Ukraine-Krieg Zahl der Geflüchteten steigt: Baselbieter Regierungsrat erhöht Aufnahmequote In Baselland finden immer mehr Personen aus der Ukraine einen Zufluchtsort. Die Aufnahmequote vieler Gemeinden ist jedoch bereits erfüllt oder überschritten. Deshalb erhöht der Regierungsrat nun diese Quote. Laura Pirroncello 21.04.2022, 15.41 Uhr

Damit der Kanton im Asylwesen handlungsfähig bleibt: Baselland erhöht Aufnahmequote der Gemeinden. Nicole Nars-Zimmer

Innert kürzester Zeit wurden dem Kanton Baselland über 1597 Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzstatus S zugewiesen worden. Dies teilte die Finanz- und Kirchendirektion am Donnerstag mit. Hinzu kommen Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich im Kanton aufhalten, aber noch nicht registriert sind. Diese Anzahl sei jedoch nicht bekannt.

Die Aufnahmequote der Gemeinden ist durch die weiterhin steigende Zahl der Geflüchteten bereits erfüllt oder gar überschritten. Der Regierungsrat hat deshalb die Aufnahmequoten für die Gemeinden erhöht. Dies ermöglicht es dem Kanton Baselland, «im Asyl- und Flüchtlingsbereich weiterhin handlungsfähig» zu bleiben, heisst es in der Mitteilung.

Quote von 1,4 auf 2,6 Prozent erhöht

Bisher betrug die Aufnahmequote der Gemeinden 1,4 Prozent der jeweiligen Wohnbevölkerung. Gemäss Mitteilung des Kantons ist die Quote in allen Gemeinden erreicht oder überschritten. Nur der Bezirk Sissach sei mit einer Aufnahmequote von 1,12 Prozent noch darunter.

In der aktuellen Situation sei es allerdings wichtig, dass «alle Plätze, die in den Gemeinden zur Verfügung stehen, auch genutzt werden können». Deshalb sollten Geflüchtete auch den Gemeinden zugeteilt werden, welche noch Plätze frei haben, auch wenn die Aufnahmequote bereits erreicht ist. Dazu sei eine höhere Quote wichtig, heisst es weiter.

Ausserdem sei nicht davon auszugehen, dass der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine abbrechen werde. Dazu kommt, dass ab Mitte Jahr generell mit einem Zuwachs von Asylgesuchen zu rechnen sei. Aus diesen Gründen rechnet der Kanton mit bis zu 3700 Asylsuchenden – davon bis zu 3000 Geflüchteten aus der Ukraine sowie bis zu 700 Geflüchteten aus anderen Ländern. Somit könnte das Gesamtvolumen im Asylbereich gemäss Prognosen auf bis zu 7100 Personen anwachsen. Damit diese Personen im Kanton untergebracht und auf die Gemeinden verteilt werden können, müsste die Aufnahmequote 2,4 Prozent betragen.

Der Baselbieter Regierungsrat erhöhte die Aufnahmequote deshalb per 20. April 2022 auf 2,6 Prozent. Dadurch bleibt der Kanton im Asylwesen handlungsfähig: Geflüchtete können weiterhin effizient und rasch den Gemeinden zugewiesen werden. Ausserdem verhindert eine höhere Quote ein langes Suchen nach geeigneten Plätzen.

Unterstützungsangebot des Roten Kreuzes

Am nächsten Montag startet ein Angebot des Roten Kreuzes Baselland. Gastfamilien können sich in Konfliktfällen unter 061 905 82 91 telefonisch beraten lassen. Das Angebot steht jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 10.30 Uhr zur Verfügung. Ausserdem seien Austauschtreffen für Gastfamilien geplant.