Novartis setzt Investitionen in Russland aus

Ukraine-Krieg Novartis setzt Investitionen und Marketingaktivitäten in Russland aus Gleichzeitig will das Basler Pharmaunternehmen die Ukraine mit Medikamentenspenden im Wert von drei Millionen US-Dollar unterstützen. 15.03.2022, 21.37 Uhr

Der Pharmariese will vorerst keine Investitionen mehr in Russland tätigen. Bild: zvg/Novartis

Der Pharmakonzern Novartis vorläufig keine Investitionen mehr in Russland tätigen. «Wir haben beschlossen, jegliche Investitionen in Russland auszusetzen und alle kommerziellen Marketingaktivitäten sowie alle wissenschaftlichen Veranstaltungen, die von uns oder von externen Parteien organisiert werden, einzustellen», teilte Novartis am Dienstagabend mit.