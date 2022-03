Krieg in der Ukraine: Aufruf zu sofortiger Hilfe aus Basel

Krieg in der Ukraine Schlafsäcke, Isomatten und Kleider: Verein Ukrainer in Basel startet Aufruf zu sofortiger Hilfe Gesucht sind Hilfsgüter – aber auch Mittel zur Selbstverteidigung. Fragen des Transports werden noch geklärt. Der Basler Verein wendet sich an den Bundesrat. Nora Bader Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Tetyana Polt ist Präsidentin der Ortsgruppe Basel des Ukrainischen Vereins und koordiniert Hilfeleistungen. Nicole Nars-Zimmer

Bei Tetyana und Niklaus Polt aus Basel klingelt das Telefon am Montag pausenlos. Tetyana Polt ist gebürtige Ukrainerin und Präsidentin der Ortsgruppe Basel des Ukrainischen Vereins in der Schweiz. Am Sonntagabend habe der Verein eine ausserordentliche Versammlung abgehalten, ausserdem treffe man sich täglich nachmittags bis abends zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz. «Die Solidaritätswelle ist überwältigend und gibt den Menschen in der Ukraine viel Mut und Kraft», schreibt der Verein in seinem am Montag publizierten Aufruf zu sofortiger Hilfe aus Basel.

Viele Menschen hier würden fragen, was sie tun könnten. Im Verein mit rund 50 Mitgliedern hat sich deshalb unter der Koordination von Tetyana Polt eine Gruppe für politische Fragen gebildet, die klärt, was die Bedürfnisse sind. Der Verein der Ukrainer in Basel steht bereits seit der Annexion der Krim 2014 in engem Kontakt mit Hilfsorganisationen und Freiwilligen in der Ukraine, die gezielt Hilfe vor Ort leisten. Man habe auch Kontakt zu verschiedenen Organisationen in Kiew.

Gesucht sind auch Schlafsäcke, Isomatten, Decken oder Kleider

Von Hilfsorganisationen vor Ort sei man informiert worden, dass ein grosser Bedarf an Militärhelmen und leichten schusssicheren Westen sowie allenfalls Wärmebildkameras bestehe, sagt Niklaus Polt. Der Basler Verein bittet deshalb um Unterstützung für die «neu formierten paramilitärischen Einheiten aus Stadtbürgern, welche auf Strassen patrouillieren und Strassenkämpfe zum Beispiel gegen Fallschirmjäger durchführen».

Man nehme gerne Sach- und Geldspenden entgegen, aber auch jegliche Informationen über den Zugang zu den benötigten Artikeln zur Selbstverteidigung. Aktuell sammelt der Ukrainische Verein in Basel ausserdem wärmespendende Waren für ukrainische Geflüchtete in den Nachbarländern der Ukraine. «Wir suchen Schlafsäcke, Isomatten, warme Decken oder Kleider», so Niklaus Polt.

Bund liefert Material zur medizinischen ersten Hilfe

Wie der Transport organisiert werden kann, ist noch unklar. Deshalb hat sich Niklaus Polt ans Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) und Bundesrätin Viola Amherd gewandt. In einer am Montag eingereichten Nachricht, die der bz vorliegt, fragt Polt, ob es eine Möglichkeit gebe, Militärmaterial zu beziehen – gebraucht, gespendet oder möglichst kostengünstig. Weiter fragt er, ob seitens Bundes eine Möglichkeit bestehe, Material an die ukrainische Grenze zu transportieren.

Beim VBS heisst es auf Anfrage, die Armee stelle dringend benötigte medizinische Güter und Arzneimittel aus der Armeeapotheke der ukrainischen Bevölkerung zur Verfügung, in Zusammenarbeit mit der Humanitären Hilfe des Aussendepartements.

Dazu gehörten Schutzmaterial wie Masken und Handschuhe, Operationsausrüstung sowie Defibrillatoren, Monitoring- und Beatmungsgeräte und auch Brandwundenverbände.

«Dieses Material dient der unmittelbaren medizinischen Versorgung von Traumapatienten. Die Hilfsgüter sind für die ukrainische Bevölkerung in der Ukraine und in den Anrainerstaaten vorgesehen.» Ausserdem werde es rasch weitere Lieferungen von Material der Armee geben. «Die Arbeiten dazu sind am Laufen», so VBS-Sprecher Lorenz Frischknecht. «Die Hilfslieferung wird vor Ort durch Mitarbeitende des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe begleitet», so das VBS weiter. Und: «Das Anliegen des Vereins aus Basel ist eingetroffen und wird zurzeit geprüft.»

Gesucht wird in Basel derweil weiter Hilfe bei der Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten, welche in der Schweiz bald erwartet werden. «Wichtig ist, dass Flüchtlinge in die Schweiz kommen dürfen», so Tetyana Polt. Man stehe mit der Hilfe und Organisation hier noch am Anfang. «Die Sammelaktion hat gerade erst begonnen», sagt sie am Montagnachmittag. Und schon klingelt wieder das Telefon.

