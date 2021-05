Kontroverse Kritik am Verein Region Laufental - sinnvolle Institution oder Verschwendung von Steuergeldern? Der Verein, dem alle 13 Laufentaler Gemeinden angeschlossen sind, spaltet: Der Laufner Stadtrat Simon Felix hinterfragt die Notwendigkeit der Institution. Der neue Präsident des Vereins findet jedoch, man habe «ein funktionierendes Gremium geschaffen». Dimitri Hofer 18.05.2021, 05.00 Uhr

Die Meinungen darüber, ob es den Verein Region Laufental braucht, gehen in Laufen auseinander. Nicole Nars-Zimmer

Für jeden der 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Laufen fliesst jährlich 1.50 Franken aus der Wohngemeinde an den Verein Region Laufental. Der Laufner Stadtrat Simon Felix fragt sich, ob dieses Geld vielleicht nicht an einem anderen Ort besser aufgehoben wäre als bei der 2019 entstandenen Institution. «Obwohl es den Verein seit zwei Jahren gibt, sehe ich bisher wenig Resultate», ärgert sich der Freisinnige. «Die einst mit den Laufentaler Gemeinderäten für den Verein definierten Themen sind mehrheitlich in der Versenkung verschwunden.»

Bei der Gründung wurde der Verein als Nachfolge der Laufentaler Gemeindepräsidentenkonferenz vorgestellt. In den Vereinsstatuten heisst es, die Gemeinden hätten sich zum Verein zusammengeschlossen, um «in der Zusammenarbeit ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsame Interessen zu vertreten und umzusetzen». Zweck des Vereins, dem alle 13 Laufentaler Gemeinden angehören, sei unter anderem «die Ausarbeitung gemeinsamer Stellungnahmen und Positionen zu relevanten Themen».

Verein habe Todesurteil für Spital mitunterzeichnet

Aber auch «die Initiierung, Unterstützung und Umsetzung gemeinsamer Projekte und Planungen» und «die Stärkung der gemeinsamen Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger und Prozesse im Kanton Basel-Landschaft sowie in angrenzenden Kantonen» gehören laut Statuten zu den Aufgaben. Angesprochen auf die konkreten Ziele erklärte die damalige Präsidentin Regina Weibel im Frühjahr 2019 gegenüber dieser Zeitung: «Sehr wichtig ist für uns der Erhalt des Spitals Laufen.» Die Schaffung der kantonal vorgeschriebenen Altersregion und Fortschritte beim Doppelspurausbau der Laufentaler Bahnlinie habe man sich ebenfalls auf die Fahne geschrieben.

Zumindest beim Spital Laufen sieht Simon Felix die Absicht des Vereins überhaupt nicht erreicht. In einer Zuschrift im aktuellen «Wochenblatt» lässt er die Leserschaft im Laufental und Schwarzbubenland sogar wissen:

«Heute wissen wir, dass dieser Verein das Todesurteil für das Spital mitunterzeichnet hat.»

An einer vom Verein Region Laufental organisierten Veranstaltung hatten 70 Gemeinderäte des Bezirks der Schliessung des Krankenhauses zugestimmt. Auf Anfrage sagt Felix: «Statt die für den Verein Region Laufental verwendeten Steuergelder sinnvoll einzusetzen, hat man das Ende des Spitals einfach abgenickt.» Der Laufner setzt sich vorderster Front für den Erhalt des Spitals ein. Sein Verein Pro Spital Laufen hat den Schliessungsentscheid beim Baselbieter Kantonsgericht angefochten.

Das Gesundheitszentrum sei «modern und bedarfsgerecht»

Der Verein Region Laufental besteht aus einem Vorstand, der sich aus den Gemeindepräsidenten der 13 Laufentaler Gemeinden zusammensetzt. Seit Vereinsgründung bis vor wenigen Wochen stand Regina Weibel, Gemeindepräsidentin von Dittingen, dem Verein als Präsidentin vor. Zu ihren damaligen Aussagen zum Spital Laufen sagt sie heute:

«In dieser Zeit war die Auswirkung des Nichtzustandekommes der Spitalfusion noch nicht bekannt.»

Mit dem Scheitern der Fusion hätten sich die Grundlagen für einen stationären Betrieb im Spital Laufen grundlegend geändert. «Der Bevölkerung soll eine moderne und bedarfsgerechte medizinische Gesundheitsversorgung geboten werden.» Mit dem Gesundheitszentrum, das auf das geschlossene Spital folgen wird, sei der Notfall sowie die ambulante Versorgung gewährleistet.

Seit kurzem hat der Verein mit dem Dugginger Gemeindepräsidenten Beat Fankhauser einen neuen Präsidenten. Zur Kritik von Simon Felix sagt er: «Es wäre an der Zeit, dass Herr Felix sich dazu im Planum äussert und Stellung bezieht und nicht nur über die Medien und die Parteien versucht, Unmut zu streuen.» Felix habe an jeder Sitzung, zu der er eingeladen wurde, mit «Abwesenheit geglänzt». Der Verein Region Laufental habe sich in den «letzten zwei Jahren konstituiert und entwickelt. Wir haben uns die Zusammenarbeit und den Spirit eines Vereins zu Nutzen gemacht und ein funktionierendes Gremium geschaffen».