Nach Basel Geflüchtete Ukrainer wollen keine Sozialfälle sein

Ukraine-Krieg Sie wollen keine Sozialfälle sein ‒ geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer haben bei der Stellensuche einen schweren Stand Geflüchtete aus der Ukraine wollen auch in den beiden Basel auf eigenen Beinen stehen. Die Erwerbsquote bleibt trotzdem niedrig. Die Menschen erwarten zahlreiche Stolpersteine auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Viele von ihnen wohnen unterdessen alleine ‒ eine Übersicht. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oksana Buzoveria mit ihrem Pflegesohn Lucka Garmash in ihrem Wohnzimmer. Roland Schmid

Oksana Buzoveria (46) hat einen Kuchen gebacken und den Küchentisch für ihre Gäste gedeckt. An den beiden Fenstern hängen beleuchtete Ukraine-Flaggen, als Buzoveria ihre Gäste bittet, sich zu setzen. Es wird eng in der kleinen Küche, trotzdem tut die 46-Jährige alles, damit sich die Menschen bei ihr wohlfühlen. Auch Russisch-Übersetzer Boris Chnaider ist mit dabei.

Vor bald einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Der Krieg, der seither unerbittlich tobt, hat Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrer Heimat vertrieben. So auch in die Schweiz: 62'523 Geflüchtete aus der Ukraine sind hier gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM) mit Schutzstatus S per Ende Dezember registriert.

So auch Oksana Buzoveria und ihr Sohn Egor, die Anfang März 2022 aus der – noch heute unter Beschuss stehenden – ukrainischen Grossstadt Charkiw geflüchtet sind. Untergekommen sind die zwei Geflüchteten damals bei der ehemaligen SP-Grossrätin Danielle Kaufmann in Basel.

Zuerst zu Gast, jetzt zur Miete

Bei der Ankunft in der Schweiz erwarten die geflüchteten Menschen weitere, grosse Herausforderungen. Die Gastgeberkantone und -Gemeinden derweil müssen den Bedürfnissen der Geflüchteten gerecht werden können – und greifen dabei weiterhin auch auf die Hilfe der privaten Gastfamilien zurück.

Auch in den beiden Basel: Dem Stadtkanton wurden bisher insgesamt 1830 Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen. Gut die Hälfte der Schutzsuchenden sind Frauen, rund ein Drittel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und rund 300 sind erwachsene Männer.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Derzeit wohnen noch 220 der geflüchteten Menschen bei Gastfamilien sowie deren 500 in kantonalen Unterkünften. Alle anderen sind ausgereist oder haben ihren Wohnsitz unterdessen gewechselt – und leben alleine: Oksana Buzoveria und ihr Sohn Egor wohnen mittlerweile in einer Mietwohnung. Auch Lucka (15) – der Sohn einer Freundin aus Charkiw – wohnt seit dem August bei Buzoveria. Auch er musste vor dem Krieg fliehen. Seine Mutter arbeitet beim ukrainischen Militär.

«Gastfamilien stellen ihren Wohnraum für mindestens drei Monate zur Verfügung und viele verlängern um mehrere Monate. Aber sowohl Gastfamilien wie auch die Schutzsuchenden bevorzugen mit der Zeit privaten Raum. Es erstaunt daher nicht, dass die Zahl zurückgegangen ist», heisst es bei der kantonalen Asylkoordination.

Der selbstbestimmte Alltag wird für die Geflüchteten immer wichtiger, denn es bleibt ungewiss, wann sie in die Ukraine zurückkehren können. Oksana Buzoveria hoffte im März 2022 im Gespräch mit dieser Zeitung noch, dass sie innerhalb einiger Monate wieder nach Hause gehen kann. Daraus wurde nichts. Zwar konnte sie ihren Mann bereits zweimal in Charkiw besuchen, jedoch unter Lebensgefahr. Granaten und Raketen schlagen noch immer in der Grossstadt ein. Grosse Teile der örtlichen Infrastruktur sind zerstört.

Ankunft in einer Zukunft, die auch jetzt noch ungewiss ist: Ukrainerinnen und Ukrainer warten vor der Bundesasylunterkunft in Basel. Kenneth Nars

«Momentan lebe ich von Tag zu Tag und schaue wie es weitergeht», sagt Buzoveria. Die täglichen Nachrichten aus ihrer Heimat lassen sie auch hier in der Schweiz nicht los. «Ich blicke nicht zu weit nach vorne, da ich nicht weiss, was noch passieren wird», sagt sie. Trotz aller Ungewissheiten versuchte sie sich hier in den letzten Monaten, eine Existenz aufzubauen.

Aufnahmen bei Privaten gibt es weiterhin

Dem Baselbiet sind seit Kriegsbeginn und bis zum Ende des vergangenen Jahres derweil 2452 Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen worden. Fast die Hälfte davon (1172) sind Frauen, hinzu kommen 887 Kinder und 393 Männer.

Rund 60 Prozent von ihnen wohnen unterdessen alleine in einer Wohnung. 1,5 Prozent in Wohngemeinschaften und 38,5 Prozent bei Gastfamilien. Vergleicht man die jetzige Situation mit der im Juli, hat die private Unterbringung ukrainischer Geflüchteter um rund einen Drittel abgenommen. Damals war rund 62 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer in Gastfamilien untergebracht.

Insgesamt habe sich die Unterbringung in Gastfamilien als nachhaltiger erwiesen, als anfänglich angenommen, heisst es beim Baselbieter Sozialamt. «Dass aktuell immer noch über ein Drittel aller Schutzsuchenden aus der Ukraine privat untergebracht sind, zeigt, dass in vielen Fällen Lösungen für ein vorübergehendes Zusammenleben gefunden werden konnten», sagt Dienststellenleiter Fabian Dinkel.

Auch würden weiterhin Menschen privat aufgenommen, wenn auch nicht mehr im gleichen Umfang wie noch im Frühjahr 2022. Für die Gastfamilien wurde ein Entschädigungssystem eingeführt, welches über die einzelnen Gemeinden läuft. Wegen der Zuständigkeit der Gemeinde könne der Kanton aber noch keine Bilanz zu den Beträgen ziehen, die bisher ausbezahlt wurden.

Oksana Buzoveria mit ihrem Sohn Egor, damals noch zu Gast bei der früheren Basler SP-Grossrätin Danielle Kaufmann. Nicole Nars-Zimmer

In Basel-Stadt wird von der Sozialhilfe eine Wohnpauschale pro Monat für Nebenkosten an die Gastfamilien ausbezahlt. Ab dem ersten Oktober des vergangenen Jahres wurde die Pauschale für diejenigen Gastfamilien erhöht, die mehr als zwei Personen beherbergen. Für den Bezug müssen die Geflüchteten auch in der Stadt bei der Sozialhilfe angemeldet sein.

Ohne Sprachkenntnisse wird es schwierig

Die geflüchteten Menschen wollen auf eigenen Beinen stehen. Im Kanton Baselland haben 2405 von 2452 geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern bis Ende Dezember den Schutzstatus S erhalten. In Basel-Stadt haben alle 1830 Geflüchteten den Status erhalten – in der Theorie dürfen sie also alle arbeiten.

Theorie und Praxis klaffen jedoch weit auseinander: Über die gesamte Schweiz gesehen liegt die Erwerbstätigenquote der Geflüchteten aus der Ukraine bei 14,3 Prozent. Im Baselbiet wurden bisher gerade einmal 228 Gesuche zu einem Stellenantritt von Ukrainerinnen und Ukrainern bewilligt. In Basel-Stadt wurden bisher 233 Gesuche gutgeheissen.

1460 Ukrainerinnen und Ukrainer werden in der Stadt aktuell von der Sozialhilfe unterstützt – so auch Oksana Buzoveria. Sie sagt: «Ich würde gerne arbeiten, ich bin eine aktive Person.» Zeitlich würde das, gemäss ihrer eigenen Aussage, trotz der beiden Schulkinder in ihrem Haushalt funktionieren. Aber: «Es ist sehr schwierig, hier eine Stelle zu finden. Die Spezialisierung in der Schweiz ist hoch», so Buzoveria, die in ihrer Heimat Mitarbeiterin in einem Sport-Gymnasium war. Zusammen mit ihrer ehemaligen Gastgeberin hat sie mehrere Bewerbungen verfasst – ohne Erfolg.

Die Basler Asylkoordinatorin Renata Gäumann sagt: «Auch für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen ist die Türe zum Arbeitsmarkt die Sprache.» Zwar würden viele gut Englisch sprechen, aber mit Deutsch müssten die meisten ganz vorne anfangen. Es gebe hochqualifizierte Leute mit perfekten Englischkenntnissen, die Arbeitsplätze finden, beispielsweise im Bereich Life Science, aber das seien nur Einzelne.

Breite Verteilung auf verschiedene Branchen

Ohne gute Deutsch- oder Englischkenntnisse wird es also schwierig für die Geflüchteten, auch wenn sie eigentlich arbeiten dürften. So auch für Oksana Buzoveria. Sie ärgert sich sichtlich, nicht arbeiten zu können. Vier Mal wöchentlich nimmt sie, jeweils am Nachmittag, nachdem sie für die Kinder gekocht hat, Deutschunterricht. In Basel-Stadt werden Schutzsuchende aus der Ukraine von der Fachstelle Arbeitsintegration für Geflüchtete der Sozialhilfe in Sprachkurse vermittelt.

Stelleninserate in einer Zeitung: Die Stellensuche gestaltet sich für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer schwierig. Gaetan Bally / Keystone

Auch im Kanton Baselland bestehe der Zugang zu entsprechenden Angeboten, heisst es auf Anfrage der bz. Insgesamt handle es sich aber bei der Integration in den Arbeitsmarkt um einen längerfristigen Prozess, der oft über mehrere Jahre gehe. Für die Schutzsuchenden aus der Ukraine sei hier auch erschwerend, dass die langfristige Perspektive betreffend dem Aufenthaltsstatus und der Rückkehrmöglichkeiten unsicher sei.

Darum haben bisher nur wenige Geflüchtete aus der Ukraine eine Anstellung in den beiden Basel gefunden. In Basel-Stadt sind es vor allem die Bereiche Life Sciences, Detailhandel, Gastronomie und Hotellerie. Im Baselbiet ist die Verteilung ähnlich breit: Spitzenreiter sind die Bereiche Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau (29 Stellen), Landwirtschaft (24 Stellen), Erziehung und Unterricht (21 Stellen), Nahrungsmittelproduktion (15 Stellen) und Gastronomie (14 Stellen). Buzoveria sagt: «Ich will hier arbeiten – und ich schäme mich, das bisher nicht zu können.» Sie will kein Sozialfall bleiben.

So schnell wie möglich in die Regelklasse

Eine mangelnde Kompetenz im Bereich der deutschen Sprache erweise sich als grösster Stolperstein in der Arbeitsvermittlung, betont auch das Baselbieter Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA). Gerade deshalb ist die Einschulung der geflüchteten Minderjährigen aus der Ukraine essenziell, sollten sie langfristig in der Schweiz bleiben. Oksana Buzoverias Sohn Egor besucht eine Klasse des Zentrums für Brückenangebote, obwohl er, genau wie Pflegesohn Lucka – der in die Sekundarstufe 1 in Basel eingeschult wurde – in der Ukraine das Gymnasium besucht hatte.

Die fehlenden Französischkenntnisse stellen den beiden Jungen wegen der Maturitätsverordnung ein Bein auf ihrem schulischen Weg in der Schweiz. Das auch wenn Lucka beispielsweise bereits gut Deutsch spricht. Gerade hochbegabte Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine drohen deshalb unterzugehen. Lucka wie auch Egor besuchen parallel zur Schule in der Schweiz auch einen virtuellen Unterricht in ihren alten ukrainischen Klassen.

Unlängst trafen russische Raketen auch eine Eishockeyarena in der Ukraine, die komplett zerstört wurde. Buzoverias Sohn Egor möchte in der Schweiz bleiben. Er spielt leidenschaftlich gern – und auf hohem Niveau – Eishockey, momentan in der U17-Mannschaft des EHC Basel. Pflegesohn Lucka will studieren, seine Traumberufe sind Arzt oder Biologe.

Lucka besuchte in der Ukraine das Gymnasium. Roland Schmid

Die Einschulung der geflüchteten Kinder aus der Ukraine ist derweil für beide Kantone eine Herausforderung, was aktuelle Zahlen belegen: In Basel-Stadt wurden bis anhin 65 Kinder im Kindergarten, 161 Kinder in die Primarschule und 91 Kinder in die Sekundarschule eingeteilt. Hinzu kommen 73 Kinder und junge Erwachsene, die in Berufsfachschulen und Gymnasien eingeteilt wurden. Auch hier wird die Verteilung auf die verschiedenen Stufen anhand der bereits vorhandenen Deutschkenntnisse vorgenommen, wie es beim Erziehungsdepartement heisst.

Für gewöhnlich kommen die Kinder zuerst in Einstiegsgruppen, wo sie Unterricht mit Fokus Deutsch erhalten. Sobald das Kind genügend Deutschkenntnisse hat und Platz in einer Regelklasse vorhanden sei, sei es vom Integrationsgedanken am besten, wenn die Kinder dorthin kommen. Ganze, neue Klassen mussten in Basel-Stadt bisher nicht gebildet werden.

Auch im Baselbiet seien «keine Herausforderungen diesbezüglich bekannt», so Michael Lehner, Sprecher der Bildungs- Kultur- und Sportdirektion. Hier werden 151 ukrainische Schülerinnen und Schüler in 15 Sekundarschulen unterrichtet. Hinzu kommen 204 in 40 Primarschulen und 58 in 26 Kindergärten. «Aktuell ist die Anzahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler relativ stabil», so Lehner.

Im Baselbiet werden die ukrainischen Kinder und Jugendlichen gruppenweise in Fremdsprachintegrationsklassen (FSK) eingeteilt, um danach – und so bald wie möglich – in Regelklassen integriert. Die zusätzlichen Herausforderungen sind sehr unterschiedlich. Simon Thiriet vom Erziehungsdepartement Basel-Stadt sagt: «Zum Teil haben die Kinder und Jugendlichen gar keine Probleme und können schon nach wenigen Wochen normal im Schulalltag mitmachen. Dann gibt es aber auch Kinder, die vom Krieg traumatisiert sind. Hier beweisen die Lehrpersonen und Schulleitungen sehr viel Fingerspitzengefühl.»

Der Traum einer Rückkehr lebt weiter

Die Situation auf dem Lehrpersonenmarkt sei «allgemein herausfordernd», so Thiriet. «Gerade in den ersten Wochen der Flüchtlingswelle erfuhren wir aber von Seiten der Lehrpersonen und Schulleitungen eine sehr grosse Solidarität und einen grossen Einsatzwillen, was so kurz nach Corona nicht selbstverständlich war», sagt Thiriet.

Dem Lehrpersonenmangel wird mit der zusätzlichen Belastung des Schulsystems aber kaum Abhilfe getan. Hinzu kommen auch fehlende Fachkräfte im Sozialbereich. In Basel-Stadt sind deshalb, für die Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine, 130 zusätzliche Stellen vorgesehen: 60 für Lehrkräfte, 70 für die Sozialbehörden. Wie sieht das im Baselbiet aus?

Oksana Buzoveria gefällt es in der Schweiz, trotzdem träumt sie von einer Rückkehr nach Charkiw. Roland Schmid

«Im Zusammenhang mit den hohen Zahlen an Geflüchteten aus der Ukraine wurden auch im Kanton Baselland in verschiedenen Bereichen neue Stellen geschaffen», sagt Fabian Dinkel vom kantonalen Sozialamt. Dies betreffe die Betreuung in den Gemeinden, die Betreuung durch Dienstleister im Sozialbereich und im Bereich der Integration, in den Schulen und in der Verwaltung. Eine Übersicht liege jedoch nicht vor, da die Betreuung auf der Gemeindeebene geregelt wird.

Oksana Buzoveria träumt von einer Rückkehr nach Charkiw, auch wenn ihr die Schweiz gut gefällt. Nach ihrem letzten Besuch fiel es ihr schwer, wieder zu gehen. Aber die Sicherheitslage in der Stadt ist weiterhin prekär. Und: «Auch wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, weiss ich nicht, wie es danach weitergeht. So vieles ist zerstört», so Buzoveria. Der nächste Punkt, den sie für eine allfällige Abreise im Moment ins Auge fasst, ist das Ende des laufenden Schuljahres im Sommer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen