Umnutzung Nach dem Auszug der Kapuziner: Das Kloster Dornach setzt auf Küche, Kultur und Kirche Im ehemaligen Kapuzinerkloster in Dornach hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Die Transformation der grossen Anlage in ein Hotel und einen Kulturbetrieb ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben uns auf einen Rundgang begeben. Dimitri Hofer 25.07.2022, 05.00 Uhr

Der grosse Klostergarten hinter dem Kloster Dornach ist öffentlich zugänglich. Juri Junkov

Es braucht nur ein wenig Fantasie und die überall auf Fotos verewigten Kapuziner erwachen zum Leben. Die rauschebärtigen Brüder, die bis zum Jahr 1991 hier lebten, streifen in ihren braunen Kutten wieder durch die Klostermauern. Wahrscheinlich würde ihnen die zu spürende Verbundenheit mit der Geschichte des Ortes gefallen. Gut möglich aber auch, dass sie ins Staunen gerieten ob der vielen Veränderungen im Kloster Dornach.

Nach mehr als drei Jahrhunderten im Schwarzbubenland war die weitläufige Anlage für die mit stetigen Nachwuchsschwierigkeiten zu kämpfenden Kapuzinerbrüder zu gross geworden. Die direkt am Bahnhof Dornach gelegene Einrichtung ereilte dasselbe Schicksal wie viele andere Klöster in der Schweiz. In den Jahren nach der Auflösung des Konvents gelang jedoch in Dornach eine erfolgreiche Umgestaltung. Das Kloster entwickelte sich zu einer Institution, die Gastronomie, Kultur und Kirche verbindet.

Zu den Gästen gehören Wandernde, Touristen und Anthroposophen

Zu Zeiten der Ordensgemeinschaft hat wohl an einem gewöhnlichen Dienstag im Juli kaum derart viel Betrieb geherrscht. Barbara van der Meulen sagt:

«Hier kann man die Ruhe erleben, die sich einst den Kapuzinern bot.»

Die Kunsthistorikerin leitet seit sieben Jahren das Kulturprogramm im Kloster Dornach. In einem der 30 Hotelzimmer, die den Brüdern als Klosterzelle dienten, beginnt der Rundgang durch das Kloster. Aus dem Fenster ist der blumenreiche Klostergarten zu erblicken. Das Zimmer ist schlicht eingerichtet: ein Holzschrank, ein Nachttisch mit Lämpchen, ein Spiegel und ein Bett.

Die Hotelzimmer im Kloster Dornach, in denen einst die Kapuziner lebten, sind beliebt. Juri Junkov

Die Möglichkeit, im Kloster Dornach zu schlafen, ist beliebt. «Wir sind oft ausgebucht», erzählt van der Meulen. Wandernde, Touristen und Personen, die wegen des Goetheanums nach Dornach kommen, kehrten ein. Immer wieder höre sie von Gästen, die von der Einzigartigkeit der Location und vom historischen Ambiente schwärmten. Es sei wichtig, das spirituelle Andenken an die Kapuziner zu bewahren, sagt die 51-Jährige. Die Stiftung Kloster Dornach, der die Klosteranlage seit der Schenkung durch den Kanton Solothurn im Jahr 1999 gehört, legt Wert darauf.

Während langer Zeit waren die Klosterbrüder in Dornach präsent gewesen. Im aktuellen Jahr feiert das Kloster Dornach das 350-Jahr-Jubiläum. In einem kürzlich vom Kloster herausgegebenen Band heisst es zu den Gründen für die Entstehung des Konvents im späten 17. Jahrhundert:

«Zwei Bedürfnisse führten zur Gründung des Klosters in Dornach Brugg: eine Seelsorgestation zur Betreuung der Katholiken im reformierten Basel und Umgebung und, seitens der Schweizer Ordensprovinz, eine Niederlassung zwischen den im Elsass und in der Schweiz gelegenen Ordenshäusern.»

Heiraten oder sich vom Alltag als Tramchauffeur erholen

Entlang einer grossen Standuhr aus Holz geht es zur Holztreppe, welche die Klosterbesucher ins Erdgeschoss führt. Der Gang dorthin ist mit rotem Teppich ausgelegt. Über ihn schreiten hin und wieder auch Liebende, die sich trauen lassen. Das Zivilstandsamt für die Solothurner Amtei Dorneck-Thierstein befindet sich im Kloster Dornach. Auch die Basler Verkehrs-Betriebe besitzen eine Ruhezelle, in die sich Mitarbeitende zurückziehen können.

Im Refektorium, dem ehemaligen Speisesaal der Ordensbrüder, finden häufig Seminare statt. Juri Junkov

Im Eingangsbereich des Klosters, das an die Rezeption eines Hotels erinnert, locken in einer Vitrine hausgemachte Konfitüren und vor Ort in Dornach gebrannter Klosterkirsch. Das Refektorium ist geprägt von einer nahezu originalen Einrichtung mit zwei langen Tischen. Im einstigen Speisesaal der Kapuziner finden immer wieder Seminare und Retraiten statt. Das schwarze Klavier deutet darauf hin, dass manchmal auch musikalische Darbietungen zu hören sind.

Das kulturelle Programm im Kloster ist vielfältig. Jazzabende im Klosterkeller gehören genauso dazu wie Kunstausstellungen und Workshops. Kulturschaffende können zwei Wochen im Kloster wohnen und dort künstlerisch tätig sein. Angebote wie diese wären ohne Zuschüsse jedoch nicht denkbar. Der Kulturbetrieb im Kloster Dornach wird jährlich durch die Stiftung Kloster Dornach unterstützt. Zudem erhält das Kloster pro Jahr aus dem Lotteriefonds des Kantons Baselland 20'000 Franken und aus demjenigen des Kantons Solothurn 25'000 Franken.

Auch die Toiletten erinnern daran, dass man sich in einem sakralen Gebäude befindet. Juri Junkov

Die Kräuter aus dem Garten wandern in die Küche

Mit einem Open Air im Klostergarten (siehe Box) ist ein neuer Anlass hinzugekommen. Im wunderschönen Garten des Kloster Dornachs ist Jonas Rapp oft anzutreffen. Der 41-Jährige ist von der Stiftung des Klosters Dornach als Geschäftsführer angestellt. In dieser Funktion leitet er die Hotellerie und die Gastronomie. Im Gegensatz zum Kulturbetrieb müssen diese Sparten marktwirtschaftlich funktionieren. Seit über zehn Jahren wird das Kloster von der Basler Berest Gruppe unterstützt.

Minze, Basilikum und Schnittlauch sind nur einige der Kräuter, die im Klostergarten wachsen. Rapp sagt:

«Dass wir sie direkt vom Garten für die Küche verwenden können, ist toll.»

Barbara van der Meulen leitet den Kulturbetrieb, Jonas Rapp die Hotellerie und Gastronomie im Kloster Dornach. Juri Junkov

Er hat sich an einen der Tische in der Gartenwirtschaft gesetzt. Kurz vor der Mittagszeit tröpfeln langsam die Gäste ein. Der Eindruck täuscht nicht: Das Restaurant im Kloster Dornach läuft. «Wir sind zufrieden.» Trotz der umliegenden Konkurrenz sei das Lokal gut frequentiert. Grundsätzlich stellt Jonas Rapp eine starke Verbundenheit mit Dornach fest. «Lokale Weine sind beliebt.» Der Kulturbetrieb und das Restaurant befruchteten sich gegenseitig.

Open Air Festival im Klostergarten Zum kulturellen Programm im Kloster Dornach gehört seit dem Jahr 2021 auch das Open Air Festival im Klostergarten. Vom 26. bis 28. August 2022 treten verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf. Der Freitagabend gehört der Thuner Musikerin Vanessa Fusaro und ihrer Band. Am Samstag performt der Basler Rapper Pyro mit der Jazzband The Lifesavers. Anschliessend präsentieren die Soul Vision Allstars eine James Brown Tribute Show. Der Sonntag startet mit den Kindersongs der Gruppe Grüüveli Tüüfel. Nachmittags entern zuerst die Schülerbands der regionalen Musikschulen die Bühne. Zum Abschluss findet eine Jamsession statt. Tickets sind unter eventfrog.ch/openairklosterdornach erhältlich. (hof)

In der Klosterkirche wird für Frieden in der Ukraine gebetet

Der grosszügig angelegte Klostergarten mit den weit verzweigten Wegen ist für die Bevölkerung zugänglich. Dasselbe gilt für die Klosterkirche, wo regelmässig Gottesdienste gefeiert werden. Nach einem Spaziergang durch den Kreuzgang des Klosters und einem letzten Blick auf den Innenhof mit der Sonnenuhr, endet hier der Besuch.

Am Eingang der Kirche wirbt ein Plakat für die sonntäglichen Friedensgebete für die Ukraine. Tritt man ein, sticht gleich der prächtige Altar ins Auge. Zwei ältere Männer haben sich in den Bänken niedergelassen und sind betend in sich versunken. Auch den ursprünglichen Zweck erfüllt das Kloster, neben vielen hinzugekommenen, noch immer.

In der Klosterkirche finden regelmässig Gottesdienste statt. Juri Junkov

