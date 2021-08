Umfrage zeigt: Niemand ist in Zürich unbeliebter als Baselbieter

Umfrage zeigt Auf dem letzten Platz: Niemand ist den Zürchern unsympathischer als die Baselbieter Die Bewohner Basellands sind in Zürich so unbeliebt wie die keines anderen Kantons. Damit landen sie deutlich hinter denjenigen von Basel-Stadt. Die Ursachen für die Abneigung geben zu denken. Dimitri Hofer 06.08.2021, 05.00 Uhr

Trifft der FC Basel auf den FC Zürich, wird klar, was in der Schweiz jedes Kind weiss: Zwischen Basel und Zürich besteht eine Rivalität. Dass bei den Zürcherinnen und Zürchern jedoch auch die Einwohner des Baselbiets unbeliebt sind, war bisher unbekannt. Eine neue repräsentative Umfrage zeigt sogar: Die Baselbieter kommen im einwohnerstärksten Kanton des Landes nicht nur schlechter weg als die Basler. Sondern sie landen auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern aller 26 Kantone auf dem letzten Platz.

Das Online-Vergleichsportal Moneyland wollte von insgesamt 1500 Personen in allen Kantonen wissen, wo ihnen die Menschen in der Schweiz am sympathischsten sind. Während die Tessiner in der Gesamtwertung am besten abschneiden, sind die Genfer am unbeliebtesten. Die Einwohner der Kantone Basel-Stadt und Baselland klassieren sich mit je 6,3 von möglichen 10 Punkten im Mittelfeld.

Den Schnitt für die Baselbieter nach unten ziehen die Zürcher. Mit lediglich 5,8 Punkten verpassen sie den Baselbietern eine Abreibung. Selbst die Einwohner von Genf, Jura und dem Waadtland stehen höher in der Gunst der Zürcher.

Zürcher haben keinen Grund für Halt in Baselland

Über die Gründe für die miserable Bewertung der Baselbieterinnen und Baselbieter in Zürich gibt die Umfrage keinen Aufschluss. Nach den Ursachen für die Sympathie wurde nicht gefragt. «Bei bestimmten Werten haben wir eine Vermutung, etwa beim guten Abschneiden der Ferienkantone Tessin und Graubünden», sagt Moneyland-Geschäftsführer Benjamin Manz. «Im Fall von Baselland haben wir keine Erklärung.»

Wieso also rümpfen die Zürcher über die Einwohner des Kantons Baselland die Nase? Im Frühling dieses Jahres sorgte Liestal landesweit als Austragungsort einer Anti-Corona-Demonstration für negative Schlagzeilen. Einige Jahre weiter zurück liegen Artikel des aus dem Baselbiet stammenden Journalisten Philipp Loser im Zürcher «Tages-Anzeiger». Darin zeichnete er nach mehreren Politskandalen das Bild des Baselbiets als Bananenkanton.

Bei derartigen Vermutungen über das schlechte Ansehen der Baselbieter winkt der Zürcher PR-Berater Klaus J. Stöhlker, der die Region Basel gut kennt, ab. Für ihn hat die Bewertung andere Gründe:

«Die Zürcher kennen den Kanton Baselland nicht. Sie durchfahren ihn achtlos in Richtung Basel, Deutschland oder Frankreich. Sie sehen keinen Grund, im Baselbiet einen Halt einzulegen»,

erklärt er. «Baselland gilt als Verlängerung des Stadtkantons Basel.» Das Ansehen des Baselbiets im Kanton Zürich sei gering. Für Baselland komme noch erschwerend hinzu, «dass es keinen Politiker, keinen Wirtschaftsführer und keinen Kulturträger gibt, der in Zürich respektvoll beachtet wird». Einzig die Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter kenne man oberflächlich aus den Medien.

Gleichzeitig stellt Stöhlker klar: «Es gibt in Zürich keine Ressentiments gegen die Bevölkerung des Baselbiets. Im Gegensatz dazu gibt es in Zürich viel mehr Ressentiments gegen die als merkwürdig geltenden Basel-Städter, von denen täglich einige tausend in die Limmatstadt zur Arbeit kommen.»

Dem pflichtet der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter bei, der ursprünglich aus dem Kanton Baselland stammt: «Ich habe in Zürich kaum negative Erfahrungen wegen meiner Herkunft gemacht.» Er müsse den Zürchern aber immer wieder erklären, dass er Baselbieter und nicht Basel-Städter sei.

Basel-Stadt ist gar nicht so unbeliebt bei Zürchern

Dass das Baselbiet einem Zürcher keinen Grund böte, einen Halt einzulegen, sieht Michael Kumli anders.

«Nehmen wir einmal Arlesheim mit dem einzigen Dom der Schweiz mit der Silbermannorgel, dem Schloss Birseck und der Ermitage, dem grössten englischen Landschaftsgarten der Schweiz»,

sagt der Geschäftsführer von Baselland Tourismus. Anfang Mai habe man eine neue Kampagne lanciert, «wo wir hauptsächlich in den sozialen Medien und ausserkantonal aktiv sind». Hier besteht noch Nachholbedarf, wie Kumlis Erklärung für die Bewertung aus Zürich zeigt: «Ich denke, es hat damit zu tun, dass die Zürcher das Baselbiet und seine Einwohner leider noch zu wenig gut kennen.»

Setzen Zürcher, wie dies die Aussagen von Stöhlker und Matter nahelegen, Baselland häufig mit Basel-Stadt gleich, überrascht eines: Von den Zürchern erhalten die Basel-Städter mit 6,2 eine viel bessere Bewertung. Acht Kantone lassen die Basel-Städter hinter sich.

«Wir arbeiten in vielen Bereichen eng mit Zürich zusammen»,

betont Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing beim Kanton Basel-Stadt. Grossanlässe wie die Herbstmesse und den Weihnachtsmarkt bewerbe Basel-Stadt in der ganzen Schweiz.

Vielleicht sind es diese Bemühungen, welche die Basel-Städter bei den Zürchern beliebter machen als die Baselbieter. Umgekehrt gilt die Abneigung übrigens nicht: Den Baselbietern sind die Einwohner von Appenzell-Ausserrhoden am unsympathischsten, den Basel-Städtern jene aus dem Jura.