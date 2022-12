Pannen und Unfall zum Start der neuen Waldenburgerbahn

Kaltstart Unfall und Pannen: So hat sich die BLT den Start des neuen Waldenburgerli nicht vorgestellt Ein Schienenbruch und weitere technische Pannen haben auf der Waldenburgerbahn schon kurz nach Inbetriebnahme zu einigen Schwierigkeiten geführt. Leidtragende sind die Fahrgäste. Michel Ecklin 13.12.2022, 16.59 Uhr

Da fährt sie noch problemlos: die neue Waldenburgerbahn anlässlich der Eröffnung am Sonntag. Bild: Roland Schmid

Kaum ist die Waldenburgerbahn umgebaut und in Betrieb, steht sie unter einem schlechten Stern. Darunter leiden auch die Fahrgäste. Erst am Sonntag früh fuhren die ersten Trams über die rundum erneuerten Schienen zwischen Liestal und Waldenburg im Beisein zahlreicher Prominenter. Und bereits am Montag hätten die Kälte und die Fahrzeugtechnik den Fahrgästen und auch den Mitarbeitenden einiges abverlangt, schreibt am Dienstag die Baselland Transport AG (BLT), der die Bahn gehört.