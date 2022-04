Studie zeigt: Muttenzer Plastiksammlung macht wenig Sinn

Umweltschutz Muttenz lehnt ab, was Allschwil schon lange macht: Kunststoff rezyklieren Eine Studie aus Muttenz kommt zum Schluss: Dass die Haushalte seit zwei Jahren Plastik separat sammeln, macht ökonomisch und ökologisch wenig Sinn. Doch die Diskussion läuft in anderen Gemeinden weiter. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Wie sinnvoll ist das Sammeln von Kunststoffabfällen aus Haushalten? Darüber ist man sich auch im Baselbiet nicht einig. Alexandra Wey/key

Seit Mai 2020 dürfen Muttenzer Haushalte alle zwei Wochen einen Abfallsack voller Plastikmüll vor ihre Türe legen. Die Gemeinde holt ihn dann ab. Damit sollen die Muttenzerinnen und Muttenzer dazu beitragen, ihre Plastikberge zu recyceln, anstatt sie in ihrem Hauskehricht zu verbrennen.

Doch jetzt zeigt sich: Eine gute Tat vollbringen sie damit kaum. Das sagt zumindest eine Untersuchung aus, die der Gemeinderat zum Abschluss einer zweijährigen Probephase hat durchführen lassen. Das beauftragte Umweltbüro rechnet vor: Füllt eine vierköpfige Familie jeden Monat einen 35-Liter-Sack mit Kunststoffabfällen, nützt das der Umwelt gleich viel, wie wenn sie einmal auf den Verzehr von 220 Gramm Rindfleisch verzichtet.

Den persönlichen Fussabdruck reduzieren, ginge einfacher

Den gleichen Effekt hätte es, einmal mit dem Auto 50 Kilometer weniger weit zu fahren. Für diesen Nutzen muss die Gemeinde 40’000 Franken pro Jahr hinlegen, zusätzlich zu den 1.20 Franken, die jeder Sammelsack die Haushalte kostet. Das Fazit des Muttenzer Gemeinderats ist eindeutig: Der ökologische Nutzen sei «sehr klein im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, den persönlichen Fussabdruck zu reduzieren». Zudem weise das Projekt

«eine tiefe Ökoeffizienz»

auf.

Solche Erkenntnisse sind nicht neu. Zu einem ähnlichen Schluss kommt eine Studie des Bundes von 2017, die den Gemeinden von einer Sammlung abrät. Die Recyclingindustrie reagierte pikiert, die Frage entzweit weiterhin Umweltverbände und Gemeinden schweizweit, auch im Baselbiet.

Umstritten ist unter anderem, wie viel des eingesammelten Stoffes Verbundplastik ist, der sich kaum rezyklieren lässt und deshalb in der Müllverbrennung landet. Die Birsstadt, zu der Muttenz gehört, empfiehlt, auf eine separate Plastiksammlung zu verzichten. Birsfelden und Binningen lehnten Vorstösse ab.

Vorbild Allschwil

In Reinach ist Ende des vergangenen Jahres eine Testphase zu Ende gegangen. Und in Muttenz lancierte der Gemeinderat die Pilotphase nicht freiwillig. Die Gemeindeversammlung zwang ihn dazu, aufgrund eines Vorstosses der Grünen. Diese weisen dabei auf Gemeinden hin, die erfolgreich Kunststoff sammeln, etwa Sissach, Fricktaler Gemeinden und vor allem Allschwil, an das sich der Muttenzer Versuch angelehnt hat.

So liefert man das Sammelgut in die gleiche Recyclingfirma ins deutsche Rheinfelden. Allschwil motiviert seit 2016 Jahren seine Haushalte zum separaten Sammeln – obwohl man dort nicht andere Erkenntnisse als in Muttenz hat. Man sieht nur eher ein halb volles und weniger ein halb leeres Glas.

«Ja, im Verhältnis zu Alu und PET ist der Nutzen der Kunststoffsammlung gering», räumt der Allschwiler Umweltbeauftragte Andreas Dill ein. «Wir haben nie etwas anderes behauptet.» Aber:

«Man kann den Nutzen schlechtreden. Oder man kann sagen: Wir erreichen das an Reduktion der Umweltbelastung, was wir können.»

Die Erfahrung in Allschwil zeige: Die Bevölkerung sei bereit, den Mehraufwand für die separate Sammlung zu erbringen, das solle man auch nutzen.

Dem Grünen Landrat Peter Hartmann, der den Vorstoss in Muttenz mitlanciert hat, fehlt in der Muttenzer Analyse die Zukunftsperspektive. So würden derzeit Bestrebungen laufen, ab 2023 in der Schweiz ein einheitliches Recyclingsystem für Kunststoff einzuführen. Der Druck werde auch in Muttenz steigen, etwas zu tun. «Es wäre schade, jetzt die Kunststoffsammlung zurückzufahren und danach wieder von null an etwas aufzubauen.»

Gemeindeversammlung entscheidet, wie es weitergeht

Laut Andreas Dill ist die EU derzeit daran, Vorschriften zur Rezyklierfähigkeit von Verpackungen auszuarbeiten.

«Das wird die Recyclingquote erhöhen.»

Im Juni wird der Muttenzer Gemeinderat der Gemeindeversammlung ein weiteres Vorgehen in Sachen Kunststoffsammlung vorschlagen. Dort ist für intensive Diskussionen gesorgt – und bald wohl auch in anderen Baselbieter Gemeinden.

