Ukraine-Krieg Unterkunft für Geflüchtete in Laufen eröffnet Rund 35 ukrainische Staatsangehörige sind seit Montag im ehemaligen Spital in Laufen untergebracht. Die Unterkunft dient für die Geflüchteten als Zwischenstopp, bevor sie einer Gemeinde zugewiesen werden. Kelly Spielmann 04.04.2022, 16.31 Uhr

Im ehemaligen Spital Laufen stehen 150 kurzfristige Unterbringungsplätze zur Verfügung. Kenneth Nars

Der Kanton Baselland hat am Montag die Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine im ehemaligen Spital in Laufen in Betrieb genommen. Dies schreibt die Finanz- und Kirchendirektion in einer Mitteilung. 1080 Personen wurden dem Kanton Stand Montag vom Bund zugewiesen, täglich kämen rund 50 hinzu. Die Lösung in Laufen ist eine kurzfristige Massnahme, welche die Gemeinden entlasten soll.

Von den 150 verfügbaren oberirdischen Plätzen waren Stand Montag rund 35 belegt, wie Asylkoordinator Rolf Rossi auf Anfrage sagt. Es handelt sich um Personen, die sich im Bundesasylzentrum haben registrieren lassen, aber keine private Unterkunft haben.

Sie müssen innert eines Tages einer Gemeinde zugewiesen werden, die für die Unterbringung zuständig sind. Als Entlastungsmassnahme können die Schutzsuchenden nun vorerst im ehemaligen Spital untergebracht werden. Nach rund drei Tagen – ob dieses Ziel der Realität entspreche, sei schwierig zu sagen, so Rossi – ziehen sie weiter in eine Gemeindeunterkunft. Die Gemeinden haben so einige Tage Zeit, um die notwendigen Plätze zu organisieren und bereitzustellen.

Unterkunft soll bis vorerst Ende 2022 bestehen

Im ehemaligen Spital stehen unterschiedlich grosse Zimmer zur Verfügung. Sie sind oberirdisch und verfügen über Tageslicht, ausserdem wurden die Räume neu möbliert.

Mit dem Betrieb der Unterkunft hat der Kanton die Convalere AG beauftragt. Sie ist auch für die 24-stündige Betreuung der Schutzsuchenden zuständig. Die Bevölkerung in Laufen sei ausserdem sehr solidarisch; es würden verschiedene Formen der Unterstützung angeboten, schreibt die Finanz- und Kirchendirektion.

Der normale Betrieb im ambulanten Zentrum werde von der Unterkunft nicht tangiert. Geplant ist, diese bis vorerst Ende 2022 zu betreiben.