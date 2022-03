Ukrainekrieg Basler Schulen bereiten sich auf flüchtende Kinder vor – Allschwil sucht Lehrperson für eine ganze Klasse Wie viele aus der Ukraine geflüchtete Kinder in der Region angekommen sind, ist noch unklar. In der Stadt und auf dem Land laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren. Hans-Martin Jermann und Elodie Kolb Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Vorerst wird in Basel die Einschulung von Kindern aus der Ukraine auf dem ordentlichen Weg organisiert. Mit der erwarteten Zunahme der Geflüchteten in den nächsten Wochen dürfte sich dies aber ändern. Kenneth Nars

Auch in der Region Basel sind in den vergangenen Tagen geflüchtete Familien mit Kindern aus der Ukraine angekommen. Wie viele es sind, wie viele noch kommen werden und was das für die Schulen bedeutet, ist schwierig abzuschätzen. Eine exakte Statistik der Kantone fehlt derzeit noch, auch weil viele Geflüchtete bisher privat untergebracht wurden.

Beim Basler Erziehungsdepartement (ED) sind bereits Anträge von geflüchteten Familien zur Einschulung von Kindern eingegangen: «Bisher sind es Einzelfälle», sagt Sprecher Simon Thiriet. Bei diesen wird die Einschulung auf dem gewöhnlichen Weg organisiert, wie sie bei der Einreise von Kindern aus anderen Nationen gilt. Diese Kinder werden zum Teil in die Regelklassen integriert, zum Teil in Einführungsklassen direkt unterrichtet. Doch für das ED ist klar: «In den nächsten Wochen werden wir nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Dann ist ein koordiniertes Vorgehen wichtig», sagt Thiriet.

Auch in Reinach laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren

Auf dem Stellenportal des Kantons Baselland sorgte am Dienstag eine Stellenanzeige der Gemeinde Allschwil für Aufsehen: Darin wird an der Primarschule eine Klassenlehrperson für eine fremdsprachige Mehrjahrgangsklasse mit Flüchtlingskindern gesucht. In der bevölkerungsreichsten Baselbieter Gemeinde scheint bereits klar, dass die heutigen Strukturen nicht genügen werden. Zusätzliche Infos waren vorerst nicht erhältlich: Der Allschwiler Gemeinderat entscheidet formell erst am Mittwoch über das weitere Vorgehen.

Auch in Reinach, der zweitgrössten Baselbieter Gemeinde, sei die Schulleitung an den Vorbereitungsarbeiten zur Aufnahme von geflüchteten Kindern, sagt Vizegemeindepräsidentin Béatrix von Sury d'Aspremont. Weitere Informationen stellt sie für die kommenden Tage in Aussicht.

Kanton Baselland prüft psychologische Angebote

Die kantonale Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion ist für einmal eher in einer Nebenrolle: «Die Anmeldung und der Einschulungsprozess der geflüchteten Kinder laufen primär via Gemeinden», sagt BKSD-Sprecherin Fabienne Romanens. Als Träger der Sekundar- und der Mittelschulen ist der Kanton aber durchaus für mögliche zusätzliche Angebote zuständig.

Laut Romanens laufen derzeit Gespräche mit einem ukrainischen Verein für einen Auftrag zum Unterricht der heimatlichen Sprache und Kultur (HSK). Auch prüfe der Kanton zusätzliche psychologische Angebote an den Schulen für allfällig traumatisierte Kinder und Jugendliche aus dem Kriegsgebiet.

Generell gilt für Flüchtlingskinder die Schulpflicht, sobald absehbar ist, dass sie länger als zwei Monate im Land bleiben. Die Kinder haben dabei Anspruch auf Förderangebote für Fremdsprachige, das können individuelle Förderstunden Deutsch als Fremdsprache oder auch gleich ganze Fremdsprachen-Integrationsklassen sein.

Auch die Steinerschulen engagieren sich Auch die Rudolf Steiner Schulen engagieren sich für geflüchtete Familien. Für jene, die in der Ukraine ihre Kinder in einer Steinerschule unterrichten liessen, bieten sie hier Schulplätze und den Aufenthalt in einer Gastfamilie an. In der Region Basel ist diese Hilfe angelaufen: In der Steinerschule Basel Jakobsberg seien bereits drei Kinder eingeschult worden, sagt Daniel Hering, Sprecher von Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Weitere drei bis vier Kinder könnten in den nächsten Tagen folgen. In der Steinerschule Birseck würden bis Ende Woche fünf Kinder aus der Ukraine aufgenommen, am Standort Münchenstein ist es gemäss aktuellem Stand ein Kind.

