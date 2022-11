Umnutzung Auf Bottmingens ehemaligem Friedhof: Kommen neue Steine auf alte Gebeine? Was Bottmingen aus seinem ehemaligen Friedhof auf Binninger Gemeindebann machen möchte, ist offen. Die Parzelle liegt aber in der Wohnzone, daher könnten bald Wohnungen auf den verlassenen Gräbern gebaut werden. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Bottmingens ehemaliger Friedhof liegt auf Binninger Boden - und in der Wohnzone. Konkrete Bebauungspläne gibt es aber noch nicht. Kenneth Nars

Verstorbene aus Bottmingen wurden anfangs des letzten Jahrhunderts noch auf dem ehemaligen Friedhof am Waldeckweg auf Binninger Gemeindegebiet bestattet. Da Bottmingen 1976 den neuen Friedhof «Am Schönenberg» eingeweiht hat, konnten die alten Grabfelder nach einer damals obligaten Totenruhe von 25 Jahren aufgehoben werden. Heute liegt der ehemalige Friedhof wie ein Park da, versehen mit altehrwürdigen Bäumen und Rasenfläche. Er wird regelmässig von Gemeindemitarbeitenden unterhalten. Genutzt wird er vor allem von Hundehaltern, die ihren Vierbeinern Auslauf gewähren wollen.

1977 hat die Gemeinde Binningen – wahrscheinlich weil rundherum gebaut wurde – eine Friedhofsbaulinie erlassen. Aus Pietätsgründen sollte ein Abstand von den nachbarschaftlichen Bauten zu den Grabfeldern gewahrt werden. Diese Linie ist nun überflüssig.

Binningen hat daher den politischen Prozess in Gang gesetzt diese Baulinie aus den Plänen streichen zu lassen. Die Gemeinde hat damit einen weiteren Schritt getan, dass das Gelände neu genutzt werden kann. Was mit der Parzelle geschehen soll, ist aber völlig unklar. Der Gemeinderat schreibt in einem Planungsbericht, dass die Parzelle in der Wohnzone liege und in Zukunft zonenkonform genutzt werden solle.

Noch ist alles offen

Ein konkretes Projekt müsste der Grundeigentümer vorlegen und das ist die südliche Nachbargemeinde. Dort ist aber noch nichts konkret und es sind keine Pläne vorhanden, wie Bottmingens Gemeindeverwalter Martin Duthaler bestätigt. «Der Fächer ist völlig offen.» Die obigen Aussagen beider Gemeinden lassen darauf spekulieren, dass dereinst Wohnungen auf den ehemaligen Grabfeldern entstehen könnten.

Die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner dürfen nur nicht einen Aberglauben pflegen oder zu viele Zombie-Filme gesehen haben. Die Wäsche in der Tiefe ehemaliger Gräber zu waschen, ist nicht jedermanns Sache. Doch gemäss christlichem Glauben soll die Seele nach dem Tod hochgestiegen sein und den Körper verlassen haben. So gesehen sollte das kein Problem sein, da der ehemalige Friedhof in erster Linie Personen christlichen Glaubens beherbergt hat. Dennoch könnte es nicht allen ganz wohl bei dem Gedanken sein.

Umweltschutz-Amt empfiehlt Gräber vorher auszuheben

Das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie empfiehlt die Gräber vor den eigentlichen Aushubarbeiten auszuheben und allfällige sterbliche Überreste in einem Gemeinschaftsgrab wieder zu bestatten. Auch sollen die Angehörigen darüber informiert werden. Diese ausfindig zu machen, dürfte nach über 45 Jahren schwierig werden.

Schlussendlich liegt es an Bottmingen zu klären, was mit dem Areal geschehen soll. Eingang dürfte diese Parzelle auch in der Immobilienstrategie, die der Bottminger Gemeinderat demnächst in Angriff nehmen möchte, finden.

Dass Friedhöfe überbaut werden, ist nicht selten. So hat Berlin einen eigenen «Friedhofentwicklungsplan». Allerdings ist er zum einen dem Wohnungsmangel in der deutschen Hauptstadt geschuldet und zum anderen lassen sich immer mehr Menschen in einer Urne begraben, was weniger Platz als eine Erdbestattung benötigt.

