Hirslanden Birshof: Beschwerde gegen Ärztestopp in beiden Basel

Überversorgung Kritik an Ärztestopp in beiden Basel reisst nicht ab: Hirslanden reicht Beschwerde ein Seit dem 1. April genehmigen Basel-Stadt und Baselland in acht Fachgebieten keine Neuzulassungen mehr. Nur die Hirslanden-Klinik Birshof zieht vor Gericht, doch noch viele weitere Player sind unzufrieden. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Dass im stationären wie auch im ambulanten Bereich in der Region Basel eine Überversorgung besteht, streiten nicht einmal die betroffenen Spezialisten ab. Bild: Gaétan Bally / Keystone

Seit zwei Monaten greifen die beiden Basel auch im ambulanten Bereich hart durch, um der medizinischen Überversorgung ein Ende zu bereiten. Als erste Kantone überhaupt haben sie die Bundesvorgabe umgesetzt, Höchstzahlen bei der Zulassung von ambulant tätigen Ärzten in bestimmten Bereichen festzulegen. Faktisch bedeutet das einen Zulassungsstopp in acht Fachbereichen: Orthopädie, Urologie, Kardiologie, Neurologie, Radiologie, Anästhesiologie, Augen- sowie Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.

Dieses Vorgehen kommt längst nicht bei allen betroffenen Leistungserbringern gut an. Wie die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) auf Anfrage bestätigt, ging gegen die ambulante Zulassungssteuerung eine Beschwerde beim Kantonsgericht ein. In Kraft gesetzt konnte die Verordnung am 1. April dennoch werden, da der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht gewährt wurde.

Hirslanden ist mit ihrer Kritik nicht allein

Beatriz Greuter, Direktorin der Hirslanden-Klinik Birshof. Bild: Archiv/Kenneth Nars

Hinter der Beschwerde steckt die Hirslanden-Klinik Birshof in Münchenstein, wie Recherchen der bz zeigen. Als auf Orthopädie und Traumatologie spezialisierte Belegarzt-Klinik sei sie besonders betroffen, sagt Direktorin Beatriz Greuter:

«Die Obergrenzen sind einschneidend. Kein Spital kann in den acht Bereichen noch wachsen.»

Auch mache sie sich Sorgen um die jungen Ärzte, die sich zum Facharzt Orthopädie und Traumatologie ausbilden lassen. Die Berufswahlfreiheit werde beschnitten. Laut der VGD ist die Beschwerde grundsätzlicher Natur und richtet sich gegen den Erlass an sich. Details wollte Greuter am Donnerstag noch nicht offenlegen, sagt aber: «Die Kurzfristigkeit und Schnelligkeit, mit der die beiden Basel die Steuerung umsetzten, hat uns überrascht.» Der Bund gibt den Kantonen eigentlich bis Mitte 2023 Zeit dafür.

Die Hirslanden mag die einzige Beschwerdeführerin sein, doch bisherige Kritiker wie die Orthopäden Nordwestschweiz, die Belegärzte beider Basel, der Verband der Assistenz- und Oberärzte (VSAO) oder andere Kliniken sind alles andere als zufrieden.

Rennbahnklinik-Direktor Philip Klopfenstein sagt: «Mitte Mai luden die Kantone zu einem grossen Spitalforum, doch der Anlass warf mehr Fragen auf als Antworten zu geben.» Dass etwa der spitalambulante Bereich auch unter die Obergrenze fällt und nicht bloss der praxisambulante, sei erst nach dem 1. April kommuniziert worden. Klopfenstein kritisiert auch, dass die Umsetzung in der Praxis mit den Betroffenen nicht vorbesprochen worden sei.

Erhebung, wie viele Ärzte genau betroffen sind, folgt erst noch

Der VSAO sagt, dass er mit dem Basler Unispital in Gesprächen stehe, ob eventuell mehr Kaderstellen für junge Ärzte geschaffen werden könnten, um ihnen eine Perspektive zu geben, wenn der Weg in die Selbstständigkeit versperrt ist. Orthopäde Christoph Holenstein von den Belegärzten beider Basel beschäftigt vor allem ein Manko:

«Es ist erschreckend, dass die beiden Basel noch immer nicht erfasst haben, wie viele Praxis- oder Spitalärzte in den acht beschränkten Bereichen genau arbeiten.»

Die festgelegten Obergrenzen seien bloss Schätzungen.

Das Basler Gesundheitsdepartement (GD) wehrt sich und hält fest, dass die als Obergrenzen definierten Vollzeitäquivalente auf Datensätzen der Versicherungen und der Fachgesellschaften basieren. Sprecherin Anne Tschudin sagt aber auch: «Eine Erhebung der spitalambulant und praxisambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte wird gemeinsam mit den Fachgesellschaften noch angestrebt.» Bis es so weit ist, bedeutet die Obergrenze schlicht, dass der Status quo eingefroren wurde.

Auch dass es noch viele gewichtige unbeantwortete Fragen gibt, sieht das GD anders. Dabei handle es sich lediglich um «Detailfragen». Alle befragten Verbände und Institutionen beurteilen dies allerdings anders.

