Basel: McDonald's am Barfi ist kaum wiederzuerkennen

Umbau Lift, Spielplatz, Bedienung am Platz: (Fast) alles neu bei McDonald's am Barfi Das älteste McDonald's-Restaurants der Deutschschweiz ist saniert und umgebaut. Neu können sich die Kundinnen und Kunden das Essen im Voraus bestellen – und an den Tisch bringen lassen. Benjamin Wieland 05.08.2022, 18.41 Uhr

Seit über 40 Jahren ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt: Das McDonald's-Restaurant am Barfüsserplatz Juri Junkov Blick in die Küche. Im Erdgeschoss gibt es keine Sitzplätze mehr. Juri Junkov Alain Schaub – hier demonstriert er das neu eingebaute Waschbecken im obersten Stock – ist seit 2020 Lizenznehmer der Barfi-Filiale. Juri Junkov Auch die Küche ist, zumindest für ein Weilchen, die modernste aller Filialen in der Schweiz. Juri Junkov Das Intérieur ist gemütlicher, loungiger geworden. Juri Junkov An diesem Tisch werden bald Geburtstagsfeiern abgehalten. Juri Junkov Bei den Arbeiten mussten denkmalpflegerische Vorgaben beachtet werden. So blieb etwa die Holzdecke erhalten. Juri Junkov Beste Sicht auf den Barfi. Einer der zwei Zugänge zum Restaurant ist jetzt rollstuhlgängig. Juri Junkov Die Lizenznehmer können zwischen verschiedenen Designs für die Innengestaltung wählen. Am Barfi entschied man sich für «Geometry». Juri Junkov Die Tischnummern (links im Bild), bei McDonald's «Tents »genannt, melden via Bluetooth, wo der Kunde sitzt. So findet das Essen den Weg zu ihm. Juri Junkov Blick zur obersten Etage. In der Mitte ist der Liftschacht zu sehen. Juri Junkov Man kann sein Essen weiterhin persönlich bestellen. Personal wurde laut McDonald's trotz automatisierter Bestellmöglichkeiten nicht abgebaut. zvg

Ein erster Kunde platzt herein. Doch das McDonald’s am Barfüsserplatz öffnet erst in zehn Minuten. Der junge Mann muss sich etwas gedulden. Er bestaunt derweil die vielen Automaten.

Während fünf Monaten wurde die McDonald’s-Filiale am Barfi saniert und gründlich umgebaut. Der älteste «Mac» der Deutschschweiz, eröffnet 1979, ist kaum wiederzuerkennen. Das zeigte sich beim Medienrundgang, der am Freitagmorgen stattfand, kurz vor der offiziellen Wiederöffnung, die auf 10 Uhr angesetzt war.

Unter anderem wurde das Altstadtgebäude für Erdbeben fit gemacht. Neu hat das Lokal einen ebenerdigen Zugang und einen Lift. Lizenznehmer Alain Schaub gibt sich zuversichtlich, dass die Gästeschar rasch wieder den Weg ins Lokal findet:

«Wir sind überzeugt, dass wir wieder zu dem Treffpunkt in der Innenstadt werden.»

An den Öffnungszeiten wird es sicher nicht scheitern. Sie sind grosszügig bemessen. Täglich öffnet die Filiale um 8 Uhr; am Wochenende ist erst um 5 Uhr morgens Schluss.

Weiterhin gibt es drei Etagen. Die Toiletten wanderten vom 2. ins 1. Geschoss. So wurde im obersten Stock Platz frei für das «Playland», den Kinderspielplatz, samt Séparée, in dem Geburtstagsfeste abgehalten werden können.

Kein Personalabbau trotz Automatisierung

Die auffälligste Neuerung ist das Bestellregime. Wer will, kann sich sein Essen an den Tisch bringen lassen. Dafür liegen bei den Bestellautomaten – von McDonald’s Bestellkiosk genannt – Tischnummern parat. Ein Ortungssystem zeigt dem Personal via Bluetooth an, welcher Gast an welchem Tisch sitzt und was er bestellt hat. Bestellungen sind neu auch via App möglich. Das habe einen grossen Vorteil, sagte Filialbetreiber Schaub:

«Man kann sich sein Menü zum Beispiel im Tram zusammenstellen. Wenn man bei uns eintrifft, steht das Essen schon parat.»

Im Erdgeschoss wurden alle Sitzbänke entfernt. Die Bestellautomaten brauchen Platz. Neu zählt die Filiale im Innenraum 110 und vor dem Gebäude gegen 45 Plätze. «Wer lieber persönlich bei einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter bestellt», sagte Schaub, «kann das auch weiterhin tun.»

Trotz der Automaten sei kein Personal abgebaut worden, versicherte der Lizenznehmer. Das Team umfasse unverändert rund 35 Personen.

Auch die Küche wurde erneuert. Sie ist auf zwei Produktionsschienen ausgerichtet. Bei grossem Andrang kann eine dritte eröffnet werden. Das sei etwa der Fall, wenn auf dem Barfüsserplatz Veranstaltungen stattfänden, sagte Schaub, oder wenn der FC Basel vis-à-vis einen Titel feiere.

«Ich hoffe natürlich auch, dass das bald wieder der Fall ist!»