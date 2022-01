Umgestaltung Nutzungsplan genehmigt: In der St. Alban-Vorstadt kann gebaut werden Nachdem 2019 über die Umgestaltung der St. Alban-Vorstadt abgestimmt wurde, hat der Basler Regierungsrat am Dienstag den entsprechenden Nutzungsplan genehmigt. Lea Meister 11.01.2022, 15.17 Uhr

Die Trottoirs in der St. Alban-Vorstadt werden verschwinden. Kenneth Nars

Im Frühjahr 2019 stimmte die Basler Bevölkerung ganz knapp für die Umgestaltung der St. Alban-Vorstadt. Das Konzept: Eine Fahrbahn ohne Absätze und Hindernisse, flache Wackenstein-Pflästerung an den Seiten, asphaltierter Streifen in der Mitte und Tempo 20. Die «Dalbe» soll zur Flaniermeile werden, hiess es von Seiten der Befürworterinnen und Befürworter. Als Vorbild dient die Rittergasse, wo die Trottoirs schon in den 2010er-Jahren im Rahmen einer der Umgestaltung entfernt wurden.