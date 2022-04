Ukrainische Flüchtlinge Pratteln öffnet ein eigenes Asylzentrum – während Reinach seins nicht nutzt Nach dem Abschluss einer Schulhaussanierung wird in Pratteln ein Schulhausprovisorium frei. Dort sollen bald 120 Geflüchtete aus der Ukraine einziehen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Das provisorische Schulhaus in der Prattler Längi erhält eine unerwartete Funktion. Juri Junkov

Es ist ein Riesenglück für Pratteln: Demnächst kann die Gemeinde eine Asylunterkunft für bis zu 100 Menschen aus der Ukraine öffnen. Denn dann ist das Längi-Schulhaus fertig saniert, und das Provisorium wird frei. Der Gemeinderat wird die Umnutzung voraussichtlich heute Nachmittag beschliessen.

Normalerweise mieten die Gemeinden im Baselbiet solche Ersatzgebäude während einer Sanierung, und zwar nur so lang wie nötig. Doch das Längi-Provisorium hat die Gemeinde Pratteln gekauft, im Wissen, dass ab kommendem Jahr vermutlich die Gemeindeverwaltung saniert wird und während des Baus die Verwaltung ein Provisorium brauchen wird. In der Zwischenzeit dient das provisorische Gebäude jetzt als Asylunterkunft.

Gemeinderat Marcial Darnuzer sagt: «Das Provisorium in der Längi ist für uns eine gute Gelegenheit, die wir packen mussten.» Friktionen mit bisherigen Bewohnenden befürchtet Ihm ist diese Lösung lieber, als wenn die Flüchtenden privat unterkommen. «Ich will die Leute nicht in die Familien integrieren», sagt er. «Schon nur, wenn die Familie in die Ferien fahren will, funktioniert es nicht.»

Er ist auch überzeugt, dass sich die ukrainischen Schutzbedürftigen in der Längi wohl fühlen werden. «Das Provisorium sieht gut aus, es erinnert gar nicht an Container.»

Vor allem ist die zusätzliche Kapazität dringend nötig. Derzeit leben in Pratteln um die 40 ukrainische Schutzbedürftige. «Damit erreichen wir bei weitem nicht die Aufnahmequote», sagt Darnuzer. Diese Quote schreibt den Gemeinden im Baselbiet vor, wie viele Flüchtende sie im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung aufnehmen müssen.

Sie beträgt derzeit 1,4 Prozent, der Regierungsrat wird sie vermutlich bald erhöhen. Mit dem Längi-Schulhaus kommt Pratteln immerhin in die Nähe der aktuellen Quote.

Umgekehrt ist es in Reinach. Die Gemeinde hat seit zehn Jahren eine Asylunterkunft, in der etwa 80 Menschen Platz hätten. Doch sie steht derzeit fast leer. Der Grossteil der insgesamt über 160 Schutzsuchenden aus der Ukraine ist privat untergebracht. Gemeinderat Ferdinand Pulver sagt:

«Ich bin sehr froh über die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung.»

In der Asylunterkunft will man die Leute bewusst nicht unterbringen, denn dort könnte es zu Friktionen mit teils langjährigen Bewohnern kommen. Zudem seien dort hauptsächlich Gruppenunterkünfte, so Pulver. «Es braucht einiges an Betreuung in unserer Asylunterkunft.»

Dafür wohnen Ukrainerinnen und Ukrainer im ehemaligen Bau des Wohn- und Bürozentrums für Körperbehinderte (WBZ), das dieses der Gemeinde zur Verfügung stellt. Sie leben dort weitgehend selbstständig. «Es braucht nur wenig Betreuung», sagt Pulver. «Sie wollen möglichst rasch nicht mehr dem Staat zur Last fallen.»

Über die leer stehenden Kapazitäten wird Reinach womöglich bald froh sein. Derzeit rechne man verschiedene Szenarien durch, so Pulver: «Was ist, wenn plötzlich 150 Menschen aufs Mal aus der Ukraine kommen?»

Der Baselbieter Asylkoordinator Rolf Rossi hält gemeindeeigene Asylzentren wie in Pratteln, Reinach oder auch in Münchenstein für «eine gute Lösung». Denn: «Gescheit aufgegleist, braucht’s dort fast keine Betreuung. Die Menschen betreuen sich selber.»

Entscheidend sei, wohnungsähnliche Unterkünfte anzubieten. Im ehemaligen Spital in Laufen betreibt der Kanton selber eine eigene Asylunterkunft, mit 150 Plätzen in der gleichen Grössenordnung wie diejenige Prattelns in der Längi.

Die grosse Unsicherheit: Wie lange die Flüchtenden bleiben

Hätte der Kanton diese übernehmen können? Rossi winkt ab. Denn es gebe einen entscheidenden Unterschied zu den Zentren in den Gemeinden: In einem kantonalen Entlastungszentrum ist man nur auf dem Durchgang, bevor man möglichst rasch einer Gemeinde zugeteilt wird.

In einem Gemeindezentrum hingegen soll man etwas längerfristig heimisch werden – obwohl das angesichts der unsicheren Entwicklung des Krieges eine der vielen Unbekannten ist.

