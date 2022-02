Fasnacht in Laufen: Wie Velofahren

Umzug Wie Velofahren: Fasnacht in Laufen, als hätte es nie eine Pause gegeben Eine Beizenfasnacht war geplant in Laufen, spontan formierte sich am Sonntag aber ein Fasnachtsumzug im Stedtli. Thomas Immoos 28.02.2022, 18.01 Uhr

Schöner, lauter, fätziger – so kamen am Sonntag den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern sowie den Zaungästen im Stedtli Laufen die Klänge der Guggenmusiken vor. Nach einer pandemiebedingten Zwangspause scheint ein Überdruck an Lebens- und Festfreude zu explodieren, der sich während fast zweijähriger Fasnachts-Abstinenz aufgebaut hat.

Die Cliquen, Guggen, Pfyffer und Tambouren scheinen das Fasnachtstreiben nicht verlernt zu haben. «Das ist wie Velo­fahren», sagt eine gut gelaunte Guggerin zu einem neugierigen Passanten. Das Publikum drängt sich wie eh und je entlang der Hauptstrasse, das bunte Treiben erwartend.

Einen spontanen Umzug hatte Beat Jermann, Präsident des Fasnachtskomitees Laufen, angekündigt. Den Aktiven scheint dies in den Genen zu liegen: Sobald zwei, drei Formationen aufeinandertreffen, gruppiert man sich zu einem Umzug.

Guggen, Cliquen und Schyssdrägg­zügli

Und so geht es am Sonntag los, als die Glocke des Untertors zwei Mal schlägt. An der Spitze des Zuges marschieren die ­Wällä Schletzer, die dieses Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum feiern. Es ­folgen weitere Formationen: Nasegrübler, Birsgugger und natürlich die ältesten unter den Laufner Cliquen: Agfrässeni und Pfluderi Fäger. Mit Ausnahme der Breitenbacher Hirzefäger sind keine auswärtigen Formationen am Laufner Umzug zu ­sehen.

Ein Zaungast gerät ins Schwärmen: «Mir gefällt es, dass es nicht so durchorganisiert ist wie in den Jahren vor Corona.» In seinen Augen sei die Fasnacht zu den Wurzeln zurückgekehrt.

Zwischen den traditionellen Guggen und Cliquen marschieren zahlreiche Schyssdrägg­zügli mit, viele davon aufgrund der knappen Vorlaufzeit ohne neue Larven. Auf Leiterwagen, die zu ­Piratenschiffen oder Feuerwehrautos umgebaut worden sind, hocken stolz geschminkte und verkleidete Binggis. Manche ­gucken etwas ratlos in die Menge. Andere klammern sich an den Bummeli fest, die sie eigentlich den Kindern am Strassenrand zuwerfen sollten, unschlüssig, ob sie die Süssigkeiten nicht doch selber verzehren sollten.

Als Beizenfasnacht war die Fasnacht 2022 in Laufen angekündigt worden. In den Lokalen spielt sich denn auch nach dem ­Umzug und bis in den frühen Montagmorgen das Fasnachtstreiben ab. Denn ausser einiger Imbissstände sind keine Fest­zelte aufgestellt, die den Wirten Konkurrenz machen. Und die Beizen haben den Wink verstanden und ihre Lokale fasnächtlich geschmückt. Einige sorgen sogar für musikalische Unterhaltung durch Live-Formationen. Jedenfalls sind die Beizen, Pubs und Ad-hoc-Lokale sehr gut besucht.

Auch Schnitzelbänkler sind unterwegs

Am Abend zirkulieren sogar Schnitzelbänkler durch einige Beizen. Das Duo Stonly & Only hat einen Blick auf das ­geplante Gesundheitszentrum geworfen, und kommt zum Schluss: «Lieschtel duet zerscht inveschtierte / Und d’Stadt Laufe sett’s denn finanziere.»

Direkt von einem privaten Auftritt in Basel kommen die Lumpesammler aus Zwingen. Sie widmen sich unter anderem der Genderdiskussion und fragen rhetorisch: «Isch eh Rageete unbemannt, wenn alles Fraue sii?»

Auch am Montag finden sich Hunderte Zaungäste im Stedtli ein. Erneut formieren sich Gruppen und Schyssdräggzügli zu einem Umzug. Schon etwas versierter werfen die Kinder auf den Wagen mit Konfetti und Bummeli. Nun wissen sie auch, dass die Süssigkeiten für die Kleinen und die Räppli für die Grossen am Strassenrand sind.

Die Fasnacht in Laufen hat gezeigt, dass alle, Aktive wie Zaungäste, auf die tollen Tage gewartet haben. Dass das Wetter mitgespielt hat, war für alle eine zusätzliche Freude. An den Verpflegungsständen gab es eine breite Vielfalt: thailändische und indische Spezialitäten, ­Burger diverser Sorten und Grössen, Pizze und Crêpes. Die Fasnacht hat stattgefunden, als ob es nie eine Zwangspause gegeben ­hätte.