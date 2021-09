Überschwemmungen «Wir wurden immer wieder vertröstet»: Laufner Anwohner fühlen sich von der Stadt im Regen stehen gelassen Mehrfach verwandelte sich die Brislachstrasse in den vergangenen Jahren in einen Bach. Statt ein Projekt zu realisieren, setzt die Stadt aber auf Provisorien. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Die Anwohner der Brislachstrasse sind enttäuscht. Nicole Nars-Zimmer

Entlang der Brislachstrasse in Laufen liegen vor vielen Häusern orange Sandsäcke. Auf der Strasse befinden sich grosse Plastik-Absperrungen. Die provisorischen Massnahmen der Stadt sollen das Wasser aufhalten, das hier oft durchfliesst. Ein definitives Projekt, welches das Problem beheben würde, steht jedoch seit Jahren aus.

Blicken Patrik Ackermann und sein Nachbar Marc Heizmann nach draussen, lässt sie der Anblick der Sandsäcke beinahe verzweifeln. Die beiden leben mit ihren Familien an der Brislachstrasse. Fein säuberlich hat Ackermann notiert, wann es wegen heftiger Regenfälle zu Oberflächenwasser gekommen ist. Elf Daten sind seit dem ersten Ereignis im August 2006 zusammengekommen. In diesem Juli floss das Wasser sogar zweimal aus dem höher gelegenen Landwirtschaftsland über die Strasse nach unten ins Wohngebiet. Die Schächte auf dem Weg sind nicht in der Lage, das gesamte Wasser zu schlucken.

Totalprojekt sei aktuell finanziell nicht realisierbar

«Jedes Mal, wenn es stark regnet, hat unser achtjähriger Sohn Angst, dass das Wasser wieder kommt», sagt Marc Heizmann. Gemeinsam mit Patrik Ackermann koordiniert er für das Quartier den Austausch mit der Stadt Laufen. «Betroffen sind rund 15 Parteien. Das Wasser fliesst zuerst durch die Brislachstrasse und danach durch die Schliffmatt», sagt Ackermann. «Bei uns ist es mehrmals zu Überschwemmungen gekommen. Einmal hatten wir 60 Zentimeter Wasser in der Garage.» Die Gebäudeversicherung habe zwar den Schaden immer übernommen. Von der Stadt Laufen hingegen fühle er sich mittlerweile im Stich gelassen.

Die Hoffnung, dass die Stadt bei einem Projekt vorwärts macht, ist verflogen. Grund dafür ist ein Schreiben, das vor wenigen Wochen in die Briefkästen einiger Betroffener flatterte. Darin schreibt die Stadt:

«Die früher angedachte Totallösung mit Fassen des Oberflächenwassers oberhalb des Baugebietes und Ableiten mittels Kanal in den Diebach für rund 700'000 Franken ist aus heutiger Sicht unverhältnismässig und in der aktuellen Finanzlage Laufens nicht realisierbar.»

Die Federführung für Lösungen müsse durch die betroffenen Grundeigentümer erfolgen. «Bei der Lösungssuche unterstützen wir Sie gerne nach unseren Möglichkeiten und können uns je nach Lösung auch eine finanzielle Beteiligung vorstellen.»

Vielerorts finden sich Sandsäcke entlang der Strasse. Nicole Nars-Zimmer

Für Patrik Ackermann und Marc Heizmann ist der neue Brief ein Hohn. «Das heisst doch einfach, dass wir von nun an selber schauen müssen», ärgert sich Heizmann. Bei einer Begehung im Frühling habe der neue Stadtpräsident Pascal Bolliger (FDP) deutlich positivere Töne angeschlagen.

Abklärungen der Stadt seien noch nicht beendet

Lässt Laufen die Anwohner mit den Problemen alleine? Pascal Bolliger, der seit letztem Jahr dem 5700-Einwohner-Städtchen als Stadtpräsident vorsteht, stellt klar: «Die Abklärungen bei der Stadt sind nicht beendet. Es fehlen auch noch Antworten der Grundeigentümer, wie sie ihren Beitrag sehen.» Er betont aber auch:

«Grundsätzlich hat ein darunterliegender Grundeigentümer das Wasser des höherliegenden Landes aufzunehmen.»

Das Provisorium habe bislang meist Abhilfe geschaffen und genüge nur bei extremen Ereignissen nicht. «Es soll aber mittelfristig durch eine dauerhafte Massnahme in Privatland abgelöst werden. Eine mögliche sinnvollere Ableitung im südöstlichen Bereich war bislang nicht möglich.» Denn hierzu brauche es die Zustimmung aller Grundeigentümer sowie gegebenenfalls von Behörden. Betroffene Landwirte hatten sich bisher quer gestellt.

Immer wieder wurde die Strasse in der Vergangenheit überschwemmt. zvg

Die Anwohner lassen sich von diesen Worten nicht besänftigen. «Wir wurden immer wieder vertröstet», sagt Patrik Ackermann. Er überlege sich, anwaltschaftliche Hilfe beizuziehen. Die provisorischen Massnahmen seien keine dauerhafte Lösung. «Sie helfen nur, wenn wir zu Hause sind.» Sei Regen im Anmarsch, gingen er und seine Familie kaum mehr weg.