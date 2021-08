Umstrittene Pläne Veränderte Erschliessungspläne in der Prattler Rheinebene sorgen für erneute Kritik Der Prattler Einwohnerrat soll den Ausbau der Netzibodenstrasse in Salina Raurica beschliessen. Die «Aktionsgruppe aapacke Pratteln», die die Verlängerung des 14ers zu Fall gebracht hat, spricht von einem «Schnellschuss». Tomasz Sikora 24.08.2021, 05.00 Uhr

Geht es nach den Plänen des Prattler Gemeinderates, wird in Zukunft auf einer ausgebauten Netzibodenstrasse in Pratteln ein Bus verkehren. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die Debatte um die Erschliessung der Rheinebene in Pratteln geht in die nächste Runde, trotz des Volks-Nein zur Verlängerung des 14er-Trams in das noch nicht existierende Quartier Salina Raurica. Der Prattler Gemeinderat will nämlich die Netzibodenstrasse für 2,6 Millionen Franken erweitern und erschliessen. Das Vorhaben «Ausbau light» ist am kommenden Montag im Einwohnerrat traktandiert.

Als Grund für ihre Zustimmung nennt die Bau- und Raumplanungskommission des Einwohnerrates die Tatsache, dass eine Rückweisung des Geschäfts an den Gemeinderat nur zeitliche Verzögerungen bringen würde. Solche liegen nicht drin, denn wie im kantonalen Spezialrichtplan «Salina Raurica» vorgesehen ist, soll die heutige Rheinstrasse spätestens ab 2023 als Langsamverkehrsachse Fussgängern und Velofahrern dienen. Die Strasse wird derzeit an die Autobahn verlegt. Spätestens dann soll der ÖV über die neue Netzibodenstrasse rollen.

Tram-Gegner sprechen von Schnellschuss

Gegen diverse Aspekte dieser Pläne regt sich nun Widerstand der «Aktionsgruppe aapacke Pratteln» - also genau jener Gruppierung, welche im Juni die Verlängerung des 14er-Trams erfolgreich gebodigt hatte. Denise Stöckli von der Aktionsgruppe sagt: «Uns dünkt, dass die Sondervorlage ein Schnellschuss ist.» Nach der deutlichen Ablehnung der Tramverlängerung habe sich die Situation verändert.

Die Aktionsgruppe fordert, dass die Gemeinde mit dem Kanton zunächst eine Auslegeordnung macht: «Wir meinen, dass Bedarfsabklärungen mit Zahlen erhoben und ein Verkehrskonzept betreffend ÖV, Langsamverkehr, Individualverkehr und Lastwagenverkehr erstellt werden müsste.»

Weil es der Kanton ist, der die Rheinstrasse verlegt, solle er sich auch an den Folgekosten für die Veränderungen in der Gemeinde Pratteln beteiligen: «Im Speziellen an der Finanzierung der Netzibodenstrasse, die laut Vorlage 2,6 Millionen Franken kosten soll», findet Stöckli, und sie ergänzt, dass der Rückbau der Rheinstrasse zu früh komme, denn: «Der Baustellenverkehr für die Überbauungen entlang des Rheins in Augst braucht die alte Rheinstrasse.»

Wenig Spielraum für Gemeinde

Gemeindepräsident Stephan Burgunder verteidigt die Pläne des Gemeinderates: «Das Volks-Nein galt der Tramverlängerung, und die Entwicklung beispielsweise in Augst wird auf jeden Fall kommen.» Dafür brauche es eine entsprechende ÖV-Anbindung.

Da die Rheinstrasse ab 2023 nur noch für den Fuss- und Veloverkehr zugelassen sein soll, steht die Gemeinde ausserdem unter Zeitdruck, wie Burgunder erklärt: «Mit dem Ausbau light sollte spätestens Ende 2021 begonnen werden, damit Ende 2022 die Strasse dem ÖV zur Verfügung steht, die neue Kantonsstrasse (Rauricastrasse) in Betrieb genommen und die alte Kantonsstrasse (Rheinstrasse) zur Langsamverkehrsachse umgebaut werden kann.»

Auch die Vorwürfe bezüglich Finanzierung kann Burgunder nicht verstehen: «Die Kosten des Ausbaus light sind gemäss Paragraf 26 des Strassenreglements von der Gemeinde und der Grundeigentümerschaft, deren Grundstücke durch den Bau der Verkehrsanlage Vorteile erlangen, anteilmässig zu tragen.»