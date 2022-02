Arlesheim plant die Umgestaltung des Postplatz

Umgestaltung Arlesheim plant sich ein neues Eingangstor Mit zwei grösseren Neubauten und kleineren Eingriffen soll der Postplatz aufgewertet werden. Bereits gibt es Kritik. Tobias Gfeller 17.02.2022, 16.37 Uhr

Visualisierung des Postplatzes in Arlesheim. Zvg

Wer an der Tramhaltestelle Arlesheim Dorf ankommt, merkt nicht, dass sie oder er sich im womöglich schönsten Ortskern des Baselbiets befindet. Erst wenige Gehminuten später öffnet sich das historische Gesicht von Arlesheim. Deshalb ist der Postplatz heute nicht das Eingangstor, das Arlesheim verdient.

Dieser Meinung ist jedenfalls der Gemeinderat und gab vor fünf Jahren einen Studienwettbewerb in Auftrag, an dem sich drei Planungsbüros beteiligten. Am Mittwochabend präsentierte der Gemeinderat den Vorschlag an zwei sehr gut besetzten Informationsveranstaltungen.

Mehr Aufentshaltsqualität, weniger Museumscharakter

Zwei grössere Baukörper, die längs vom Postplatz zur Ermitagestrasse reichen, sollen die heutige Gemeindebibliothek, die alte Schreinerei Zehntner am Postplatz 2 und 3, die Doppelgarage und den Pavillon der Stiftung Landruhe ersetzen. Diese betreibt beim Postplatz ein Alters- und Pflegeheim mit 28 Betten.

Mehr Aufenthaltsqualität statt Museumscharakter Die neuen Baukörper passen sich von der Massgeblichkeit und der Körnigkeit her – mit einer Höhe von abwechselnd zwei und drei Geschossen und Vor- und Rücksprüngen – sehr gut in die umliegende Bausubstanz ein, erklärte Architektin Regula Nyfeler. Sie hat mit ihrem Architekturbüro Flubacher Nyfeler Partner Architekten den Studienwettbewerb gewonnen.

Blick in neue Gasse Richtung Postplatz. Zvg

Eines der Ziele der Planungen sei es, die Verbindung zwischen Migros und Coop attraktiver zu gestalten und so auch das Einkaufserlebnis zu verbessern. Die Geschäfte sollen sich im Arlesheimer Dorfkern entwickeln können, unterstrich Ge­meindepräsident Markus Eigenmann (FDP). Arlesheim soll nicht zum Museum werden. Der neue Postplatz soll mehr Aufenthaltsqualität und neue Optionen für Veranstaltungen bringen und so nach dem Domplatz und dem historischen Dorfkern zum dritten Dorfplatz werden.

Die Planungen waren komplex. Denn mit der Baselland Transport AG (BLT), der Stiftung Landruhe und der Gemeinde besitzen auf dem Planungsperimeter drei Parteien Land. Das Trio musste sich nicht nur auf die Baukörper und die Umgestaltung einigen, es musste auch einen Schlüssel finden, um den Landbesitz mit den Neubauten zu verrechnen.

So verkauft unter anderem die Gemeinde der Stiftung Landruhe für ihren Neubau ein Stück Land. Den Verkaufserlös nutzt die Gemeinde, um gleich die neue Bibliothek zu erstellen. Im Neubau plant die Stiftung rund 25 neue Alterswohnungen. Im länglichen Baukörper entlang der Tramgleise sieht die Gemeinde in den oberen zwei Stockwerken unter anderem Genossenschaftswohnungen vor.

«Erträgliche»Verdichtung soll mehr Raum schaffen

Die Diskussion am Mitt­woch­abend ging schon ins Detail, obwohl Markus Eigenmann klarmachte, dass die drei Parteien noch nicht einmal definitiv in ein Quartierplanverfahren einge­stiegen sind. Der Gemeinde war es aber wichtig, die Bevölkerung frühzeitig über die Pläne zu infor­mieren. Die Besuchenden konnten sich zusätzlich für einen Dialoganlass am 19. März anmelden.

Doch schon am Informationsabend gab es Kritik, die vor allem die Dimensionen der beiden neuen Baukörper betraf. Diese seien schlichtweg zu gross, wurde mehrfach beanstandet. Architektin Regula Nyfeler sprach von einer «erträglichen» Verdichtung, durch die auch neuer Raum geschaffen werde. Die Fläche des Postplatzes käme gemäss vorliegenden Plänen grösser daher.

Was mit den oberirdischen Parkplätzen passiert, welche Bäume gefällt werden und ganz grundsätzlich, wie die neuen Gebäude in Sachen Grund­riss und Fassaden im Detail aussehen, sei aber noch nicht geklärt, betonten die Verantwortlichen.