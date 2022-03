Wie lange hält die Solidarität mit Ukraine-Flüchtlingen?

Ukraine In beiden Basel nehmen Private Flüchtlinge auf – doch wie lange hält die Solidarität? Die Anzahl ukrainischer Flüchtlinge steigt. Viele von ihnen werden bei Privaten untergebracht. Doch das ist keine langfristige Lösung. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob sie bei Privaten oder in Gemeindeunterkünften leben: Alle Flüchtlinge müssen sich im Bundesasylzentrum registrieren. Kenneth Nars

Von 150 am 16. März auf 434 am Montag: Die Anzahl Flüchtender aus der Ukraine, die dem Kanton Baselland vom Bund zugeteilt worden sind, hat sich innert fünf Tagen fast verdreifacht. Im Moment gebe es noch genügend Plätze, um die Flüchtlinge unterzubringen, wie der Baselbieter Asylkoordinator Rolf Rossi sagt. «Aber nur, weil die Solidarität der Bevölkerung derzeit so gross ist», fügt er an. Noch immer erhalte der Kanton Angebote von Privaten, die eine Wohnung oder ein Zimmer zur Verfügung stellen wollen.

Aber Rossi glaubt auch, dass es vielen Privaten nicht bewusst ist, worauf sie sich einlassen, wenn sie ihr Zuhause mit Flüchtlingen teilen möchten. «Da kann es noch zu Problemen kommen, mit denen man nicht gerechnet hat.»

Helfen will man ­– aber unter Bedingungen

Er nennt ein Beispiel: «Wir haben schon gehört, dass jemand Flüchtlinge aufnehmen will, diese an Ostern aber wieder weg sein müssen, weil dann Familienmitglieder zu Besuch kommen.» Eine Mindestdauer durchsetzen könne man jedoch nicht. «Wenn ein Platz mindestens sechs Monate zur Verfügung stehen müsste, würde uns die Hälfte der Privaten abspringen», meint er.

Die Solidarität ist also da – wenn auch an Bedingungen geknüpft. Gut möglich also, dass sie in einigen Monaten wieder sinkt. Und der Kanton neue Plätze für diese Flüchtlinge suchen muss. «Natürlich ist es nicht bei allen so», betont Rossi, «aber wir gehen nicht davon aus, dass wir langfristig dieselbe Anzahl Flüchtender bei Privaten unterbringen können.»

Aktuell jedoch sei man «absolut auf diese Solidarität angewiesen». Denn noch immer fehlen in den Gemeinden Plätze für Asylsuchende. Am 16. März waren es noch 1000 derer, die der Kanton suchte. Längst nicht alle Baselbieter Gemeinden erfüllen die vorgeschriebene Quote: Jede Gemeinde müsste die Anzahl Plätze für Asylsuchende zur Verfügung stellen, die 1,4 Prozent der Bevölkerung entspricht.

Am 15. Februar und am 9. März hat das kantonale Sozialamt die Gemeinden in einem Schreiben aufgefordert, bis spätestens Ende März weitere verfügbare Plätze zu melden. Seit der vergangenen Woche habe es relativ viele Rückmeldungen gegeben – rund 140 Plätze kamen so in den letzten Tagen noch zusammen. «Wir sind aber auch nicht böse, wenn sich noch mehr Gemeinden melden», sagt der Asylkoordinator. Die fehlenden Plätze, die es braucht, um die Tausendermarke zu erreichen, «müssen die Gemeinden nun noch irgendwie aus dem Hut zaubern».

Basel-Stadt zahlt höheren Pauschalbeitrag

Mit ähnlichen Problemen hat der Kanton Basel-Stadt zu kämpfen. Für die rund 250 Flüchtlinge, die dem Stadtkanton bereits zugewiesen worden sind, reichen die Kapazitäten derzeit noch aus, sagt Asylkoordinatorin Renata Gäumann. Man rechne aber weiterhin mit rund 50 bis 60 zusätzlichen Asylsuchenden pro Tag ­– je nach Entwicklung der Lage.

Rund zwei Drittel aller Zugewiesenen seien bereits bei den über 400 Privaten untergebracht, die in Basel-Stadt Zimmer zur Verfügung stellen. Sollte diese Anzahl abnehmen, gebe es noch Reserveplätze in den kantonalen Strukturen. «Es braucht aber zusätzlichen Wohnraum», betont Gäumann. «Die zuständigen Stellen arbeiten mit Hochdruck daran. Für den Notfall stehen zwei unterirdische Anlagen bereit.»

Grundsätzlich können die Gastgeber entscheiden, wie lange sie Wohnraum zur Verfügung stellen: «Entweder sie bieten eine kurzfristige Erstunterkunft an, bis eine Unterbringung in kantonalen Strukturen möglich ist», so Gäumann. In diesem Fall müssten die Flüchtenden bei der Registrierung angeben, dass sie eine Unterkunft brauchen. «Oder die Gastgeber sind bereit, die Geflüchteten für mindestens drei Monate oder länger bei sich zu beherbergen. In diesem Fall können sie eine Vereinbarung mit GGG Benevol abschliessen.»

Diese beinhaltet unter anderem die Auszahlung einer monatlichen Pauschale für Wohnnebenkosten von 250 Franken. In Baselland erhalten Personen, die Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen, ebenfalls eine Pauschale ­– dort beträgt sie aber lediglich 100 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen