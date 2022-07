Umbau Neue Pächter und neuer Name: Beim Traditionslokal Zemp wird vieles anders Die Zeiten, in denen die halbe Region wegen der berühmten Erdbeertorten nach Laufen pilgerte, sind lange vorbei. Nun wird der Name Zemp aufgegeben und der Betrieb stark umgebaut. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Nach ist das Lokal in Laufen mit «Zemp» angeschrieben. Bald wird der Schriftzug jedoch verschwinden. Kenneth Nars

Der «Zemp» in der Altstadt von Laufen wird ab September zum «Träff». Die neuen Pächter der Bäckerei und des Restaurants ändern den weit herum bekannten Namen. Die Familie Zekiri möchte an frühere Erfolge des Betriebs anknüpfen.

Seit einigen Tagen wird das Lokal umgebaut. Schon im Jahr 2020, als der Laufner Unternehmer Niklas Schäublin die Liegenschaft von der Familie Zemp erworben hatte, kündigte er an, die in die Jahre gekommene Einrichtung auszutauschen. Damals kaufte er mit seiner Terraluk Immobilien AG die Bäckerei und das Restaurant Zemp sowie die nebenan gelegene Metzgerei Rechsteiner. «Durch den Rückzug der bisherigen Pächter haben wir keinen laufenden Vertrag mehr», sagt Schäublin.

«Der Gastraum und die Toiletten werden renoviert.»

Es sei Zeit, dass etwas Neues entstehe.

Das Ruf des Lokals hat in den letzten Jahren gelitten

Rudi Stroppa und Simon Dörflinger, die den Betrieb vor eineinhalb Jahren übernommen hatten, sind schon wieder weg. «Simon Dörflinger hat sich entschieden, aufzuhören», sagt Rudi Stroppa. Die beiden hatten das Restaurant Röschenzerhof hinter sich gelassen und waren nach Laufen gekommen. Aber auch ihnen war, wie einigen Vorgängern, wenig Erfolg beschieden. Der angeschlagene Ruf, der vor allem durch die vielen Pächterwechsel zu Stande gekommen war, machte ihnen zu schaffen.

Ein Teil des leicht verstaubten Images des Lokals liegt in der Einrichtung begründet. Seit Jahrzehnten wurde kaum etwas umgebaut. «Wir verändern viel», sagt der neue Pächter Djemal Zekiri. «Neue Tische, neue Stühle, eine neue Decke.» Durch eine modernere Ausstattung sollen alle Altersgruppen angezogen werden. «Das Lokal soll ein Treffpunkt sein», sagt Zekiri. Seit 18 Jahren führt er mit seiner Frau Drita das Café-Restaurant am Allschwiler Dorfplatz, seit vier Jahren die Bar und Fumoir The Point im Migros Dreispitz.

Das Traditionslokal in Laufen soll ein Café mit Restaurant bleiben. «Wir bieten Frühstück, Mittagsmenus und Z’Vieri an», sagt Djemal Zekiri. Als Geschäftsführerin werde die Arlesheimerin Katrin Roser tätig sein.

Doch wieso heisst der «Zemp» bald «Träff»? Zekiri sagt:

«Der Name ist mit viel Geschichte verbunden. Man kennt den Betrieb vor allem durch Erdbeertorten.»

Obwohl man auch Erdbeertorten anbiete, sollen diese nicht mit denen von früher verglichen werden.

War früher der Treffpunkt der Laufentaler Berntreuen

Nicht nur für Erdbeertorten, für welche die halbe Region Basel nach Laufen pilgerte, war das Lokal einst bekannt. Während den heissen Jahren des Abstimmungskampfes diente es als Treffpunkt der Berntreuen Laufentaler. Bei der langjährigen Betreiberin Lotti Zemp handelte es sich um eine flammende Gegnerin eines Wechsels zum Kanton Baselland. Diese Zeiten sind lange vorbei.

Für den Laufner Stadtpräsidenten Pascal Bolliger ist es wichtig, dass «Laufen ein vielfältiges und breites kulinarisches Angebot» habe. Nichts sei schlimmer als leere Lokale.

