Gastfamilien von Geflüchteten werden im Baselbiet neu entschädigt

Ukraine-Krieg Baselbieter Gastfamilien erhalten eine Entschädigung – aber erst ab Juli Wer im Kanton Baselland Geflüchtete aus der Ukraine bei sich privat aufnimmt, erhält eine Entschädigung von 220 Franken pro Monat für eine Person. Diese neue Regel gilt ab 1. Juli – und damit später als ursprünglich geplant. Hans-Martin Jermann 14.06.2022, 20.35 Uhr

In der Schweiz ist eine Mehrheit der Geflüchteten aus der Ukraine bei privaten Gastfamilien untergebracht. Das ist auch im Baselbiet so. Sandra Ardizzone (Möhlin, 24. Mai 2022)

Nun ist es offiziell: Private, die Geflüchtete bei sich aufnehmen, werden künftig dafür finanziell entschädigt. So erhalten Gastfamilien 220 Franken pro Monat und Person; für jede weitere Person zusätzlich 150 Franken und ab vier Personen 670 Franken. Dies hat die Regierung mit einer Änderung der kantonalen Asylverordnung beschlossen. Angestossen wurde die Entschädigung im Baselbieter Parlament durch einen Vorstoss von SVP-Landrätin Caroline Mall.

Für Gastfamilien gibt es rückwirkend doch etwas Geld

Für Gastfamilien gilt die Neuerung ab dem 1. Juli – und damit später als ursprünglich beabsichtigt: Die Regierung wollte die neuen Regeln rückwirkend per 1. März und damit zum Beginn des Ukraine-Kriegs in Kraft setzen. Die Gemeinden, die von der Regierung zur Anhörung eingeladen wurden, befürchteten allerdings, dass eine rückwirkende Auszahlung mit entsprechender Prüfung sämtlicher Bedingungen kompliziert wäre.

Jene, die bereits seit Wochen oder Monaten Geflüchtete bei sich unterbringen, werden gleichwohl nicht leer ausgehen: Für sie werde für diese Zeit rückwirkend eine reduzierte Pauschale ausbezahlt, sagt Fabian Dinkel, Dienststellenleiter im Kantonalen Sozialamt. Diese liege bei 100 Franken pro Person.

Die Gemeinden haben seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs zudem behelfsmässig eine Nebenkostenpauschale von 100 Franken pro Person und Monat ausbezahlt. Dieser Betrag ging aber direkt an die geflüchteten Gäste; dies, weil bisher die Rechtsgrundlage für eine Auszahlung an Dritte fehlte. Diese Lücke ist mit der Änderung der Verordnung nun geschlossen worden.

Bereitschaft Privater ist zuletzt zurückgegangen

«Wir hoffen, dass wir zur Unterstützung der Gastfamilien nun ein längerfristig tragfähiges Modell gefunden haben», führt Dinkel aus. In den vergangenen Wochen ist die Bereitschaft Privater gesunken, Geflüchtete bei sich im Haus oder in der Wohnung aufzunehmen. Die Zahl der Personen aus der Ukraine, die der Kanton Baselland aufgenommen hat, ist seit Ende April von 1730 auf 2050 gestiegen; der Anteil der Geflüchteten, die in Gastfamilien leben, hat sich in dieser Zeit von 80 auf rund 70 Prozent verringert. In absoluten Zahlen ist die Zahl der privat Untergekommenen ziemlich stabil geblieben (bei rund 1400 Personen).

Damit Gastgebende eine Entschädigung erhalten, müssen sie einige Bedingungen erfüllen: Es gilt eine Mindestaufnahmedauer von einem Monat (im ersten Vorschlag der Regierung war noch von zwei Wochen die Rede). Es werden einige Anforderungen an die aufnehmende Person (unter anderem ein einwandfreier Strafregisterauszug) sowie an den Wohnraum (abschliessbare Zimmer, Zugang zu Küche und Bad) gestellt. Ferner muss die aufgenommene Person von der Sozialhilfe unterstützt werden. Für Kanton und Gemeinden sind die Neuerungen mit keinen Mehrkosten verbunden; die Unterbringung von Geflüchteten wird via Bundesgelder finanziert.