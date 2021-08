Mit Marisa Hänggi ist in Laufen immer etwas los

Umtriebige Macherin Mit ihr ist in Laufen immer etwas los: Marisa Hänggi prägt das öffentliche Leben im Städtchen wie kaum eine andere In der Vergangenheit spielte sie in der beliebten Vorfasnachtsveranstaltung Räbeli mit und engagierte sich für den Erhalt des Laufner Spitals. Bald betreibt die Laufnerin im Kulturzentrum Alts Schlachthuus ihr eigenes Bistro. Dimitri Hofer 24.08.2021, 05.00 Uhr

Marisa Hänggi heisst ab September die Gäste im Bistro Nöis willkommen. Kenneth Nars

In diesen Tagen paukt Marisa Hänggi betriebswirtschaftliche Grundlagen, um das Wirtepatent zu erlangen. Zu den vielen Projekten, welche die 53-Jährige schon in Laufen realisiert hat, kommt bald ein weiteres hinzu: Sie führt im Kulturzentrum Alts Schlachthuus ein neues Bistro.

Es gibt kaum eine Persönlichkeit, die das Städtchen an der Birs in den vergangenen drei Jahrzehnten stärker mitgestaltet hat als Hänggi.

«Bin ich zu Fuss in Laufen unterwegs, kenne ich die meisten, die mir entgegenkommen. Die Schwiegersöhne nerven sich manchmal ein bisschen»,

sagt sie lachend. Die Fröhlichkeit und die Energie der Laufnerin sind ansteckend. Viele der Bekanntschaften sind durch ihr Engagement im kulturellen und gesellschaftlichen Leben des Laufentaler Hauptorts entstanden. Der Kampf für den Erhalt des Laufner Spitals hat ihr viele Sympathien eingebracht.

Als Pausenclownin an der Laufner Vorfasnacht

Dass sich das von der Laufnerin betriebene Bistro Nöis im Kulturzentrum Alts Schlachthuus befindet, ist kein Zufall. Zehn Jahre lang arbeitete Marisa Hänggi als Sekretärin an der Musikschule Laufental-Thierstein, die gleich nebenan untergebracht ist. Dem Ehepaar, welches das damals noch namenlose Bistro vor ihr führte, griff sie häufig unter die Arme. «Ich habe ihnen geholfen, weil es mir Freude machte.» Von der Stiftung Alts Schlachthuus ist sie für die Organisation von Fremdevents wie Geburtstage und Firmenfeste angestellt.

Noch lebhaft in Erinnerung ist Hänggi vielen wegen der Laufner Vorfasnachtsveranstaltung Räbeli. Im Saal des Kulturzentrums schlüpfte sie bis zur finalen Ausgabe im Jahr 2013 in die Rolle der Pausenclownin, die zwischen den einzelnen Stücken durch das Programm führte. Der Anlass, der immer eine gute Woche lang stattfand, war äusserst beliebt und besitzt heute Legendenstatus in Laufen und Umgebung. «Die Leute standen frühmorgens an, um Tickets zu ergattern», blickt sie zurück. Trotz des grossen Erfolgs hat die kleine Crew einen Schlussstrich gezogen.

«Der Aufwand war enorm. Wir wollten ausserdem aufhören, solange wir noch gut sind.»

Seit sich das Team zurückgezogen hat, gibt es in Laufen keine Vorfasnachtsveranstaltung mehr. Die Fussstapfen scheinen zu gross zu sein.

Drinks, kleine Snacks und ab und zu ein Konzert

Im Kühlschrank im Bistro Nöis stehen die Getränke schon bereit. Ab September ist das Bistro jeweils an Freitagen geöffnet. «Bei uns wird es Drinks, alkoholfreie Getränke, eine Auswahl an Weinen und Bieren sowie einige Snacks geben», sagt Marisa Hänggi. «Ich bin die Gastgeberin und werde von Familie und Freunden unterstützt.» Finden nebenan Veranstaltungen im Kulturzentrum statt, ist das Bistro ebenfalls offen. Hin und wieder sollen eigene Veranstaltungen über die Bühne gehen. Im Oktober tritt die regionale Bluesband B-Pocket auf.

Auch beim neuen Projekt kann Hänggi ihre Leidenschaft für das Organisieren ausleben.

«Ich bin seit jungen Jahren ein Vereinsmensch, der Geselligkeit mag. So gehörte ich unter anderem einem Theaterverein, dem Jugendchor Laufental-Thierstein und dem Volleyballclub Laufen an.»

Meist habe sie im Vorstand mitgearbeitet und Veranstaltungen organisiert. Im Schulrat der Primarschule und des Kindergartens Laufen sass sie sechs Jahre lang. «Ohne Freiwillige würde vieles in unserer Gesellschaft nicht funktionieren.» Gleichzeitig stellt sie klar, dass viele ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht möglich gewesen wären ohne die Rückendeckung ihres Ehemanns.

Das Laufner Spital liegt ihr am Herzen

Zwar mittlerweile als Verein organisiert, aber nicht in der kulturellen Ecke angesiedelt, ist ihr Engagement im Verein Pro Spital Laufen. «Ich habe nie selber im Spital gearbeitet, aber pflege viele Freundschaften zu ehemaligen Mitarbeitern», erzählt sie.

«Die Enttäuschung im Laufental über den Kanton Baselland und über die Politiker, die das Krankenhaus fallen gelassen haben, ist gross.»

Das Kantonsgericht befindet bald über die Beschwerde des Vereins gegen den Schliessungsentscheid des Baselbieter Landrats.

Für Marisa Hänggi steht nun jedoch erst einmal das Bistro Nöis im Zentrum. Auf die Frage, welche Entscheidung die bisher beste in ihrem Leben war, antwortet sie zum Schluss: «Ganz klar unsere beiden Töchter.»