dabei um eine in vielen Ländern bewährte und technisch einfach zu realisierende Alarmierungsmethode, so Kirchmayr. Dabei wird eine direkte Warnmeldung an alle Handys in einem bestimmten Gebiet verschickt.

Kanton zeigt sich an Thema interessiert

Beim Kanton seien seine Inputs bei bisherigen Kontakten auf offene Ohren gestossen, so Kirchmayr: «Die Leitung des Amtes für Bevölkerungsschutz hat auf mein Anliegen positiv reagiert.» Zumindest was das Thema Cell Broadcast angeht, bestätigt das Adrian Baumgartner, Sprecher der Baselbieter Sicherheitsdirektion (SID): «Das ist sicherlich eine vertiefte Überlegung wert», so Baumgartner, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass da ein kantonaler Flickenteppich vermieden werden sollte, was die Frage aufwerfe, unter wessen Federführung eine solche Massnahme allenfalls aufzugleisen wäre.

Auch weist er auf die in letzter Zeit mehrfach aufgetretenen Pannen bei der Swisscom hin: «Wenn das Mobilfunknetz ausfällt, bleiben wohl die Sirenen letztlich das zuverlässigste Mittel.»

Weniger auskunftsfreudig zeigt sich die SID beim Thema der Hochwasservorsorge. Ob die Vorsorge im Baselbiet wie in Deutschland veraltet ist, will Baumgartner mit Blick auf das Postulat nicht über die Medien beantworten und verweist auf die Reaktion der Regierung auf das Postulat. Ganz allgemein, so Baumgartner, gehöre es aber bei Hochwassergeschehnissen zum Standardverhalten, genau hinzuschauen und zu fragen, was man wie verbessern könne.

Auch die für den Hochwasserschutz zuständige Bau- und Umweltschutzdirektion will sich weder konkret zum Postulat äussern noch zur Analyse der letzten Überschwemmungen im Oberbaselbiet. Sprecher Nico Buschauer: «Die Schadensbeurteilung ist noch nicht abgeschlossen.»