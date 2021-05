umstrittenes projekt Laufner Gesundheitszentrum fehlt der Rückhalt – lokale Ärzte sehen das Zentrum als Konkurrenz Als Nachfolgelösung für das Spital Laufen eröffnet das Kantonsspital Baselland (KSBL) ein Gesundheitszentrum. Mit der Anwerbung von Ärzten für das Projekt hapert es gewaltig. Doch weshalb sträuben sich die Laufentaler Medizinerinnen und Mediziner gegen eine Zusammenarbeit? Dimitri Hofer 12.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gesundheitszentrum wird im Birs Center beim Laufner Bahnhof eingemietet sein. Nicole Nars-Zimmer

Bei den anstehenden Gesprächen sind Verhandlungsgeschick, gute Argumente und eine ordentliche Portion Charme nötig. Herausfordernde Monate liegen vor den Zuständigen des Kantonsspitals Baselland (KSBL). Sie müssen sich etwas einfallen lassen, um die Laufentaler Ärzteschaft für sich zu gewinnen.

Das KSBL plant im Laufner Birs Center als Nachfolgelösung für das geschlossene Spital ein ambulantes Gesundheitszentrum. Beim Zentrum, das im Verlauf des kommenden Jahres eröffnet werden soll, möchte man mit lokalen Ärzten kooperieren. Die Gesundheitsdienstleisterin Medbase, die als Partnerin ins Projekt involviert war, hat sich kürzlich völlig überraschend zurückgezogen. Es war ihr nicht gelungen, die Ärztinnen und Ärzte aus dem Laufental von einer Zusammenarbeit zu überzeugen.

Was Medbase nicht geschafft hat, möchte nun das KSBL erreichen: «Ziel ist, am Gesundheitszentrum Laufen eine ambulante haus- und fachärztliche Versorgung sicherzustellen. In erster Linie wünschen wir uns, niedergelassene Hausärztinnen und Hausärzte zu integrieren», erklärt KSBL-Sprecherin Anita Kuoni. Eine Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der Region sei sehr wichtig, «da wir der Überzeugung sind, dass Synergien erzielt werden können». Auf diese Weise könne letztlich auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung verbessert werden.

Angebot entsprecht nicht den Bedürfnissen der Ärzteschaft

Doch weshalb hat es bisher mit der Anwerbung von Ärztinnen und Ärzten nicht geklappt? Eine Umfrage in der lokalen Ärzteschaft zeigt, dass grosse Vorbehalte gegen die Pläne des KSBL bestehen.

«Im Laufental sind die meisten Hausärzte in einem höheren Alter. Sie möchten nicht in einem Anstellungsverhältnis in einem Gesundheitszentrum tätig sein»,

sagt Kurt Bütikofer. Genau dafür habe Medbase jedoch bei den Ärzten in den vergangenen Monaten geworben. Der Laufner Allgemeinmediziner war bis zur Schliessung als stellvertretender Chefarzt Medizin am Spital in Laufen tätig gewesen. Grundsätzlich stelle er bei seinen Patientinnen und Patienten eine Skepsis gegenüber dem Gesundheitszentrum fest. «Meine Patienten möchten das Krankenhaus zurück.»

Noch deutlicher wird Arzt Roland Stäuble aus der Laufner Nachbargemeinde Wahlen. «Das Gesundheitszentrum entspricht nicht den Ansprüchen der lokalen Ärzte. Für uns ist das Zentrum eine Konkurrenz», sagt er auf Anfrage. Das Angebot sei in vielen Fällen identisch mit demjenigen in den Praxen der Hausärzte.

In einem geharnischten Leserbrief im «Wochenblatt» schrieb Stäuble: «Da wir Hausärzte nie eine Schliessung des Spitals Laufen wollten, hat man uns wohl aus allen Entscheidungsprozesses ausgeschlossen.» Anfragen seien immer nur gekommen, wenn es darum ging, dem Volk vollendete Tatsachen schmackhaft zu machen.

KSBL führt Gespräche mit einigen interessierten Ärzten

Völlig ohne Rückhalt in der lokalen Ärzteschaft scheint das KSBL jedoch trotz der kritischen Stimmen nicht zu sein. «Es bestehen bereits Kontakte aus der langjährigen Zusammenarbeit und aus den bereits geführten Vorgesprächen», sagt KSBL-Sprecherin Kuoni. Mit den Ärztinnen und Ärzten, die sich am Projekt interessiert gezeigt hätten, werde man die Gespräche fortsetzen. Zudem habe es auch Ärzte gegeben, die von sich aus auf das KSBL zugekommen seien.

Das Angebot im Gesundheitszentrum werde eine Ergänzung zu den regionalen Praxen sein, keine Konkurrenz, versichert sie. «Das KSBL wird das Gesundheitszentrum im Birs Center verwirklichen, im Minimum mit dem Angebot einer 24/7-Notfallaufnahme und ambulanten Angeboten des KSBL.» Aufgrund des breiten Angebots und der frei zugänglichen ambulanten Medizin werde das Zentrum weit mehr bieten als das ambulante Zentrum, das derzeit im ehemaligen Spital untergebracht ist. Das gelte auch für die Notfallversorgung.

Die integrierten Ärzte sollen selbstständig bleiben

Um bei den Gesprächen erfolgreicher als Medbase zu sein, empfiehlt Arzt Kurt Bütikofer dem KSBL, auf die Bedürfnisse der Ärzte einzugehen und ihnen mehr Freiheiten zu lassen. Die alteingesessenen Ärzte, zu denen er selber auch gehört, müssten unbedingt selbstständig bleiben. Der Laufner Arzt Christoph Hollenstein ergänzt:

«Das KSBL muss mit den Hausärzten zusammensitzen und gemeinsam erarbeiten, wie sie die Angebote der Hausärzte ergänzen können.»

Bei Spezial-Sprechstunden, wie sie im Gesundheitszentrum vorgesehen sind, sieht er eine Möglichkeit. Wobei er anfügt, dass solche auch immer mehr in Hausarztpraxen angeboten würden.

Dass die Projektverantwortlichen einen Schritt auf die Laufentaler Ärzte zugehen müssen, ist wohl inzwischen auch in Liestal angekommen: «In erster Linie wollen wir zuhören, um die Bedürfnisse der Ärzteschaft zu erfahren», verspricht KSBL-Sprecherin Anita Kuoni. Anschliessend sollen gemeinsam die Möglichkeiten besprochen und ausgelotet werden.